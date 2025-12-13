Deportes

Llegó como la nueva estrella del fútbol, jugó apenas 22 minutos en la temporada con Real Madrid y ahora se irá a Francia

El jugador de 19 años llegó como una de las apuestas más fuertes del último tiempo y será cedido ante la escasa participación en el Merengue

Guardar
Endrick saldrá cedido a préstamo
Endrick saldrá cedido a préstamo (REUTERS/Susana Vera)

El futuro de Endrick en el Real Madrid parece estar sellado: el joven delantero brasileño saldrá cedido al Olympique de Lyon en enero, una decisión que se mantiene firme pese a la incertidumbre sobre la continuidad de Xabi Alonso en el banco.

Según informó el diario AS, el acuerdo entre ambos clubes y el propio jugador es definitivo, y responde tanto a la necesidad de que el delantero de 19 años gane minutos de juego de cara al Mundial 2026 como a la estrategia del club blanco para proteger su inversión, que ya supera los 70 millones de dólares.

El cierre de la operación se produce en un contexto en el que el Lyon atraviesa dificultades deportivas. El club francés, actualmente quinto en la liga y fuera de los puestos de Champions, ha visto cómo su mejor atacante, Malick Fofana, sufrió una lesión, mientras que el uruguayo Martín Satriano, fichado en los últimos días del mercado pasado, no ha cumplido las expectativas.

Esta situación ha acelerado el deseo del Lyon de incorporar a Endrick, quien tendrá un puesto asegurado como titular y la oportunidad de disputar competiciones europeas, una oportunidad clave para sus aspiraciones de integrar la selección de Brasil de Carlo Ancelotti en el próximo Mundial.

Endrick no ha tenido muchos
Endrick no ha tenido muchos minutos en la temporada (REUTERS/Juan Medina)

La decisión de ceder a Endrick no se ha visto alterada por la posible salida de Xabi Alonso ni por los debates surgidos tras la breve pero destacada actuación del brasileño ante el Manchester City, que reavivó la discusión sobre su escaso protagonismo en el equipo.

El Real Madrid, según publicó el medio español, considera que la presencia de Gonzalo García, quien se consolidó tras su actuación en el Mundial de Clubes, y la de Endrick, ambos en el rol de delantero centro, resulta inviable dada la titularidad indiscutida de Kylian Mbappé. Para el técnico, el español representa el perfil de “nueve puro” que faltaba en el plantel, mientras que el surgido del Palmeiras es visto como un jugador más versátil y menos de área, a pesar de su capacidad goleadora.

En esta temporada, Endrick apenas ha disputado 22 minutos repartidos en dos partidos, lo que representa solo el 1% de los minutos posibles en los 22 encuentros que ha jugado el equipo blanco. Esta escasa participación no solo se limita a la actual campaña, sino que abarca los 28 partidos dirigidos por Xabi Alonso, incluyendo los del Mundial de Clubes.

En total, desde su llegada al Merengue proveniente del Palmeiras, el brasileño ha disputado 809 minutos, distribuidos en 39 partidos, en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

El joven Endrick quiere sumar
El joven Endrick quiere sumar minutos para llegar con ritmo al Mundial 2026 (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La cesión al Lyon busca ofrecerle a Endrick la oportunidad de demostrar su potencial en la élite europea, algo que el propio Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, consideraba fundamental para su crecimiento.

“Es importante para Endrick volver a jugar”, remarcó hace un tiempo el italiano en diálogo con Placar. “Hablé con él al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué le conviene”, agregó el experimentado DT.

Con la Verdeamarela el juvenil lleva jugados 14 partidos, en los que anotó en 3 ocasiones, aunque todas ellas fueron en el marco de encuentros amistosos y no tiene conquistas en competiciones oficiales (jugó 4 cotejos en la última Copa América y 6 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026).

El contrato de compra-venta entre el Palmeiras y el Real Madrid, cuyos detalles fueron publicados por el medio brasileño O Globo, reveló una serie de bonus que elevaron considerablemente el costo final de la operación.

El pago fijo inicial fue de 35 millones de euros, pero existen incentivos por rendimiento: 35.000 euros por cada gol, asistencia o penal forzado; 75.000 euros por cada partido como titular en el que dispute al menos 45 minutos; y primas adicionales por títulos colectivos, como 500.000 euros si el Madrid gana la Liga y Endrick es titular en ocho partidos, o un millón de euros si lo es en 18. En caso de conquistar la Champions League, el club deberá abonar un millón de euros si Endrick juega cuatro partidos y dos millones si participa en ocho.

Temas Relacionados

EndrickReal MadridOlympique de Lyondeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

La presencia de Juan Sebastián Verón en la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Racing tras la suspensión que recibió

El presidente del Pincha, que fue excluido de “toda actividad relacionada con el fútbol” por el Tribunal de Disciplina de AFA, apareció en las cabeceras del estadio de Santiago del Estero para la definición del Clausura

La presencia de Juan Sebastián

Un medio especializado en Fórmula 1 armó un ranking de los pilotos del 2025 y sorprendió con la ubicación de Franco Colapinto

El portal británico The Race puso al argentino como uno de los corredores con peor rendimiento en la temporada. Jack Doohan, a quien reemplazó en Alpine, quedó último

Un medio especializado en Fórmula

Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

La casa a cargo de la transacción anunció la venta de la prenda en más de 140 mil dólares

Subastaron la icónica camiseta de

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

El Millonario se impuso con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral. Su rival en la definición será el Atlético de Madrid

River Plate venció 3-1 al
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay