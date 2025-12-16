El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación sobre los pagos en efectivo desde 2017 hasta 2024

Cartel con la cara del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en la entrada al edificio de la sede del PSOE, situado en la calle Ferraz, en Madrid (España), a 24 de julio de 2020. (Jesús Hellín /Europa Press)

El PSOE ha entregado este martes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo la documentación relativa a los pagos en metálico efectuados por el partido entre los años 2017 y 2024, tal y como había reclamado el magistrado Ismael Moreno. La información se ha remitido en un USB que incluye tanto el listado de los pagos como los justificantes correspondientes, como ha informado EFE y Europa Press según la diligencia del Juzgado Central de Instrucción Número 2.

El magistrado acordó el pasado 26 de noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo, a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que también instruye la causa principal. Puente puso énfasis en cantidades que “que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa”. De la misma manera, este sospecha de “blanqueo y financiación irregular”. En el marco de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción apuntó igualmente a la posible existencia de un delito de desfalco contra la formación política, además de otras irregularidades relacionadas con la gestión de fondos.

Por estos motivos, el juez Moreno reclamó al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos” correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024, sin acotar inicialmente el requerimiento a las personas investigadas en la causa.

Feijóo ha atacado a Sánchez con los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le ha preguntado expresamente si su partido se ha "financiado ilegalmente", una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido rotundo con un "no". (Fuente: Congreso)

El PSOE trasladó al juez su disposición a colaborar con la Justicia, si bien advirtió de que la entrega íntegra de la documentación podría tener “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos”, al afectar a “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.

Asimismo, los socialistas solicitaron que la información aportada quedara incorporada en una pieza separada secreta, con acceso limitado al juzgado, a la Fiscalía y a los investigadores, al considerar “notorio” que el Partido Popular y el resto de acusaciones populares incumplen, a su juicio, la obligación legal de reserva sobre las actuaciones.

La pieza separada

La petición se enmarca dentro de la pieza separada que solicitó abrir el magistrado para investigar estos pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo.

La creación de esta nueva pieza separada responde a la necesidad del juez Moreno de ordenar y acotar la investigación sobre los presuntos pagos en metálico vinculados a Ábalos y García durante los años en que ambos desempeñaron posiciones de relevancia política dentro del Ministerio de Transportes. El magistrado consideró que la información remitida inicialmente no permitía distinguir con claridad el origen, destino y naturaleza de los movimientos económicos realizados dentro del partido, por lo que resultaba imprescindible separar este ámbito de indagación del resto del procedimiento principal.

*Con información de Europa Press