Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

Salomé Pradas durante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso (Captura Youtube)

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas Ten, se ha negado este lunes a responder a las preguntas de los Grupos en la Comisión de Investigación sobre la DANA que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados, aunque si ha querido hacer una pequeña valoración ante las preguntas de Bildu. “Hay que contarlo todo”.

Tras ser preguntada por la representante de Compromís, Àgueda Micó Micó, si tiene formación en emergencias, simplemente ha respondido: “Como ya había comentado, hay una investigación abierta por la DANA. En este procedimiento permanezco como investigada, y por ello, siguiendo el consejo de mi defensa y amparada por la presunción de inocencia, no voy a responder a ninguna pregunta. Me gustaría trasladarles unas consideraciones, para que puedan tenerlas en cuenta para las conclusiones”.

Sin embargo, si ha tomado su palabra ante las preguntas de Bildu para hacer, lo que ha descrito como una aclaración. Mientras Mikel Otero le enseñaba un diagrama de como funciona el CECOPI, le ha pedido que se lo acerque porque no podía verlo. “Hay que contarlo todo. Si me permite únicamente, muchas de las cosas que se están comentando, las tienen en las consideraciones que he trasladado a esta Comisión”, ha explicado.

Ha añadido que “la cartulina que ha sacado el señor de Bildu”, de quién conforma el CECOPI, no tiene toda la información, porque “hay otros órganos”. “Hay un comité asesor de cuatro miembros del Gobierno de España”, ha asegurado.

“¿Quién va a comparar un programa en ‘prime time’ con un ‘congresucho’?“

La decisión de no responder ha sido reprochada por la mayoría de grupos. Desde Podemos, Javier Sánchez, ha llevado a cabo todas las preguntas que tenía preparadas que han chocado con “el silencio y mirada errática” de la compareciente.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha decidido no preguntar nada, por la “falta de sentido”. “Solo voy a hacer una valoración, Quiero destacar la gravedad de los hechos que se investigan. entendemos que se ampare en un proceso judicial, pero la rendición de cuentas es necesaria y la ciudadanía esperaba por lo menos coherencia y transparencia. Creo que esta actitud muestra una desconexión total y una falta de empatía que pone en duda capacidad de liderazgo. Ha perdido una oportunidad crucial”.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Desde Bildu, Mikel Otero ha querido destacar su hipocresía de no responder pero si haber participado en una entrevista en el programa de La Sexta, Salvados. “No sé si es la decisión correcta, pero lo que si demuestra es de que pasta está hecha. Se niega a responder por estar en una causa judicial, pero no se niega a aparecer en ‘prime time’ en una entrevista de televisión. Tenía una oportunidad de oro. Pero claro, ¿Quién va a comparar un programa en ‘prime time’ con un congresucho?“.

(Noticia en ampliación)