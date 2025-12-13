Llegó como la nueva estrella del fútbol, jugó apenas 22 minutos en la temporada con Real Madrid y ahora se irá a Francia

Endrick saldrá cedido a préstamo (REUTERS/Susana Vera)

El futuro de Endrick en el Real Madrid parece estar sellado: el joven delantero brasileño saldrá cedido al Olympique de Lyon en enero, una decisión que se mantiene firme pese a la incertidumbre sobre la continuidad de Xabi Alonso en el banco.

Según informó el diario AS, el acuerdo entre ambos clubes y el propio jugador es definitivo, y responde tanto a la necesidad de que el delantero de 19 años gane minutos de juego de cara al Mundial 2026 como a la estrategia del club blanco para proteger su inversión, que ya supera los 70 millones de dólares.

El cierre de la operación se produce en un contexto en el que el Lyon atraviesa dificultades deportivas. El club francés, actualmente quinto en la liga y fuera de los puestos de Champions, ha visto cómo su mejor atacante, Malick Fofana, sufrió una lesión, mientras que el uruguayo Martín Satriano, fichado en los últimos días del mercado pasado, no ha cumplido las expectativas.

Esta situación ha acelerado el deseo del Lyon de incorporar a Endrick, quien tendrá un puesto asegurado como titular y la oportunidad de disputar competiciones europeas, una oportunidad clave para sus aspiraciones de integrar la selección de Brasil de Carlo Ancelotti en el próximo Mundial.

Endrick no ha tenido muchos minutos en la temporada (REUTERS/Juan Medina)

La decisión de ceder a Endrick no se ha visto alterada por la posible salida de Xabi Alonso ni por los debates surgidos tras la breve pero destacada actuación del brasileño ante el Manchester City, que reavivó la discusión sobre su escaso protagonismo en el equipo.

El Real Madrid, según publicó el medio español, considera que la presencia de Gonzalo García, quien se consolidó tras su actuación en el Mundial de Clubes, y la de Endrick, ambos en el rol de delantero centro, resulta inviable dada la titularidad indiscutida de Kylian Mbappé. Para el técnico, el español representa el perfil de “nueve puro” que faltaba en el plantel, mientras que el surgido del Palmeiras es visto como un jugador más versátil y menos de área, a pesar de su capacidad goleadora.

En esta temporada, Endrick apenas ha disputado 22 minutos repartidos en dos partidos, lo que representa solo el 1% de los minutos posibles en los 22 encuentros que ha jugado el equipo blanco. Esta escasa participación no solo se limita a la actual campaña, sino que abarca los 28 partidos dirigidos por Xabi Alonso, incluyendo los del Mundial de Clubes.

En total, desde su llegada al Merengue proveniente del Palmeiras, el brasileño ha disputado 809 minutos, distribuidos en 39 partidos, en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

El joven Endrick quiere sumar minutos para llegar con ritmo al Mundial 2026 (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La cesión al Lyon busca ofrecerle a Endrick la oportunidad de demostrar su potencial en la élite europea, algo que el propio Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, consideraba fundamental para su crecimiento.

“Es importante para Endrick volver a jugar”, remarcó hace un tiempo el italiano en diálogo con Placar. “Hablé con él al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué le conviene”, agregó el experimentado DT.

Con la Verdeamarela el juvenil lleva jugados 14 partidos, en los que anotó en 3 ocasiones, aunque todas ellas fueron en el marco de encuentros amistosos y no tiene conquistas en competiciones oficiales (jugó 4 cotejos en la última Copa América y 6 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026).

El contrato de compra-venta entre el Palmeiras y el Real Madrid, cuyos detalles fueron publicados por el medio brasileño O Globo, reveló una serie de bonus que elevaron considerablemente el costo final de la operación.

El pago fijo inicial fue de 35 millones de euros, pero existen incentivos por rendimiento: 35.000 euros por cada gol, asistencia o penal forzado; 75.000 euros por cada partido como titular en el que dispute al menos 45 minutos; y primas adicionales por títulos colectivos, como 500.000 euros si el Madrid gana la Liga y Endrick es titular en ocho partidos, o un millón de euros si lo es en 18. En caso de conquistar la Champions League, el club deberá abonar un millón de euros si Endrick juega cuatro partidos y dos millones si participa en ocho.