Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

La semana estará marcada por
La semana estará marcada por lluvias que el miércoles y jueves se centrarán en Mediterráneo, con frío típico de invierno. / Archivo

La borrasca Emilia empieza a perder fuerza, aunque sus efectos siguen persistiendo en menor medida. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha informado para COPE que el foco se desplaza ahora hacia el oeste peninsular, donde una nueva borrasca está generando “tormentas de cierta intensidad” en la provincia de Sevilla y zonas cercanas. La AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias en la campiña y la Sierra Norte de esta provincia andaluza, vigente desde las 18:00 horas y hasta las 02:59 horas de la madrugada de este martes.

Los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas, oleaje y nieve afectan este martes a un total de 16 provincias y a Ceuta, según la AEMET. Las provincias bajo aviso por precipitaciones son Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Asturias, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia. Además, el aviso por oleaje se ha activado en A Coruña, Pontevedra, Lanzarote y Fuerteventura.

El 112 coordina una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla

El servicio de Emergencias de Andalucía (EMA) coordina una treintena de incidencias por la lluvia esta tarde en la provincia de Sevilla. La mayoría de los avisos se han concentrado en la capital y en puntos del área metropolitana, como La Rinconada, según informan a través de la Junta de Andalucía. Los primeros avisos se han atendido pasadas las 18:00 horas en los municipios de La Rinconada y Salteras. Estas primeras incidencias se han debido a anegaciones en viviendas y acumulaciones de agua en el viario público.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla en las comarcas de Campiña y Sierra Norte. La incidencia más llamativa durante la jornada del lunes ha sido la solicitud de rescate de un vehículo que había quedado atrapado en la vía de servicio paralela a la A-4. También se han atendido avisos desde otros puntos de la provincia, principalmente del área metropolitana, como Alcalá de Guadaíra, Camas, Gelves o Bollullos de la Mitación, informa la EMA.

El 112 coordina una treintena
El 112 coordina una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla. Principalmente, por anegaciones de viviendas, carreteras o caídas de árboles y ramas en la vía. / EMA

La borrasca Emilia pierde fuerza, pero la Aemet mantiene activas las alertas ante la previsión de fuertes lluvias en el Mediterráneo

Canarias se despide de la borrasca con 2.225 incidencias en todo el archipiélago

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1