Lluvias intensas y tormentas para este miércoles en el este peninsular, Baleares y Melilla

La AEMET indica las previsiones del tiempo para los próximos días, con alerta amarilla el miércoles en el litoral valenciano y alerta naranja en Galicia para el jueves. / Redes sociales de AEMET

Tras el inicio de la semana con la borrasca Emilia, esta se desplazó hacia el oeste peninsular, con especial afección en la provincia de Sevilla. A continuación, las precipitaciones tuvieron su epicentro en la comarca catalana del Barcelonés, hasta que esta madrugada pasada se han desplazado hacia el litoral norte de la provincia de Valencia, donde acaeció la DANA en octubre de 2024. Para la jornada de hoy, se esperan lluvias intensas y tormentas en esta misma área, en el este peninsular, además de en Baleares y Melilla.

Una situación de inestabilidad atmosférica trae consigo la consecuencia directa de la bajada de las presiones, lo cual ha provocado cielos cubiertos y precipitaciones. En algunos casos, incluso granizo. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según recoge la Agencia EFE. Las primeras consecuencias directas se han visto esta madrugada en municipios como Catarroja, donde el Consorci Provincial de Bombers de València ha intervenido con varias labores de drenaje en calles y garajes, tal y como exponen en su cuenta oficial de X.

No obstante, esta zona ya posee la alerta amarilla vigente hasta las 12 del mediodía. Sin embargo, las autoridades municipales piden a los vecinos que extremen la precaución tras haber estado cortados los túneles y algunas vías. El grueso de las lluvias se ha producido por la noche, a partir de las 21 horas. Entre las nueve y la medianoche, el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana 112 ha recibido 55 llamadas, según informan a través de X.

Las previsiones de la AEMET señalan que la Comunitat Valenciana y los litorales y prelitorales de Cataluña registrarán lluvias intensas y persistentes, mientras que en otras áreas de la fachada oriental peninsular, así como en Melilla y Baleares, no se descarta la aparición de chubascos localmente fuertes. En contraste, el resto de la península experimentará un tiempo más estable, bajo la influencia de altas presiones, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental.

Precipitaciones, temperaturas y viento en la jornada del miércoles

La predicción de la AEMET indica que en el extremo noroeste peninsular se producirá la aproximación de un frente, lo que mantendrá los cielos cubiertos en esa zona. En el archipiélago canario, la jornada será inestable, con abundantes precipitaciones en las vertientes norte de las islas centrales y cielos mayoritariamente nubosos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso en la península y en Baleares, aunque este aumento será ligero, tanto en el archipiélago como en el tercio nordeste peninsular. Por el contrario, en Canarias las máximas descenderán. Por su parte, las mínimas subirán en la Comunitat Valenciana, mientras que bajarán en la mitad norte peninsular y en las depresiones del suroeste, manteniéndose estables en el resto del territorio.

Una usuaria (@carlafarre) comparte en X las calles inundadas de Badalona. / Red social X

La Agencia advierte de la presencia de heladas débiles en los principales entornos de montaña. Además, el viento soplará con intensidad moderada en Baleares y en la fachada oriental peninsular, y será de componente norte en Canarias. En el resto del país, los vientos serán flojos, predominando las direcciones norte y oeste. En Galicia, por su parte, habrá alerta naranja a partir del jueves.