España

Ratas en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas: JUCIL denuncia “el entorno insalubre” en el que tienen que trabajar los agentes de la Guardia Civil

“La situación ofrece una imagen de desidia en uno de los aeropuertos más importantes de Europa y el más relevante de España”, explican desde la asociación

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar

Primero fueron las chinches y ahora son las ratas. Desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado las “condiciones de insalubridad” a las que se enfrentan los agentes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sobre todo por la presencia de estos roedores en la zona de equipajes de la Terminal 1 y en las dependencias donde deben trabajar.

“La situación ofrece una imagen de desidia en uno de los aeropuertos más importantes de Europa y el más relevante de España”, explican desde el sindicato, que han compartido un vídeo donde se puede ver una rata paseándose por la zona de equipajes. También han difundido imágenes de estos animales muertos en las zonas de trabajo de los agentes.

Imágenes de ratas en la
Imágenes de ratas en la Terminal 1 de Barajas y en las dependencias de la Guardia Civil (JUCIL)

“Los agentes se ven obligados a trabajar en un entorno insalubre que representa un riesgo no solo para los guardias civiles, sino también para el resto de trabajadores y los miles de pasajeros y acompañantes que transitan por la terminal”, denuncian y añaden que “en la zona de recogida de equipajes se han avistado ratas corriendo a sus anchas y en los lugares habilitados como oficinas para la Guardia Civil han tenido que convivir con roedores muertos. Aun así, los restos de sangre persisten en sillas y paredes casi un mes después de haber sido retirados los cuerpos de los animales”.

“No es un hecho aislado”

Explican que “Este problema de limpieza en las dependencias del aeródromo de la Benemérita no es un hecho aislado, sino una constante en todos los lugares de trabajo de los agentes en Comunidad de Madrid”.

Ante esta “alarmante situación”, JUCIL ha decidido presentar dos escritos a la Comandancia de Madrid. En el primero reclamaban una limpieza general de los puestos de trabajo en la región, incluyendo el caso de Barajas y, ante la falta de respuesta, han registrado un segundo escrito el pasado martes exigiendo “de forma urgente la fumigación y una limpieza exhaustiva del mobiliario y las dependencias afectadas en el aeropuerto”.

Las “precarias” condiciones de la Guardia Civil

Desde la asociación subrayan que “la falta de limpieza es un problema más que se suma a la larga lista de precarias condiciones laborales en las que se ven obligados a trabajar los miembros del Cuerpo”.

La asociación ha denunciado en reiteradas ocasiones “la insuficiencia de medios, tanto humanos como materiales, que se evidencia en cuarteles con problemas de infraestructura —como el de Intxaurrondo, o el de la casa cuartel de Toledo, que este año tuvo que ser desalojada de urgencia ante el riesgo de desplome— y en la falta de personal (más de 17.000 vacantes por cubrir), lo que les obliga a extender su horario laboral e incluso a doblar turnos".

Todo esto “sin olvidar la problemática que existe con los vehículos terrestres, aéreos o embarcaciones marítimas que son anticuados o inútiles para realizar el trabajo o la falta de chalecos de protección personal, ente otros”.

“A esta situación se añade la diferencia salarial con las policías autonómicas”, denuncian. “Lo último que faltaba es que, además de ganar menos y trabajar más, tengan que aguantar la porquería de sus oficinas y pongan en riesgo su salud por un problema tan sencillo de atajar como es la limpieza”, declaran desde la asociación, destacando que “los agentes, además de arriesgar su vida para proteger a los ciudadanos, también deben convivir con la suciedad en sus puestos de trabajo debido al abandono que sufren por parte del Ministerio”.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaAeropuertosMadridViajesRatasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vecinos de Montecarmelo se manifiestan en Madrid para exigir a Martínez Almeida que paralice las obras del cantón de limpieza y “deje de torear a la Justicia”

Piden que el proyecto se traslade a una zona industrial, lejos de colegios y viviendas, y acusan al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de aprobar por decreto un proyecto idéntico al que anuló la Justicia

Vecinos de Montecarmelo se manifiestan

“Fuimos a comer curry y 11 de nosotros terminamos en los paramédicos”: un restaurante causa una intoxicación múltiple y cierra “temporalmente”

Los afectados reconocen que ha sido un accidente y no emprenderán acciones legales

“Fuimos a comer curry y

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 14 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

8 cosas que no sabías de niños que tienen altas capacidades, pero que fracasan en la escuela

El abandono escolar continúa siendo un problema en España, a pesar de que ha descendido un 13% en el último año, según la Encuesta de Población Activa del Ministerio de Educación

8 cosas que no sabías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre en la

Muere un hombre en la explosión en el bar en Vallecas: los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida bajo los escombros

Europa refuerza la frontera con Rusia con el foco en el flanco oriental: cazas, buques y un muro de drones para plantar cara a Putin

El CIS confirma el debate político por el control de los incendios: un 45% de votantes del PP y un 49% de Vox quieren que el Gobierno asuma esta gestión autonómica

Una limpiadora encadena un contrato de interina por vacante durante tres años porque la Xunta no convoca oposición: la Justicia la reconoce como indefinida

¿Son los coches más caros ahora que antes? Un experto resuelve la duda

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 14 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Cada vez es más difícil reparar los Airbus A380, el avión civil de dos pisos más grande del mundo: su revisión requiere 60.000 horas de trabajo

Atraer y retener talento es la asignatura pendiente de las empresas españolas y pone en jaque su competitividad

Las claves de la regulación del registro horario y cómo podría reducir la jornada sin reducir la jornada: el plan de Trabajo contra las horas extra no declaradas

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao