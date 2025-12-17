España

A 300 metros de un colegio y a menos de 3 km de un hospital: luz verde a otra macrogranja porcina en una zona en la que ya hay 300.000 cerdos

Ecologistas en Acción denuncia que la explotación se situaría en un municipio saturado por este modelo ganadero, pues cuenta ya con más de 300.000 cerdos en régimen intensivo

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una granja de cerdos. (Adobe Stock)

Los vecinos de Huércal-Overa, un municipio de la provincia de Almería, viven en un territorio ya saturado por la ganadería intensiva: los más de 300.000 cerdos de las macrogranjas de la zona generan una serie de efectos acumulativos contra los que llevan luchando años. Ahora, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la Valoración de Impacto a la Salud (VIS) de una nueva explotación industrial porcina que se situaría en la pedanía de Rambla Grande.

“La población rural no cuenta absolutamente nada”, denuncian a Infobae España desde Ecologistas en Acción Almería, con respecto a la situación de indefensión en la que se encuentran los vecinos, que se han encargado de costear los numerosos procedimientos judiciales para frenar este modelo en la región.

La explotación, además, se ubicaría a tan solo 300 metros del Colegio Público Rural Las Estancias, motivo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Sentencia n.º 2866/2023, de 19 de octubre, anuló la calificación ambiental del proyecto. “Entendió que la cercanía del colegio hacía inviable la explotación”, apuntan, señalando que se reconocieron así “los derechos más básicos de protección de la salud de los menores y del personal docente”.

Manifestante porta pancarta con lema
Manifestante porta pancarta con lema 'Que os voten los cerdos' durante la concentración-performance “La subasta de nuestros pueblos”, convocada por la Coordinadora Stop Ganadería Industrial, en la Cuesta de Moyano, a 29 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio/Europa Press)

“Los trabajadores del colegio, los niños y los vecinos están en una situación bastante vulnerable” con respecto a las emisiones de gases que el modelo de ganadería intensiva genera. Unos efectos —también con respecto al uso de insecticidas y posibles plagas— que, además, desde Ecologistas en Acción denuncian que no quedan detallados en el informe de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

Los efectos de la macrogranja en la salud de los vecinos

Contaminantes atmosféricos (amoniaco y metano) en grandes cantidades, olores persistentes, ruido y tránsito de vehículos pesados son algunas de las consecuencias con las que los vecinos de Huércal-Overa deben lidiar cada día con las explotaciones que ya están instaladas en el municipio y a las que tendrán que enfrentarse aún más con esta nueva explotación.

Ecologistas en Acción señala que estos efectos, especialmente los valores “alarmantemente elevados” de contaminantes atmosféricos, aparecen “incompletos y maquillados” en el informe sanitario. Además, en este, según la confederación de grupos ecologistas, no se exigen ”medidas correctoras reales, más allá de una simple valla arbolada claramente insuficiente para proteger a una población escolar".

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una granja de cerdos. (Adobe Stock)

Los vecinos de las zonas rurales se enfrentan a una profunda indefensión debido a que la ganadería suele aparecer en las normativas urbanísticas y de ordenación del suelo como un uso compatible en suelo rústico. “Entonces, te pueden colocar al lado de tu casa seis balsas de purines con todas las emisiones de metano y amoniaco que llevan, de la misma manera que te pueden colocar una pequeña granja de explotación”, señala Ecologistas en Acción Almería a Infobae España. “Nos parece una cosa desproporcionada”.

“Intensos malos olores” y elevados niveles de contaminación atmosférica

Ecologistas en Acción cataloga de “irresponsable, injustificada y contraria al principio de precaución” la decisión de la Delegación, así como “totalmente incoherente” con respecto a la discrepancia entre la resolución de la Junta de Andalucía y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

“Lejos de reforzar la protección de la salud pública, la Junta de Andalucía opta por blindar los intereses de la ganadería industrial, incluso con una sentencia judicial que advertía claramente de los riesgos”, denuncian. “La salud de la infancia, del personal educativo y de la ciudadanía de Huércal-Overa no puede seguir siendo sacrificada en favor de intereses privados”.

