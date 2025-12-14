Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: los bomberos rescatan a dos personas en Castellón y Valencia suspende las clases este lunes

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, anunció que se mantienen las alertas de nivel rojo en el litoral de la provincia de Valencia, por lo que ha solicitado “precaución” a la población y ha pedido evitar desplazamientos a zonas inundables, cauces y barrancos ante el riesgo de acumulación de agua. Valderrama destacó que, tras la jornada de coordinación en l’Eliana, no se han registrado incidentes relevantes y agradeció el comportamiento de los ciudadanos, ya que la circulación de vehículos se redujo “drásticamente”, lo que permitió “una mayor seguridad”.
La alerta naranja sigue activa en el resto de la provincia de Valencia, en el sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante. Según la Aemet, desde las 06.00 horas de mañana disminuirá la alerta roja en el litoral de Valencia y se establecerá nivel naranja en el litoral norte e interior norte de la provincia. El litoral sur de Valencia y el interior sur quedarán con alerta amarilla. En Castellón, el aviso naranja regirá desde las 00.00 hasta las 18.00 del lunes.
Valderrama insistió en que la población se mantenga atenta a las indicaciones de autoridades municipales y del 112, y que informen de cualquier incidente a través de este teléfono de Emergencias. Recomendó mantenerse informados por medios oficiales y reiteró: “no crucen zonas inundables y se mantengan alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación”.
*Con información de EFE.
La borrasca Emilia está descargando agua con fuerza en el este de la península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el periodo de mayor adversidad se espera para la tarde y la noche de este domingo y la próxima madrugada, cuando se prevé el desarrollo de tormentas en tierra. Las provincias de Valencia y Almería serán las más afectadas. Ambas están ya en nivel rojo de alerta, que implica “peligro extraordinario” por lluvias
Las lluvias intensas en el norte de la provincia de Almería han provocado acumulación de agua y desprendimientos en varias carreteras, especialmente en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde sigue vigente el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones. El servicio de emergencias 112 Andalucía ha señalado que los municipios de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Macael se encuentran entre los más afectados, recomendando máxima precaución para los conductores.
En Pulpí, la acumulación de agua ha dificultado el tránsito en las carreteras A-350 y A-332, así como en varias ramblas de la localidad. En Cuevas del Almanzora, las vías AL-8105 y AL-8106 presentan balsas de agua, y una rotonda de acceso a la autopista AP-7 ha quedado anegada. En la zona de Macael, la carretera AL-6105 ha registrado desprendimientos que afectan la circulación.
Estas incidencias ocurren mientras la Junta de Andalucía mantiene el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en situación operativa 1. Aunque la madrugada transcurrió sin problemas relevantes, la persistencia de la lluvia ha generado complicaciones en la red viaria durante la mañana del domingo. Las autoridades recuerdan la importancia de evitar desplazamientos si no son imprescindibles y desaconsejan atravesar zonas inundadas.
*Con información de EFE.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han rescatado a dos personas atrapadas en su vehículo en una calle inundada de Vila-real, afectada por las fuertes lluvias de este domingo. Dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa acudieron al lugar y evacuaron a un hombre y una mujer en una embarcación tras quedar bloqueados por el agua y no poder continuar a pie debido a la inundación.
Además, durante la tarde, el Consorcio ha intervenido en otros dos incidentes relacionados con la lluvia: la retirada de un árbol caído en Borriol y la revisión de una fachada en Nules tras la caída de cascotes, según ha informado el cuerpo provincial.
*Con información de Europa Press.
El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender la actividad docente para este lunes 15 de diciembre en determinados centros educativos de la ciudad ante la previsión de lluvias intensas por la borrasca Emilia, temporal que mantiene activa la alerta naranja en varias zonas de la provincia. La medida, adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), afecta a escuelas, institutos y centros de educación musical y social ubicados en pedanías y áreas consideradas de riesgo por inundaciones.