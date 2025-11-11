¿Cómo debes de proteger a tus mascotas en los tiempos de frío?

Cachorros y animales de edad avanzada son los más susceptibles al frío por su dificultad para conservar el calor corporal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días de bajas temperaturas, las mascotas enfrentan riesgos considerables si no reciben la protección adecuada por parte de sus dueños. La falta de atención ante el frío puede desencadenar enfermedades o agravar condiciones preexistentes en perros y gatos, según advirtió Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con la especialista, en entrevista con UNAM Global, el descenso térmico somete tanto a humanos como a animales a un estrés metabólico. “En temperaturas frías veremos que nuestros animales de compañía se encogen, se enroscan protegiendo su abdomen, e incluso empiezan temblar de frío. Estos mecanismos se activan ante el frío ambiental, que está teniendo repercusiones en su cuerpo”, dijo Márquez.

Antes de que los animales manifiesten signos visibles como temblores o encogimiento, se activan procesos metabólicos internos para elevar su temperatura corporal, aunque estos cambios pueden pasar inadvertidos para los dueños. Márquez subrayó que los animales más vulnerables al frío son los de edad avanzada y los cachorros, ya que ambos grupos presentan dificultades para conservar el calor.

El pelaje es la protección natural de la mayoría de las mascotas, pero en animales sin pelo o de pelaje corto se recomienda ropa adecuada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los animales mayores, las enfermedades ortopédicas o articulares que generan dolor suelen agravarse con el frío. Además, aquellos que padecen insuficiencia renal, cardiopatías o enfermedades similares experimentan un mayor desgaste metabólico, lo que incrementa su susceptibilidad a las bajas temperaturas. Los cachorros, por su parte, cuentan con menos grasa corporal y un metabolismo aún inmaduro, lo que dificulta su adaptación al frío.

La adaptación al entorno es un factor clave para la resistencia de los animales al frío. En regiones de clima extremo, existen razas como el Husky o el San Bernardo, diseñadas por el ser humano para soportar el frío gracias a su doble capa de pelaje. “Tienen un pelo largo y duro, y si abrimos el pelaje en el fondo tienen pelo algodonoso, más suave–, cuyo objetivo es evitar que circule aire, que quede atrapado, lo que los protege de perder temperatura”, explicó la experta.

En el caso de los gatos, el frío los impulsa a buscar lugares cálidos para descansar, lo que puede ponerlos en situaciones peligrosas. Márquez advirtió que muchos gatos buscan “lugares como calentadores o motores de carros, esto último es especialmente peligroso porque se esconden dentro del motor y al echarlo a andar se lesionan, queman u otras situaciones más graves”. Por ello, recomendó proporcionarles refugios seguros y cálidos dentro del hogar para evitar accidentes.

Razas como el Husky y el San Bernardo resisten mejor el frío gracias a su doble capa de pelaje, a diferencia de perros de pelo corto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al uso de ropa para mascotas, Márquez señaló que el pelaje es la protección natural de la mayoría de los animales. El cuidado adecuado del pelo durante todo el año es fundamental para que cumpla su función protectora en invierno. En animales sin pelaje largo o sin pelo se pueden emplear prendas, siempre que se tomen precauciones.

El uso de ropa debe supervisarse para evitar molestias o riesgos. Márquez aconsejó vigilar el ajuste de las prendas y evitar que tengan elementos desprendibles, como botones, que puedan ser ingeridos. Además, es necesario revisar que no provoquen rozaduras en zonas sensibles como axilas, ingle, pecho y cuello.