El comediante Frank Martínez contó cuál ha sido su peor experiencia paranormal: “Empezó a oler como a muerte, horrible”

Una experiencia inquietante con tintes religiosos y manifestaciones físicas marcó el periodo en que Frank Martínez, popularmente conocido como Frank El Flaco, convivió con lo paranormal en su propio hogar.

En una reciente entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el comediante relató que muchos fragmentos de su espectáculo tienen un origen real y no son solo producto de la ficción como muchos creen: “Es una recopilación de los sustos que he vivido”.

En su caso, el material sobre fenómenos paranormales ha sido tan bien recibido por el público como sus chistes más personales, llevándolo a concluir que había hallado “una minita” de historias auténticas.

El alcance de estos episodios superó lo anecdótico y afectó su vida cotidiana. Martínez describió el momento más perturbador, ocurrido en la cocina mientras vivía solo.

“Empezó a oler como a muerte, pero horrible, horrible”, contó al medio citado inicialmente, recordando el día en que abrió una bolsa y sacó de allí una camisa impregnada de ese olor. Al revisar el interior, se encontró con una tela atada con “como 11 nudos” y, en la parte inferior, “una cosa religiosa al revés”.

El efecto fue tan intenso que él mismo confiesa no haberlo contado nunca antes. Sin embargo, contrario a lo que pudiera generar en otros que es entrar en pánico, ese hallazgo sí condicionó su relación con la vivienda.

Adoptó una táctica poco habitual: negociar con la supuesta presencia. “Yo no sé cuánto dura un fantasma entrenando mover vainas, coger un cuadro y ladearlo para yo ignorarlo”, reflexionó en El Klub de La Kalle.

Durante el año y nueve meses en que residió en ese lugar, Frank optó por dirigirse al ente cada vez que bajaba al primer piso: “Yo hice algo para provocar esto o usted sabe que yo pagué ya el año completo. Necesito que convivamos juntos”.

El desgaste emocional se tradujo en problemas físicos, especialmente en la voz, herramienta central de su profesión. Martínez señaló que estuvo “siete meses jodido de la garganta”, describiendo una sensación de ahogo al improvisar, mientras su círculo notaba las señales de su malestar: “Algo te está pasando”.

El alivio para el comediante llegó de un lugar que no se esperaba, pues debido a la persistencia de los eventos, recibió la ayuda de su hermano, que es sacerdote.

La intervención propició, según Frank, una notable disminución de la actividad paranormal. Con el tiempo, los episodios cesaron.

Ya fuera de la casa, surgió la confirmación de sus sospechas. La antigua propietaria, tras vender la vivienda, se comunicó con él para averiguar si en alguna ocasión había notado “cosas raras en la casa”.

Martínez, fiel a su estilo irónico, lamentó no haber recibido un descuento por la “casa poseída”.

En qué consiste su <i>'</i>show’

Poco después, en El colombiano, profundizó en la génesis de su show ¿Quién dijo miedo?, y en el proceso que convierte experiencias personales en comedia.

Expresó que en su etapa inicial era habitual que los amigos no creyeran sus narraciones, así que optó por el humor como puente: “Eran tantos los escépticos, que para poder contar el cuento me tocaba meterle efectos, meterle humor, y ahí todo el mundo se ‘cagaba’ de la risa, entonces empecé a incluir rutinas de miedo en los shows y me di cuenta de que a la gente le gustaban mucho”.

Así, fue sumando relatos, películas y rituales hasta consolidar un espectáculo: “Es un compilado como de hora y media que nadie se asusta, pero sí se ríen mucho”.

Sobre su técnica creativa, el humorista explicó que suele tomar cualquier idea y someterla a un proceso interrogativo riguroso: “Mi verdadero método es entrevistar las ideas, que es algo así como si yo hablara de lo mismo con mucha gente al mismo tiempo. Escribo una idea y me voy haciendo todas las preguntas que se me ocurren al respecto”.