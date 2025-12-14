Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: los bomberos rescatan a dos personas en Castellón y Valencia suspende las clases este lunes

19:36 hs

Emergencias recomienda precaución ante la continuidad de las alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, anunció que se mantienen las alertas de nivel rojo en el litoral de la provincia de Valencia, por lo que ha solicitado “precaución” a la población y ha pedido evitar desplazamientos a zonas inundables, cauces y barrancos ante el riesgo de acumulación de agua. Valderrama destacó que, tras la jornada de coordinación en l’Eliana, no se han registrado incidentes relevantes y agradeció el comportamiento de los ciudadanos, ya que la circulación de vehículos se redujo “drásticamente”, lo que permitió “una mayor seguridad”.

La alerta naranja sigue activa en el resto de la provincia de Valencia, en el sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante. Según la Aemet, desde las 06.00 horas de mañana disminuirá la alerta roja en el litoral de Valencia y se establecerá nivel naranja en el litoral norte e interior norte de la provincia. El litoral sur de Valencia y el interior sur quedarán con alerta amarilla. En Castellón, el aviso naranja regirá desde las 00.00 hasta las 18.00 del lunes.

Valderrama insistió en que la población se mantenga atenta a las indicaciones de autoridades municipales y del 112, y que informen de cualquier incidente a través de este teléfono de Emergencias. Recomendó mantenerse informados por medios oficiales y reiteró: “no crucen zonas inundables y se mantengan alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación”.