España

Ni se transmite por abrazos ni es incurable: la lepra, la enfermedad que carga con un histórico estigma social

Esta infección, que empieza con lesiones cutáneas, no es una enfermedad altamente contagiosa

Guardar
oms
Un niño con síntomas de lepra (OMS)

Si hablamos de la enfermedad de Hansen, es probable que no sean muchos quienes la conozcan. Sin embargo, esto no ocurre con el otro nombre que recibe esta afección: lepra. La lepra es una infección crónica que, aunque hoy en día tiene tratamiento eficaz, sigue generando preocupación en distintas partes del mundo y ha sido uno de los grandes patógenos de la historia de la humanidad.

La lepra es una patología causada por una bacteria que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos y, en algunos casos, las vías respiratorias superiores. El agente responsable de la enfermedad es Mycobacterium leprae, un microorganismo de crecimiento lento que explica por qué la lepra puede tardar años en manifestarse.

De acuerdo con MedlinePlus, la transmisión ocurre generalmente a través de gotículas respiratorias, tras un contacto cercano y prolongado con una persona infectada que no ha recibido tratamiento. Sin embargo, frente a lo que se pueda pensar, la lepra no es una enfermedad altamente contagiosa y la mayoría de las personas tienen una inmunidad natural frente a la bacteria. Es decir, no se contagia por abrazos ni por un contacto casual.

Uno de los aspectos más complejos de la lepra es su periodo de incubación, que puede oscilar entre varios meses y más de una década. Esta característica dificulta la detección temprana, ya que los síntomas aparecen de forma progresiva y pueden confundirse con otras afecciones dermatológicas o neurológicas en sus fases iniciales.

Los síntomas que manifiestan la lepra

En cuanto a los síntomas, MedlinePlus destaca que la enfermedad suele comenzar con lesiones cutáneas que presentan una coloración más clara o rojiza que la piel circundante. Estas manchas pueden ir acompañadas de pérdida de sensibilidad, lo que constituye una señal de alerta clave. La incapacidad para sentir dolor, calor o tacto en las zonas afectadas incrementa el riesgo de lesiones accidentales.

Además de las manifestaciones en la piel, la lepra puede dañar los nervios periféricos, lo que provoca debilidad muscular, entumecimiento y, en casos más avanzados, deformidades. Las manos, los pies y la cara son las áreas más frecuentemente afectadas. También pueden aparecer úlceras en las plantas de los pies debido a la falta de sensibilidad, lo que dificulta percibir heridas y favorece infecciones secundarias.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

Cómo se combate la lepra en la actualidad

En cuanto al abordaje terapéutico, la lepra es actualmente una enfermedad curable. Según MedlinePlus, el tratamiento estándar consiste en una combinación de antibióticos administrados durante un periodo prolongado, que puede variar entre seis meses y uno o dos años dependiendo de la gravedad. Este enfoque, conocido como poliquimioterapia, elimina la bacteria y detiene la progresión de la enfermedad.

Un aspecto clave es que las personas dejan de ser contagiosas poco después de iniciar el tratamiento, lo que contribuye a reducir la transmisión. Sin embargo, los daños nerviosos o físicos que se hayan producido antes del diagnóstico pueden ser permanentes, de ahí la importancia de una detección precoz.

Además del tratamiento farmacológico, el tratamiento de la lepra puede incluir cuidados específicos para prevenir discapacidades, como la protección de las extremidades afectadas, la fisioterapia y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas. El seguimiento médico continuo es esencial para controlar la evolución de la enfermedad y evitar complicaciones.

A pesar de los avances, la lepra sigue siendo un problema de salud pública en determinadas regiones del mundo, especialmente en zonas con recursos limitados. No obstante, el mayor desafío continúa siendo el estigma social que históricamente ha acompañado a la enfermedad. Este estigma puede retrasar la búsqueda de atención médica y dificultar la integración social de las personas afectadas.

Temas Relacionados

LepraEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de abril

El cambio en la vida de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, a los 74 años: su regreso a Madrid, su pareja y su faceta como abuela

La madre de reina Letizia celebra su aniversario en una etapa marcada por la tranquilidad, su faceta como abuela y una vida alejada del foco mediático

El cambio en la vida de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, a los 74 años: su regreso a Madrid, su pareja y su faceta como abuela

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Los testigos apuntan a que la propuesta de Soluciones de Gestión fue canalizada desde el entorno de José Luis Ábalos a través de Koldo García y se mantuvo como proveedor pese a la posterior llegada de ofertas más competitivas

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Durante su viaje por Pekín, el presidente del Gobierno ha mantenido reuniones con empresas tecnológicas del país asiático, que podrían aterrizar en territorio español

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

El líder del PP critica la norma, pero no anuncia movimientos judiciales. Ayuso, por su parte, se prepara para elevarlo al Supremo, aunque con pocas probabilidades de que prospere

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

La ley de Junts para prohibir el burka sigue el mismo destino que la de Vox y encalla en el Congreso, a pesar del amago de Sumar

ECONOMÍA

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak