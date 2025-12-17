Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

El abogado Manuel Requena analiza el régimen de gananciales (Composición Infobae)

El régimen económico matrimonial de gananciales es uno de los temas destacados que surgen en los momentos previos a una boda. Sin embargo, no todos aquellos que están dispuestos a comprometerse conocen muy bien cómo funciona. Para ello, Manuel Requena, abogado especializado en derecho de familia, ha realizado un vídeo para explicar sus características.

Según Requena, “casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”. Esta afirmación, difundida por el propio jurista en su canal de TikTok (@manuelrqna), resalta un riesgo poco abordado en las decisiones patrimoniales que afrontan muchas parejas al contraer matrimonio.

De acuerdo con su exposición, no es necesario dedicarse a una profesión peligrosa ni poseer empresas para que el patrimonio familiar pueda quedar expuesto. El abogado advirtió que “un simple accidente de tráfico puede poner en peligro tu casa, por ejemplo, si estás en gananciales”.

Esta situación se produce cuando, tras un siniestro, la cantidad a resarcir excede la cobertura del seguro. En palabras de Requena: “Si el daño supera la cobertura de tu seguro, la diferencia la va a pagar el responsable”, recalcó el experto.

Funcionamiento de los bienes gananciales

El origen de este posible perjuicio económico reside en el funcionamiento legal de los bienes gananciales. Según detalla Manuel Requena, aunque la deuda que se origina a raíz de un accidente o actuación particular sea considerada privativa de uno de los cónyuges, la ley contempla la posibilidad de que los bienes comunes del matrimonio puedan emplearse para saldar la deuda si el patrimonio personal no es suficiente.

“Aunque la deuda sea privativa en gananciales, los bienes comunes pueden usarse para pagarla si no hay bienes propios suficientes”, describió el abogado. Esto implica, en la práctica, que una deuda abultada, como un resarcimiento por daños que pueda ascender a cientos de miles de euros, puede comprometer el saldo de la cuenta conjunta, los ahorros de la pareja o incluso la vivienda familiar adquirida durante el matrimonio.

“Eso significa que una deuda de cientos de miles de euros puede arrastrar la vivienda familiar, los ahorros compartidos o cualquier otro bien del patrimonio”, puntualizó el especialista en derecho de familia.

El alcance de la advertencia resulta especialmente relevante en un contexto donde la mayoría de las parejas en España se rige por el régimen de gananciales, al no formalizarse acuerdos prematrimoniales específicos. Esto agrava el desconocimiento sobre las consecuencias jurídicas de un siniestro inesperado, como detalla el letrado.

Separación de bienes

Frente a este riesgo, Manuel Requena contrapone las ventajas del régimen de separación de bienes, una modalidad menos habitual en España. Bajo este marco, las deudas generadas por una persona no afectan el patrimonio del otro miembro de la pareja.

El abogado subrayó: “En cambio, en separación de bienes, no. Solo responde quién causó el daño. El patrimonio del otro queda fuera”. Así, la separación de bienes se convierte en un instrumento de protección eficaz para preservar el patrimonio individual frente a contingencias legales inesperadas.

La diferenciación entre ambos regímenes, gananciales y separación de bienes, cobra mayor importancia a la luz de la explicación de Manuel Requena, quien expone que la decisión tomada al casarse tiene repercusiones no siempre contempladas por los contrayentes.

El abogado invita a las personas interesadas en profundizar sobre mecanismos efectivos para resguardar su patrimonio. El propio Requena aboga por una mayor pedagogía jurídica ante una materia esencial para la seguridad económica de las familias en el país.