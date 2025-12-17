España

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La separación de bienes protege la vivienda familiar y los ahorros ante deudas imprevistas

Guardar
El abogado Manuel Requena analiza
El abogado Manuel Requena analiza el régimen de gananciales (Composición Infobae)

El régimen económico matrimonial de gananciales es uno de los temas destacados que surgen en los momentos previos a una boda. Sin embargo, no todos aquellos que están dispuestos a comprometerse conocen muy bien cómo funciona. Para ello, Manuel Requena, abogado especializado en derecho de familia, ha realizado un vídeo para explicar sus características.

Según Requena, “casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”. Esta afirmación, difundida por el propio jurista en su canal de TikTok (@manuelrqna), resalta un riesgo poco abordado en las decisiones patrimoniales que afrontan muchas parejas al contraer matrimonio.

De acuerdo con su exposición, no es necesario dedicarse a una profesión peligrosa ni poseer empresas para que el patrimonio familiar pueda quedar expuesto. El abogado advirtió que “un simple accidente de tráfico puede poner en peligro tu casa, por ejemplo, si estás en gananciales”.

Esta situación se produce cuando, tras un siniestro, la cantidad a resarcir excede la cobertura del seguro. En palabras de Requena: “Si el daño supera la cobertura de tu seguro, la diferencia la va a pagar el responsable”, recalcó el experto.

Funcionamiento de los bienes gananciales

El origen de este posible perjuicio económico reside en el funcionamiento legal de los bienes gananciales. Según detalla Manuel Requena, aunque la deuda que se origina a raíz de un accidente o actuación particular sea considerada privativa de uno de los cónyuges, la ley contempla la posibilidad de que los bienes comunes del matrimonio puedan emplearse para saldar la deuda si el patrimonio personal no es suficiente.

“Aunque la deuda sea privativa en gananciales, los bienes comunes pueden usarse para pagarla si no hay bienes propios suficientes”, describió el abogado. Esto implica, en la práctica, que una deuda abultada, como un resarcimiento por daños que pueda ascender a cientos de miles de euros, puede comprometer el saldo de la cuenta conjunta, los ahorros de la pareja o incluso la vivienda familiar adquirida durante el matrimonio.

Ilustración de una separación de
Ilustración de una separación de bienes (Getty Images)

“Eso significa que una deuda de cientos de miles de euros puede arrastrar la vivienda familiar, los ahorros compartidos o cualquier otro bien del patrimonio”, puntualizó el especialista en derecho de familia.

El alcance de la advertencia resulta especialmente relevante en un contexto donde la mayoría de las parejas en España se rige por el régimen de gananciales, al no formalizarse acuerdos prematrimoniales específicos. Esto agrava el desconocimiento sobre las consecuencias jurídicas de un siniestro inesperado, como detalla el letrado.

Separación de bienes

Frente a este riesgo, Manuel Requena contrapone las ventajas del régimen de separación de bienes, una modalidad menos habitual en España. Bajo este marco, las deudas generadas por una persona no afectan el patrimonio del otro miembro de la pareja.

El abogado subrayó: “En cambio, en separación de bienes, no. Solo responde quién causó el daño. El patrimonio del otro queda fuera”. Así, la separación de bienes se convierte en un instrumento de protección eficaz para preservar el patrimonio individual frente a contingencias legales inesperadas.

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

La diferenciación entre ambos regímenes, gananciales y separación de bienes, cobra mayor importancia a la luz de la explicación de Manuel Requena, quien expone que la decisión tomada al casarse tiene repercusiones no siempre contempladas por los contrayentes.

El abogado invita a las personas interesadas en profundizar sobre mecanismos efectivos para resguardar su patrimonio. El propio Requena aboga por una mayor pedagogía jurídica ante una materia esencial para la seguridad económica de las familias en el país.

Temas Relacionados

FamiliaBienesMatrimoniosGanancialesTikTokTikTok EspañaSeparación de BienesVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres ideas fáciles para poder reutilizar las toallas viejas y evitar que acaben en la basura

Cada vez más hogares apuestan por dar una segunda vida a las toallas usadas, elaborando productos útiles para el baño y la cocina que reducen el desecho de textiles

Tres ideas fáciles para poder

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

El empresario advierte sobre el impacto de la mentalidad juvenil en el futuro laboral y la educación en valores

La crítica del multimillonario José

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Errores en la antigüedad, categoría profesional y pluses afectan el salario de muchos trabajadores

Ignacio de la Calzada, abogado:

La Audiencia Provincial de Granada extingue la pensión de alimentos a dos hijas adultas por falta de vínculos con sus padres

La sentencia no contempla los pagos extra que el padre percibe y no declara a la hora de determinar la situación económica familiar

La Audiencia Provincial de Granada

La Audiencia Provincial de Barcelona impide la venta de dos bienes por la disputa entre hermanos tras la muerte de la madre

Los pisos, en Barcelona y Canyelles, no podrán venderse o gravarse hasta que finalice el proceso judicial y se aclaren los hechos

La Audiencia Provincial de Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Castilla y

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

Así es el nuevo despegue de Galileo para dar un “paso hacia la autonomía” de Europa y sus satélites: una compañía española tiene el “control de la misión”

Los socios elevan sus exigencias contra un PSOE noqueado por los escándalos, pero con poco margen para hacer creíbles sus amenazas

ECONOMÍA

La crítica del multimillonario José

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

El BCE se guarda una bala y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en línea con su estrategia de “esperar y ver”

El abono único del Gobierno quiere replicar en España el modelo de transporte de Alemania o Austria para todo el territorio: en qué se diferencia

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados