La secretaria de Aldama admite ante el juez del ‘caso hidrocarburos’ que realizó alguna gestión para Ábalos

La asistente personal de Víctor de Aldama declaró ante el magistrado que contactó una sola vez con José Luis Ábalos, cumpliendo instrucciones laborales, y reconoció actividades en beneficio de figuras cercanas al exministro, según documentos judiciales consultados

Aldama saliendo de la Audiencia
Aldama saliendo de la Audiencia Nacional (Carlos Luján - Europa Press)

La comparecencia de María Pilar Losada ante el magistrado Santiago Pedraz, en las diligencias del caso hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional, aportó detalles sobre la vinculación entre el entorno empresarial de Víctor de Aldama y personas cercanas a José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

Según información de Europa Press, Losada explicó al tribunal que el contacto con Ábalos se limitó a una única ocasión y respondió estrictamente a una orden laboral relacionada con un problema puntual en la vivienda que el exministro posee en Valencia. Durante su declaración como testigo, Losada relató que la directriz de contactar a Ábalos provino de Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso hidrocarburos y mencionado también en el caso Koldo.

La secretaria aseguró ante el juez que ese tipo de gestiones formaba parte de sus labores habituales y que su interacción con el exministro se restringió de manera exclusiva a la solicitud transmitida por Aldama. Losada se desvinculó de cualquier relación personal fuera del vínculo laboral y destacó que solo ejecutaba los encargos asignados por su superior.

Encargos bajo análisis judicial

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó un informe a la causa que respalda las afirmaciones de Losada. Según el documento, citado por Europa Press, Aldama habría utilizado los servicios de su secretaria no solo para labores administrativas propias de la empresa sino también para ciertas gestiones de índole fiscal y administrativa en beneficio tanto de Ábalos como de Koldo García, exasesor ministerial implicado en otras investigaciones.

Para los agentes, estas tareas muestran familiaridad entre los implicados y sugieren una red de colaboración que se mantenía bajo las indicaciones de Aldama. El expediente recoge una serie de mensajes que sustentan estas afirmaciones.

El 11 de febrero de 2022, Losada envió a Ábalos un mensaje: “Buenas tardes, cómo estás. Espero que bien. Me gustaría tomarme un café contigo, dime cuándo podrías y dónde. Es importante”. La respuesta de Ábalos fue confirmar su disponibilidad aquel día en casa, lo que permitió el encuentro. Las actuaciones judiciales sitúan este episodio como el único contacto directo probado entre la secretaria y el exministro.

Comunicaciones internas

Un punto de interés para los investigadores, incluido en el informe que cita Europa Press, es el modo en que Losada nombraba a Ábalos y a Koldo García en sus conversaciones con Aldama. En los mensajes, se refiere a Ábalos como “el jefe”, y a García como “K”, datos que el análisis policial considera indicios de un trato frecuente dentro del círculo laboral de Aldama.

En una de las comunicaciones, Losada informó: “he preparado un pequeño informe preliminar para el jefe, lo tiene K”. Estos usos del lenguaje interno constituyen uno de los apoyos fundamentales para evaluar la existencia de posibles irregularidades.

El sumario abunda en estos indicios y considera “especialmente relevante” la disposición de la secretaria para cubrir necesidades personales y profesionales de políticos conectados al exministro, más allá de las funciones convencionales de una trabajadora administrativa.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

La instrucción busca delimitar hasta qué punto la estructura comandada por Aldama pudo haber facilitado favores u otros beneficios a figuras públicas mediante la disposición de recursos personales de la empresa para intereses ajenos a su actividad formal.

En la Audiencia Nacional, Losada manifestó en varias ocasiones que centró su actuación en cumplir con lo que le era ordenado, sin desviarse de sus obligaciones. Las indagaciones avanzan sobre los vínculos entre Aldama, su entorno y los responsables políticos cercanos a Ábalos.

Los análisis de comunicaciones, traslados y testimonios serán determinantes para establecer si existieron servicios o atenciones que desbordaran la mera relación contractual, según las actuaciones y documentaciones recabadas por Europa Press.

