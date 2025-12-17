A 300 metros de un colegio y a menos de 3 km de un hospital: luz verde a otra macrogranja porcina en una zona en la que ya hay 300.000 cerdos

Imagen de archivo de una granja de cerdos. (Adobe Stock)

Los vecinos de Huércal-Overa, un municipio de la provincia de Almería, viven en un territorio ya saturado por la ganadería intensiva: los más de 300.000 cerdos de las macrogranjas de la zona generan una serie de efectos acumulativos contra los que llevan luchando años. Ahora, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la Valoración de Impacto a la Salud (VIS) de una nueva explotación industrial porcina que se situaría en la pedanía de Rambla Grande.

“La población rural no cuenta absolutamente nada”, denuncian a Infobae España desde Ecologistas en Acción Almería, con respecto a la situación de indefensión en la que se encuentran los vecinos, que se han encargado de costear los numerosos procedimientos judiciales para frenar este modelo en la región.

La explotación, además, se ubicaría a tan solo 300 metros del Colegio Público Rural Las Estancias, motivo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Sentencia n.º 2866/2023, de 19 de octubre, anuló la calificación ambiental del proyecto. “Entendió que la cercanía del colegio hacía inviable la explotación”, apuntan, señalando que se reconocieron así “los derechos más básicos de protección de la salud de los menores y del personal docente”.

“Los trabajadores del colegio, los niños y los vecinos están en una situación bastante vulnerable” con respecto a las emisiones de gases que el modelo de ganadería intensiva genera. Unos efectos —también con respecto al uso de insecticidas y posibles plagas— que, además, desde Ecologistas en Acción denuncian que no quedan detallados en el informe de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

Los efectos de la macrogranja en la salud de los vecinos

Contaminantes atmosféricos (amoniaco y metano) en grandes cantidades, olores persistentes, ruido y tránsito de vehículos pesados son algunas de las consecuencias con las que los vecinos de Huércal-Overa deben lidiar cada día con las explotaciones que ya están instaladas en el municipio y a las que tendrán que enfrentarse aún más con esta nueva explotación.

Ecologistas en Acción señala que estos efectos, especialmente los valores “alarmantemente elevados” de contaminantes atmosféricos, aparecen “incompletos y maquillados” en el informe sanitario. Además, en este, según la confederación de grupos ecologistas, no se exigen ”medidas correctoras reales, más allá de una simple valla arbolada claramente insuficiente para proteger a una población escolar".

Los vecinos de las zonas rurales se enfrentan a una profunda indefensión debido a que la ganadería suele aparecer en las normativas urbanísticas y de ordenación del suelo como un uso compatible en suelo rústico. “Entonces, te pueden colocar al lado de tu casa seis balsas de purines con todas las emisiones de metano y amoniaco que llevan, de la misma manera que te pueden colocar una pequeña granja de explotación”, señala Ecologistas en Acción Almería a Infobae España. “Nos parece una cosa desproporcionada”.

“Intensos malos olores” y elevados niveles de contaminación atmosférica

Ecologistas en Acción cataloga de “irresponsable, injustificada y contraria al principio de precaución” la decisión de la Delegación, así como “totalmente incoherente” con respecto a la discrepancia entre la resolución de la Junta de Andalucía y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

“Lejos de reforzar la protección de la salud pública, la Junta de Andalucía opta por blindar los intereses de la ganadería industrial, incluso con una sentencia judicial que advertía claramente de los riesgos”, denuncian. “La salud de la infancia, del personal educativo y de la ciudadanía de Huércal-Overa no puede seguir siendo sacrificada en favor de intereses privados”.

Además, reiteran que no es la única explotación que hay en la zona, que cuenta con macrogranjas porcinas y avícolas. Tampoco los vecinos del pueblo y los trabajadores y alumnos de la escuela son los únicos afectados: “No estamos hablando de que sea la primera que se pone. Hay decenas de expedientes así en el municipio y, sobre todo, contando con que existe en el centro urbano de Huércal-Overa un hospital comarcal”.

De hecho, desde Ecologistas en Acción señalan que en el informe tampoco se hace referencia al Hospital Comarcal La Inmaculada, situado a menos de 3 kilómetros de la explotación y de sus balsas de purines, pese a que el personal sanitario y los pacientes ya se habrían quejado en diversas ocasiones de los “intensos malos olores” que estas explotaciones generan. “La Delegación Territorial de Salud parece no considerar ni siquiera al propio hospital como población sensible afectada”.

De esta manera, la confederación pone en valor la importancia de cuidar del bienestar de la población, de pensar en un modelo que no suponga “un consumo desmedido de recursos hídricos” y de evitar “niveles de contaminación atmosférica que vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado”.