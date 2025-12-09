España

Máximo Caballero, arquitecto, explica qué hacer si tienes humedades en casa: “Coge papel albal, celo y pégalo a la pared durante un par de días”

El truco difundido por el arquitecto se ha viralizado por su sencillez y utilidad para un primer diagnóstico doméstico

Sin embargo, permite orientar al usuario sobre si la humedad se debe a problemas de condensación o a filtraciones estructurales más graves. (Composición fotográfica/Canva)

Las humedades en viviendas son uno de los problemas más comunes y, a la vez, más difíciles de diagnosticar correctamente. Manchas, malos olores o pintura desconchada suelen llevar a muchos propietarios a gastar grandes cantidades en obras que, en ocasiones, no resuelven el origen real del problema.

En redes sociales, profesionales del sector de la construcción y la arquitectura están compartiendo métodos sencillos para ayudar a identificar de forma preliminar la causa de estas patologías domésticas, antes de embarcarse en costosas reparaciones.

Un ejemplo es Máximo Caballero, arquitecto y creador de contenido, que ha compartido en TikTok un truco casero para detectar el origen de las humedades en casa, asegurando que se trata de un método fiable para diferenciar entre problemas de condensación interior o filtraciones desde el exterior. “¿Tienes humedades en casa? Este truco te va a volar la cabeza”, comienza explicando en el vídeo.

El simple truco de un arquitecto

El profesional señala que este procedimiento es el primero que realiza cuando recibe un aviso por humedad: “Soy arquitecto y cuando me llaman por una humedad, esto es lo que hay que hacer”. El método consiste simplemente en utilizar papel de aluminio y celo. Según indica, basta con “coger un trozo de papel albal y celo, y pegarlo en tu pared por un par de días”.

El resultado del experimento permite diferenciar la causa de la humedad. Si las gotas aparecen por fuera del papel, el arquitecto afirma que “la humedad viene de la parte interior y falta ventilación o hay exceso de vapor”. Si, por el contrario, la condensación se forma por la cara interior del papel aluminio, el origen estaría en el exterior: “significa que la humedad viene del exterior, por falta de impermeabilización o por filtraciones”.

Humedades en el techo de la casa que Jennifer alquila

El creador del vídeo invita, además, a que los usuarios compartan sus resultados: “Antes de gastar dinero en reformas, haz esta prueba en tu casa, comenta por dónde salen las gotas y te cuento la solución”.

El truco difundido por el arquitecto se ha viralizado por su sencillez y utilidad para un primer diagnóstico doméstico. Aunque no sustituye la inspección de un profesional, permite orientar al usuario sobre si la humedad se debe a problemas de condensación o a filtraciones estructurales más graves.

¿Cómo diferencias los tipos de humedad?

Humitar-Stop, empresa especialista en humedad por capilaridad que ha desarrollado el sistema Electro-Físico HS-221 para resolver este tipo de humedades de manera eficaz, rápida y económica, identifica en una publicación en su página web tres tipos de humedad:

  • Por capilaridad de los materiales de las paredes y suelos: procede del terreno que hay debajo o al lado, y logra penetrar por los capilares de las paredes.
  • Por condensación del vapor de agua: se origina en el interior de una vivienda y que se deposita en las paredes más frías.
  • Por filtraciones de fugas en cañerías o desagües, o por entrada de agua de lluvia en fisuras de paredes y techos.

Cada uno de ellos se tiene que tratar de una manera distinta, por lo cual el video del arquitecto es el primer paso para empezar a combatir este problema. En un contexto en el que las humedades pueden implicar grandes costes y molestias, métodos como este se convierten en herramientas accesibles para que los propietarios tomen decisiones informadas antes de invertir en reparaciones.

