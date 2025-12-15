España

Iker Casillas sorprende leyendo el libro de esta cómica: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Una fotografía publicada por el exfutbolista en su cuenta de Instagram pone el foco en el último libro de Victoria Martín

Iker Casillas leyendo el libro
Iker Casillas leyendo el libro de humor de la actriz y creadora de contenido Victoria Martín (Montaje Canva Infobae)

Iker Casillas ha vuelto a llamar la atención fuera de los terrenos de juego. Esta vez no ha sido por una entrevista ni por una aparición pública, sino por una imagen compartida en sus redes sociales. El exguardameta publicó en su cuenta de Instagram, @ikercasillas, una fotografía en la que aparece leyendo el libro Se tiene que morir mucha gente, de la cómica y guionista Victoria Martín.

La imagen iba acompañada de una frase escrita por el propio Casillas: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”. Es la única declaración que acompaña a la publicación y la que ha dado pie a la noticia. El mensaje aparece junto al libro y ha generado reacciones entre sus seguidores, que no esperaban ver al exfutbolista con una obra firmada por una de las voces más reconocidas del humor actual.

La publicación se difundió rápidamente y fue comentada por usuarios que destacaron tanto el título del libro como la elección de lectura. Casillas, que cuenta con millones de seguidores en Instagram, suele compartir imágenes relacionadas con su vida personal, el deporte o actos públicos. En esta ocasión, la atención se ha centrado en el contenido cultural de la fotografía.

El exfutbolista Iker Casillas (REUTERS/Carl
El exfutbolista Iker Casillas (REUTERS/Carl Recine)

El humor en tiempos de incertidumbre social

Se tiene que morir mucha gente es un libro escrito por Victoria Martín, conocida por su trabajo como cómica, actriz y creadora de contenido. La autora ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito del humor, con presencia en plataformas digitales. El libro recoge reflexiones personales con un tono irónico, una línea habitual en su trabajo.

La humorista publicó esta novela como parte de una trayectoria en la que combina humor y observación cotidiana. El libro se suma a otros proyectos en los que la autora aborda temas personales con un lenguaje sencillo y sin rodeos. La aparición de su obra en la cuenta de una figura tan conocida ha ampliado su alcance en redes sociales.

En consecuencia, la obra aborda temas como el paso del tiempo, las relaciones personales o el miedo, siempre desde un tono irónico y directo.

En consecuencia, la obra aborda temas como el paso del tiempo, las relaciones personales o el miedo, siempre desde un tono irónico y directo. El uso del humor funciona como una herramienta para hablar de asuntos que suelen generar incomodidad, sin caer en el dramatismo. En un contexto marcado por la incertidumbre social, el humor se ha convertido en una vía frecuente para interpretar la realidad. No se trata de restar importancia a los problemas, sino de ofrecer una mirada distinta que permita tomar distancia. En ese sentido, el enfoque de Martín conecta con una generación acostumbrada a utilizar la ironía como lenguaje común para expresar inquietudes compartidas.

La aparición del libro en la cuenta de Casillas ha servido para dar visibilidad a la obra, aunque el exjugador no añade ningún comentario adicional sobre su contenido ni sobre la autora. La imagen se limita a mostrar el ejemplar y la frase que acompaña al titular de esta noticia.

Casillas se retiró del fútbol profesional en 2020, tras una carrera marcada por su etapa en el Real Madrid y la selección española. Desde entonces, mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su día a día. Sus publicaciones suelen generar repercusión por el interés que sigue despertando su figura pública.

