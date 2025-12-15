España

Tres escaladores son rescatados tras un “gravísimo accidente” en la Sierra de Cádiz: dos de ellos tienen heridas graves

Los alpinistas esperaban llegar al pico de la Granja junto a otros 11 montañeros

El helicóptero de la Guardia
El helicóptero de la Guardia Civil rescatando a dos montañeros en la Sierra de Cádiz (Guardia Civil)

Tres escaladores que trataban de subir al pico de la Graja, en la Sierra de Cádiz, han tenido que ser rescatados por agentes de la Guardia Civil al sufrir un “gravísimo accidente”. Según ha informado Europa Press, dos de los alpinistas acabaron con heridas serias; por lo que han sido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

El incidente, producido ayer 14 de diciembre, tuvo lugar a primera hora de la tarde cuando un grupo de 11 montañeros, procedentes de Sevilla, realizaba una actividad en la zona. No obstante, tres de ellos se separaron de la ruta planeada. Mientras ascendían por un tramo escarpado, se desprendió una roca que impactó sobre el segundo de los escaladores, provocando que ambos cayeran por una pendiente de más de 100 metros. El tercer integrante del subgrupo quedó enriscado en un lugar de muy difícil acceso, lo que complicó su localización y rescate.

El aviso a Emergencias 112 permitió que la Guardia Civil activara al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que tiene su base en Ubrique. Al recibir el reporte urgente, el equipo inició las labores de búsqueda de los accidentados, que lograron completar con la ayuda de un helicóptero de rescate, que partió desde su sede de Granada.

Una vez localizados, la aeronave trasladó a uno de los especialistas del GREIM hasta el lugar del accidente. Inmediatamente, desde el aire, se procedió a la evacuación de los dos heridos mediante una camilla elevada por grúa hasta el helicóptero, que los trasladó de urgencia al hospital.

Con los dos heridos ya evacuados por vía aérea, el equipo de rescate accedió por tierra hasta el tercer escalador, cuyo rescate exigió maniobras técnicas debido a su localización. Finalmente, el montañero pudo ser asistido y descendido sin daños mayores, para reencontrarse con el grupo y recibir valoración médica.

