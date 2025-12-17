España

Alfonso Navarro, psicólogo experto en adolescentes: “Hay muchos padres que creen que dar dinero por Navidad es un regalo, pero no es así”

El experto considera que lo que se entrega a los hijos en estas fechas no es un objeto ni una experiencia, sino que se trata de un mensaje: “Te conozco, te quiero, pienso en ti”

El psicólogo Alfonso Navarro. (TikTok/@alfonsopsicologia)
El psicólogo Alfonso Navarro. (TikTok/@alfonsopsicologia)

El gasto medio de los españoles en regalos navideños ha experimentado un incremento este año, situándose en 411 euros por persona, lo que representa un aumento del 4,8 % respecto a 2024. Así lo refleja el estudio Hábitos de consumo de los españoles en Navidad, elaborado por Oney. Más de la mitad de los encuestados (53,4 %) ha manifestado su intención de mantener el mismo nivel de gasto que el año anterior, mientras que un 28,1 % planea reducirlo y un 18,5 % prevé aumentarlo. En cuanto a la distribución del presupuesto, el 33,4 % de los españoles destinará entre 200 y 399 euros a la compra de regalos, el 28,8 % gastará menos de 200 euros, el 18,5 % invertirá entre 400 y 599 euros, el 6,4 % desembolsará entre 600 y 799 euros y el 12,9 % superará los 800 euros. Los jóvenes son el grupo que menos invertirá en regalos, con una media de 259,60 euros.

Según el estudio de Oney, la moda (52,6 %), la tecnología (46,1 %) y los viajes (29,1 %) se consolidan como las opciones más populares entre los consumidores españoles para regalar en Navidad. El análisis por género muestra que las mujeres destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a moda (58,4 %), salud y bienestar (33,5 %), productos de belleza (37,4 %) y juguetes (27,9 %), mientras que los hombres priorizan la tecnología (55,6 %). No obstante, hay quienes optan por regalar simplemente dinero -billetes en un sobre o una transferencia- una elección que puede parecer acertada, pero que, según el psicólogo Alfonso Navarro, no lo es, al menos si los destinatarios son adolescentes.

Por qué es un error regalar dinero

Navarro, especializado en adolescentes y familias y conocido por dar consejos sobre salud mental a través de su cuenta de TikTok (@alfonsopsicologia), ha reflexionado sobre el significado de regalar dinero en Navidad en una de sus últimas publicaciones.

“Hay muchos padres que creen que dar dinero es un regalo. Y spoiler: no es así. Tu hijo probablemente te haya dicho lo que quiere por Navidad. Ha hecho una lista, te ha contado lo que quiere, te ha pasado enlaces, lo tiene todo controlado. Y es normal que pienses: ‘¿Para qué calentarme la cabeza? Pues le doy lo que quiere o le doy dinero y acierto’. Pero si lo piensas, ahí no hay un regalo“, asegura. Se trata de “una simple transacción”.

“Le estás diciendo: ‘Tú pides y yo pongo el dinero’. Y sin embargo, luego hay muchos de esos padres que vienen a consulta diciendo que no tienen un buen vínculo con sus hijos. Y estas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia”, insiste. El problema, dice, no es que recibe lo que quiere sino que “no hay una intención ni una conexión emocional”. Para el psicólogo, el regalo no es un objeto ni una experiencia sino que se trata de un mensaje: “Te conozco, te quiero, pienso en ti”. Y eso, explica, genera un vínculo muy fuerte entre personas, padres e hijos.