Además, reiteran que no es la única explotación que hay en la zona, que cuenta con macrogranjas porcinas y avícolas. Tampoco los vecinos del pueblo y los trabajadores y alumnos de la escuela son los únicos afectados: “No estamos hablando de que sea la primera que se pone. Hay decenas de expedientes así en el municipio y, sobre todo, contando con que existe en el centro urbano de Huércal-Overa un hospital comarcal”.

El secretismo sobre la primera granja de pulpos del mundo, creada en España y con métodos "crueles": "es como hacer un criadero de lobos o leones".

De hecho, desde Ecologistas en Acción señalan que en el informe tampoco se hace referencia al Hospital Comarcal La Inmaculada, situado a menos de 3 kilómetros de la explotación y de sus balsas de purines, pese a que el personal sanitario y los pacientes ya se habrían quejado en diversas ocasiones de los “intensos malos olores” que estas explotaciones generan. “La Delegación Territorial de Salud parece no considerar ni siquiera al propio hospital como población sensible afectada”.

De esta manera, la confederación pone en valor la importancia de cuidar del bienestar de la población, de pensar en un modelo que no suponga “un consumo desmedido de recursos hídricos” y de evitar “niveles de contaminación atmosférica que vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado”.

Temas Relacionados

AlmeríaAndalucíaMedioambienteMedioambiente EspañaEcologistasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Qué fue de Christofer de ‘La isla de las tentaciones’, el protagonista del famoso ‘Estefanía’: empresario de la noche madrileña e influencer

El participante del programa de Telecinco se ha reinventado casi seis años después del estreno del formato

Qué fue de Christofer de

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

Quiere contratar al menos 10 profesionales a 75 euros la hora para ayudar a los allegados de los desaparecidos. El sistema telemático “favorece la accesibilidad, el ahorro de desplazamientos y la flexibilidad horaria”

Interior busca psicólogos para atender

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

El proyecto ha levantado ciertas críticas en redes sociales, donde se denuncia un gasto impropio para que “las ranas puedan beber”. Las actuaciones en 350 abrevaderos son más amplias: “mejorar el hábitat de diferentes especies de anfibios”

El Gobierno de Castilla y

“He perdido los dos pechos y vaciado de axila. ¿A mí quién me va a resarcir eso?” el testimonio de las mujeres afectadas por los cribados en Andalucía

‘Infobae España’ recopila los testimonios difundidos por Amama de mujeres que desarrollaron un cáncer a causa de los retrasos en los cribados

“He perdido los dos pechos

NIA y J Kbello descartan volver a un talent tras ‘Hasta el fin del mundo’: “Es momento de dar paso a artistas emergentes”

La ganadora de ‘OT 2020′ y el participante de ‘Cover Night’ o el Benidorm Fest forman tándem en el reality de aventura de TVE, donde ha nacido una nueva colaboración musical entre ellos

NIA y J Kbello descartan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Castilla y

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

Así es el nuevo despegue de Galileo para dar un “paso hacia la autonomía” de Europa y sus satélites: una compañía española tiene el “control de la misión”

Los socios elevan sus exigencias contra un PSOE noqueado por los escándalos, pero con poco margen para hacer creíbles sus amenazas

ECONOMÍA

El BCE se guarda una

El BCE se guarda una bala y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en línea con su estrategia de “esperar y ver”

El abono único del Gobierno quiere replicar en España el modelo de transporte de Alemania o Austria para todo el territorio: en qué se diferencia

Primark obliga a sus empleados a pagar sus propias cestas de Navidad: tienen que aportar un producto para participar en el sorteo

Mercadona compra a su proveedor de envases reutilizables e integra en su plantilla a los más de 1.600 empleados

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados