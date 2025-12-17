España

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

El empresario advierte sobre el impacto de la mentalidad juvenil en el futuro laboral y la educación en valores

José Elías Navarro en uno
José Elías Navarro en uno de sus vídeos de Youtube (extraído de @Jose_Elias_Navarro/Youtube)

La reciente intervención de José Elías en redes sociales ha reavivado el debate sobre la percepción del trabajo y la cultura del esfuerzo entre los jóvenes en España. El empresario ha compartido en un tuit su preocupación por la actitud de las nuevas generaciones hacia las jornadas laborales tradicionales, afirmando: “Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día”.

Este mensaje ha generado miles de reacciones en poco tiempo y ha situado de nuevo en el centro de la conversación pública la relación de la juventud con el empleo y el compromiso. Elías ha insistido en que no se trata de una crítica aislada, sino de una reflexión que ya ha expresado en otras ocasiones.

Recientemente, ha resumido su postura señalando que “el problema de España somos los españoles y la mentalidad que tenemos”, una afirmación que, según él, enlaza directamente con la tendencia actual a considerar los horarios laborales habituales —de lunes a viernes, con pausa para comer— como una forma de explotación.

El empresario ha explicado que observa cada vez a más personas “indignadas por tener un horario comercial de toda la vida”, algo que le resulta llamativo porque, según relata, su propio padre trabajó bajo esas condiciones durante décadas “y sacó a su familia adelante sin creerse una víctima del sistema”.

La queja como norma

En su análisis, Elías sostiene que la cuestión principal no reside en las condiciones laborales, sino en la actitud con la que se afrontan. “Estamos normalizando la queja”, ha señalado, convencido de que se está dando visibilidad a discursos que pueden desembocar en problemas de mayor alcance.

El empresario advierte de que esta tendencia no se limita al ámbito profesional, sino que se extiende a la exigencia de derechos “sin obligaciones”, lo que, en su opinión, conduce a un uso poco responsable del dinero público y a una deuda que “no vamos a pagar nosotros”.

Joven trabajador aparentemente cansado (Imagen
Joven trabajador aparentemente cansado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Elías, esta mentalidad tiene un impacto directo en la forma en que se valora el esfuerzo. Afirma que la idea de que “todo me ofende y todo es mucho esfuerzo” está calando especialmente entre los jóvenes, y considera que se está transmitiendo el mensaje de que trabajar ocho horas equivale a una “tortura”. Según su perspectiva, esto dificulta la consolidación de una cultura productiva y competitiva en el país.

El empresario ha advertido de que las consecuencias de esta forma de pensar no serán inmediatas, sino que recaerán sobre las próximas generaciones. “Es muy fácil vivir así. Pero la factura la van a pagar nuestros hijos”, ha escrito en su tuit, subrayando que el problema no es únicamente económico, sino que afecta también a la educación de los niños en valores como el trabajo, el compromiso y el esfuerzo.

Reacciones a su opinión

La reflexión de Elías se suma a otras declaraciones públicas en las que ha mostrado su inquietud por el rumbo que está tomando España, tanto en el plano social como en el productivo. En todas ellas, el empresario repite una idea central: sin una mentalidad orientada a la competencia y a la asunción de responsabilidades, ningún país puede aspirar a un futuro sólido.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para rebajar la jornada a 37,5 horas.

Las palabras de Elías han provocado respuestas encontradas. Mientras algunos consideran que su visión pone el acento en una cuestión incómoda pero necesaria, otros le reprochan que pase por alto los retos actuales del mercado laboral y la precariedad que afecta a muchos jóvenes.

Tres ideas fáciles para poder

Manuel Requena, abogado: “Casarse en

Ignacio de la Calzada, abogado:

La Audiencia Provincial de Granada

La Audiencia Provincial de Barcelona
El Gobierno de Castilla y

Manuel Requena, abogado: “Casarse en

Gonzalo di Renzo, el delantero

