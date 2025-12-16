España

El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación sobre los pagos en efectivo desde 2017 hasta 2024

El magistrado Ismael Moreno recordó a los socialistas el pasado 3 de diciembre que debían remitirle todos los pagos en metálico del partido y no solo los vinculados a Ábalos y a Koldo

Guardar
Cartel con la cara del
Cartel con la cara del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en la entrada al edificio de la sede del PSOE, situado en la calle Ferraz, en Madrid (España), a 24 de julio de 2020. (Jesús Hellín /Europa Press)

El PSOE ha entregado este martes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo la documentación relativa a los pagos en metálico efectuados por el partido entre los años 2017 y 2024, tal y como había reclamado el magistrado Ismael Moreno. La información se ha remitido en un USB que incluye tanto el listado de los pagos como los justificantes correspondientes, como ha informado EFE y Europa Press según la diligencia del Juzgado Central de Instrucción Número 2.

El magistrado acordó el pasado 26 de noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo, a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que también instruye la causa principal. Puente puso énfasis en cantidades que “que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa”. De la misma manera, este sospecha de “blanqueo y financiación irregular”. En el marco de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción apuntó igualmente a la posible existencia de un delito de desfalco contra la formación política, además de otras irregularidades relacionadas con la gestión de fondos.

Por estos motivos, el juez Moreno reclamó al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos” correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024, sin acotar inicialmente el requerimiento a las personas investigadas en la causa.

Feijóo ha atacado a Sánchez con los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le ha preguntado expresamente si su partido se ha "financiado ilegalmente", una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido rotundo con un "no". (Fuente: Congreso)

El PSOE trasladó al juez su disposición a colaborar con la Justicia, si bien advirtió de que la entrega íntegra de la documentación podría tener “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos”, al afectar a “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.

Asimismo, los socialistas solicitaron que la información aportada quedara incorporada en una pieza separada secreta, con acceso limitado al juzgado, a la Fiscalía y a los investigadores, al considerar “notorio” que el Partido Popular y el resto de acusaciones populares incumplen, a su juicio, la obligación legal de reserva sobre las actuaciones.

La pieza separada

La petición se enmarca dentro de la pieza separada que solicitó abrir el magistrado para investigar estos pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo.

La creación de esta nueva pieza separada responde a la necesidad del juez Moreno de ordenar y acotar la investigación sobre los presuntos pagos en metálico vinculados a Ábalos y García durante los años en que ambos desempeñaron posiciones de relevancia política dentro del Ministerio de Transportes. El magistrado consideró que la información remitida inicialmente no permitía distinguir con claridad el origen, destino y naturaleza de los movimientos económicos realizados dentro del partido, por lo que resultaba imprescindible separar este ámbito de indagación del resto del procedimiento principal.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

PSOEAudiencia NacionalGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un tribunal confirma el despido procedente de una gerente de Mercadona por insultar a sus compañeros, faltarles el respeto y abandonar su trabajo sin permiso

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha señala que no era obligatorio un expediente previo a la empleada al tratarse de un despido anterior al cambio de doctrina

Un tribunal confirma el despido

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

La normativa madrileña no recogía la exigencia de incluir un número de registro en los anuncios de pisos turísticos, por lo que Consumo solo ha podido retirar los 300 que utilizaban un número falso

Consumo detecta en Madrid 15.200

Ana Rosa Quintana sobre Pedro Sánchez: “Me han dicho que no tiene muy buen aspecto y me preocupa”

La presentadora no fue invitada a la copa de Navidad en Moncloa ofrecida por el presidente del Gobierno

Ana Rosa Quintana sobre Pedro

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Conoce las mejores horas del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Consumo detecta en Madrid 15.200

Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

Lo que revelan los audios de los bomberos el día de la DANA: desbordamientos desde “primera hora”, un rescate en Utiel y la orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42

El BBVA tendrá que devolver 1.532 euros a un cliente por incluir una cláusula abusiva en la que le obligaba a pagar todos los gastos derivados de un préstamo

Procedente el despido de un trabajador de un hotel que amenazó a su superior tras una discusión: “Nos vemos a las cuatro”

Sumar exige a Sánchez que “se mueva” y le pide una “reunión urgente” para relanzar la legislatura: “El Gobierno es de dos”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma el despido

Un tribunal confirma el despido procedente de una gerente de Mercadona por insultar a sus compañeros, faltarles el respeto y abandonar su trabajo sin permiso

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Muere el director de hoteles NH Nachó Ansó en un accidente de moto en Sevilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

La Fórmula 1 regresa a

La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”

La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”