Amama "sigue creyendo" que hubo cambios en las pruebas y estudiará el escrito de Fiscalía para analizar un recurso

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ha sostenido este martes que la entidad "sigue creyendo" que hubo pruebas del cribado del cáncer de mama que no estaban "igual" que cuando se hicieron por primera vez.

Ha avanzado además que estudiará el archivo de la Fiscalía de su denuncia por "supuesta manipulación" de mamografías, cuando le llegue porque se han enterado por la prensa, para analizar si es posible o no un recurso.

En declaraciones a los medios, Claverol ha reconocido que el archivo de la denuncia les ha sorprendido "hasta cierto punto". "Yo no lo esperaba así", ha señalado la presidenta de Amama, que ha confirmado además que la asociación está estudiando "otros casos" de posible manipulación de pruebas diagnósticas del programa de detección del cáncer de mama.

"No podemos valorar nada porque no nos ha llegado el escrito. Tenemos que leerlo para ver si se puede recurrir. Me he enterado por la prensa", ha sentenciado Ángela Claverol tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos".