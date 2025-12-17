Holanda prohíbe los gatos esfinge y fold escocés a partir de 2026: pondrá multas de hasta 1.500 euros

Son mascotas cariñosas que requieren de un cuidado especial. (Wikimedia)

A partir del 1 de enero de 2026, en los Países Bajos ya no estará permitido tener gatos de las razas Scottish Fold y Sphynx. La decisión forma parte de una política más amplia de protección del bienestar animal y supone un paso más en la regulación de la cría de animales con rasgos físicos que pueden causarles problemas de salud.

La prohibición afectará a la compra y cría de estos gatos. Sin embargo, las personas que ya convivan con un Scottish Fold o un Sphynx podrán seguir haciéndolo, siempre que los animales estén identificados con microchip. La norma no permitirá nuevas adquisiciones a partir de la fecha establecida.

Según informa el medio digital Kodàmi, el Gobierno neerlandés ha señalado que el objetivo principal de la medida es evitar el sufrimiento innecesario de los animales. El ministro de Naturaleza, Jean Rummenie, ha explicado que estas razas presentan problemas de salud directamente relacionados con sus características físicas.

Según la normativa, los gatos nacidos después del 1 de enero de 2026 y que pertenezcan a estas razas no podrán ser adquiridos. El incumplimiento de la prohibición podrá acarrear multas de hasta 1.500 euros.

Una preocupación sobre bienestar animal

La decisión no surge de forma repentina. En los Países Bajos, la cría de gatos Scottish Fold y Sphynx ya estaba prohibida desde 2014, precisamente por las dudas sobre su bienestar. Ahora, las autoridades han decidido ir un paso más allá y limitar también su tenencia, en una línea similar a la seguida con los perros braquicéfalos, cuyas regulaciones se endurecieron en 2023.

Los expertos en bienestar animal llevan años advirtiendo de que tanto los Scottish Fold como los Sphynx están predispuestos a sufrir diversas patologías. En el caso de los Scottish Fold, el rasgo más distintivo de la raza son sus orejas dobladas hacia delante. Esta característica se debe a una mutación genética que afecta al cartílago y que está vinculada a una enfermedad conocida como osteocondrodisplasia.

Esta afección provoca problemas en el desarrollo óseo y articular, lo que puede causar dificultades de movilidad y dolor a lo largo de la vida del animal. Aunque no todos los animales presentan síntomas graves desde edades tempranas, el riesgo aumenta con el tiempo.

Los gatos Sphynx, por su parte, se caracterizan por la ausencia de pelaje. Esta falta de protección los hace más vulnerables a factores externos. Tienen más dificultades para regular su temperatura corporal, son propensos a problemas dermatológicos y a infecciones cutáneas, y su piel es especialmente sensible a la exposición solar.

Además, la ausencia de bigotes puede afectar a su percepción del entorno, y sus orejas requieren cuidados constantes para evitar infecciones. Estas condiciones implican una atención veterinaria más frecuente y un mayor riesgo para su salud.

La prohibición no se aplicará a los gatos procedentes de refugios que ya existan antes de la entrada en vigor de la norma, aunque sí se mantendrán las restricciones sobre su reproducción. Con esta medida, las autoridades neerlandesas buscan reforzar la idea de que la apariencia no debe prevalecer sobre la calidad de vida de los animales.