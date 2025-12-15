Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla

La semana estará marcada por lluvias que el miércoles y jueves se centrarán en Mediterráneo, con frío típico de invierno. / Archivo

La borrasca Emilia empieza a perder fuerza, aunque sus efectos siguen persistiendo en menor medida. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha informado para COPE que el foco se desplaza ahora hacia el oeste peninsular, donde una nueva borrasca está generando “tormentas de cierta intensidad” en la provincia de Sevilla y zonas cercanas. La AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias en la campiña y la Sierra Norte de esta provincia andaluza, vigente desde las 18:00 horas y hasta las 02:59 horas de la madrugada de este martes.

Los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas, oleaje y nieve afectan este martes a un total de 16 provincias y a Ceuta, según la AEMET. Las provincias bajo aviso por precipitaciones son Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Asturias, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia. Además, el aviso por oleaje se ha activado en A Coruña, Pontevedra, Lanzarote y Fuerteventura.

El 112 coordina una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla

El servicio de Emergencias de Andalucía (EMA) coordina una treintena de incidencias por la lluvia esta tarde en la provincia de Sevilla. La mayoría de los avisos se han concentrado en la capital y en puntos del área metropolitana, como La Rinconada, según informan a través de la Junta de Andalucía. Los primeros avisos se han atendido pasadas las 18:00 horas en los municipios de La Rinconada y Salteras. Estas primeras incidencias se han debido a anegaciones en viviendas y acumulaciones de agua en el viario público.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla en las comarcas de Campiña y Sierra Norte. La incidencia más llamativa durante la jornada del lunes ha sido la solicitud de rescate de un vehículo que había quedado atrapado en la vía de servicio paralela a la A-4. También se han atendido avisos desde otros puntos de la provincia, principalmente del área metropolitana, como Alcalá de Guadaíra, Camas, Gelves o Bollullos de la Mitación, informa la EMA.

El 112 coordina una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla. Principalmente, por anegaciones de viviendas, carreteras o caídas de árboles y ramas en la vía. / EMA