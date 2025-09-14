Ratas en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas: JUCIL denuncia “el entorno insalubre” en el que tienen que trabajar los agentes de la Guardia Civil

Primero fueron las chinches y ahora son las ratas. Desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado las “condiciones de insalubridad” a las que se enfrentan los agentes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sobre todo por la presencia de estos roedores en la zona de equipajes de la Terminal 1 y en las dependencias donde deben trabajar.

“La situación ofrece una imagen de desidia en uno de los aeropuertos más importantes de Europa y el más relevante de España”, explican desde el sindicato, que han compartido un vídeo donde se puede ver una rata paseándose por la zona de equipajes. También han difundido imágenes de estos animales muertos en las zonas de trabajo de los agentes.

Imágenes de ratas en la Terminal 1 de Barajas y en las dependencias de la Guardia Civil (JUCIL)

“Los agentes se ven obligados a trabajar en un entorno insalubre que representa un riesgo no solo para los guardias civiles, sino también para el resto de trabajadores y los miles de pasajeros y acompañantes que transitan por la terminal”, denuncian y añaden que “en la zona de recogida de equipajes se han avistado ratas corriendo a sus anchas y en los lugares habilitados como oficinas para la Guardia Civil han tenido que convivir con roedores muertos. Aun así, los restos de sangre persisten en sillas y paredes casi un mes después de haber sido retirados los cuerpos de los animales”.

“No es un hecho aislado”

Explican que “Este problema de limpieza en las dependencias del aeródromo de la Benemérita no es un hecho aislado, sino una constante en todos los lugares de trabajo de los agentes en Comunidad de Madrid”.

Ante esta “alarmante situación”, JUCIL ha decidido presentar dos escritos a la Comandancia de Madrid. En el primero reclamaban una limpieza general de los puestos de trabajo en la región, incluyendo el caso de Barajas y, ante la falta de respuesta, han registrado un segundo escrito el pasado martes exigiendo “de forma urgente la fumigación y una limpieza exhaustiva del mobiliario y las dependencias afectadas en el aeropuerto”.

Las “precarias” condiciones de la Guardia Civil

Desde la asociación subrayan que “la falta de limpieza es un problema más que se suma a la larga lista de precarias condiciones laborales en las que se ven obligados a trabajar los miembros del Cuerpo”.

La asociación ha denunciado en reiteradas ocasiones “la insuficiencia de medios, tanto humanos como materiales, que se evidencia en cuarteles con problemas de infraestructura —como el de Intxaurrondo, o el de la casa cuartel de Toledo, que este año tuvo que ser desalojada de urgencia ante el riesgo de desplome— y en la falta de personal (más de 17.000 vacantes por cubrir), lo que les obliga a extender su horario laboral e incluso a doblar turnos".

Todo esto “sin olvidar la problemática que existe con los vehículos terrestres, aéreos o embarcaciones marítimas que son anticuados o inútiles para realizar el trabajo o la falta de chalecos de protección personal, ente otros”.

“A esta situación se añade la diferencia salarial con las policías autonómicas”, denuncian. “Lo último que faltaba es que, además de ganar menos y trabajar más, tengan que aguantar la porquería de sus oficinas y pongan en riesgo su salud por un problema tan sencillo de atajar como es la limpieza”, declaran desde la asociación, destacando que “los agentes, además de arriesgar su vida para proteger a los ciudadanos, también deben convivir con la suciedad en sus puestos de trabajo debido al abandono que sufren por parte del Ministerio”.