España

Abascal culpa a PP y PSOE de amplificar las denuncias internas sobre Revuelta y defiende la transparencia de Vox

El presidente del partido atribuyó la difusión de las acusaciones por presuntos manejos irregulares en la organización juvenil Revuelta a una campaña política de la oposición, mientras refuerza la imagen de limpieza dentro de la formación

Guardar
Abascal respondiendo a los medios
Abascal respondiendo a los medios (Europa Press)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, situó en el centro del debate político la defensa de su partido tras las informaciones sobre supuestas irregularidades en la organización juvenil Revuelta. Durante un acto en Plasencia, Abascal acusó a PP y PSOE de alimentar la polémica, reafirmando que “Vox es un partido limpio” y que las noticias sobre el caso suponen “contaminar a los españoles”, según publicó Europa Press.

Las declaraciones del líder de Vox llegan mientras la Fiscalía analiza una denuncia que menciona presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados en Revuelta, organización vinculada a jóvenes del partido.

El origen del conflicto, reportado tanto por El Mundo como por El País, se sitúa en marzo, cuando Pablo González Gasca, secretario de Revuelta, participó en una cena junto a Kiko Méndez-Monasterio, asesor de Abascal; la diputada nacional Rocío de Meer; y Pau Ruiz, conocido como ‘Españabola’.

En ese encuentro, según la versión de Gasca, Méndez-Monasterio le planteó la necesidad de apartar al presidente de Revuelta, Jaime Hernández, para que el partido controlara totalmente su organización juvenil. Además, surgieron señalamientos sobre la existencia de unos 105.000 euros en la cuenta de Revuelta para ayudas a la ‘dana’ que no se destinaron, aunque Gasca aseguró que simplemente eran remanentes acumulados al cierre del año.

La relación con Revuelta

La relación entre Vox y Revuelta entró en una fase de conflicto en septiembre, cuando la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, convocó a González Gasca —empleado en marketing digital del partido— para hablar sobre la gestión de la organización juvenil. Días después, Gasca supo que se le investigaba por “supuestas irregularidades” en sus gastos de representación.

El 9 de octubre, en una reunión con Lluis, se le acusó de “robar” al partido, comparándolo con Rodrigo Rato, y de manipular gastos como el bonometro, billetes de tren y cenas. Esta confrontación marcó un quiebre irreparable, según Gasca.

Abascal durante un mitin en
Abascal durante un mitin en Almendralejo (Europa Press)

Posteriormente, Lluis intentó suavizar la acusación: “No pienso que eres un ladrón ni muchísimo menos, te pido perdón”, declaró, aunque advirtió que “técnicamente” podría exigirse la devolución de los importes. Gasca, por su parte, manifestó sentirse “vilipendiado” y marginado profesionalmente. “Ahora me toca comer con la gente que piensa que yo he robado y es que me da asco”, expresó a sus superiores, según recogió El Español.

“Mentiras y difamaciones”

La investigación interna se unió a un clima de tensión, en el que desde la dirigencia de Vox se instó a separar los gastos de representación de la crisis de Revuelta. Lluis sugirió buscar vías para dignificar el sueldo del equipo, mientras insistía en regularizar la situación de la organización juvenil.

Gasca criticó el tratamiento recibido, recordando que trabajaba para Revuelta sin remuneración y se encontraba obligado a justificar sus actividades. “No era ni mi empleo, ni estaba remunerado, ni estaba reconocido y encima me he comido broncas de alguien que no es mi jefe”, apuntó, reafirmando su malestar con la estructura directiva del partido.

La diputada de Vox, Pepa Millán, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de comportarse como una "organización criminal" que "detenta el poder desde la Moncloa con el único propósito de beneficiarse". (Fuente: Congreso)

En su aparición pública más reciente, Santiago Abascal reiteró que “estas noticias vienen de Ferraz, que es la cueva de Alí Babá, y de la calle Génova 13, que tiene una sede pagada con dinero negro”, en referencia a las sedes de PSOE y PP. El líder de Vox pidió a ambas formaciones que “se callen la boca y dejen a Vox”, defendiendo la honorabilidad de los dirigentes y advirtiendo que el partido tomará medidas legales contra quienes propaguen “mentiras y difamaciones”.

Temas Relacionados

VoxSantiago AbascalPPPSOERevueltaFiscalíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla y alerta amarilla en Cataluña

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

Una nueva borrasca se desplaza

Isabel Viña, médica, sobre si las proteínas dañan tus riñones: “La respuesta corta es que no”

Los médicos suelen recomendar limitar la ingesta de proteínas en quienes padecen enfermedad renal crónica, especialmente aquellas de origen animal

Isabel Viña, médica, sobre si

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′: Olivia se hace con el segundo puesto y Tinho completa el podio con el tercero

Guille Toledano y Claudia Arenas se han clasificado en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la final del ‘talent’ de Prime Video

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′:

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

La Presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó a la militancia popular una respuesta apasionada ante la situación nacional durante la cena navideña del partido

“Es el momento de quemarse”:

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Es el momento de quemarse”:

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1