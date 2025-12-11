Espana agencias

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso

El secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia como miembro de la dirección federal en plena crisis por las denuncias de acoso sexual en el partido. También ha comunicado que deja su acta como senador por Valladolid.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha anunciado Izquierdo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Según ha explicado el hasta ahora dirigente socialista, ha tomado la decisión "para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor". "Siempre agradecido", ha zanjado en la publicación.

Minutos antes de la renuncia, el medio 'eldiario.es' publicaba la existencia de una cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE dirigida en esta ocasión contra Izquierdo.

Fuentes de Ferraz han confirmado a Europa Press la renuncia de Izquierdo, a la vez que han que precisado que no pueden conocer si existe la denuncia al tratarse de una cuestión confidencial.

En este contexto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentará este viernes 12 de diciembre las conclusiones tras la investigación sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. Además, junto a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha convocado a todas las responsables de este área a una reunión presencial en la sede del partido en la calle Ferraz.

EuropaPress

