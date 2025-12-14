Mara Mariño, sexóloga, sobre las estrategias que blanquean ‘OnlyFans’: “En 2025 ha habido el mayor repunte de creadoras de contenido de 18 años”

Mara Mariño, sexóloga, sobre las estrategias que blanquean ‘Onlyfans’. (Cedida)

Los últimos datos de la plataforma OnlyFans han planteado nuevas preguntas sobre la necesidad de una mayor concienciación en cuanto al consentimiento y deseo sexual de nuestro país. Tal y como explicaba la sexóloga Mara Mariño en una mesa redonda celebrada recientemente, los datos demográficos de la plataforma destinada a este contenido adulto son reveladores: casi un 80% de las cuentas que producen el contenido son mujeres —un porcentaje que ha aumentado casi un 10% desde su última medición—, mientras que el 79% de los perfiles que se suscriben como consumidores son varones. Esto, como resaltó la experta, solo ha fortalecido la idea de que “la mujer es el objeto y el hombre es el sujeto”.

En una entrevista con Infobae España, la experta afirma que muchos pueden pensar que este contenido lo producen “modelos” o “actrices porno”. Pero, en realidad, desde la plataforma “han intentado democratizar que cualquier mujer, cualquier chica se puede abrir una página”. Esto suele venir de la mano de una promesa de la cantidad de dinero que podrán ganar en la plataforma: “Les entran con el mensaje de que van a ser millonarias”, cuando la realidad es que la mayoría solo consigue 200 o 300 euros al mes. Algo que coloca de nuevo a las mujeres “en una posición de objeto sexual”. Por su parte, los consumidores, generalmente hombres, tienen un perfil más amplio, ya que se ha detectado un abanico de diferentes las edades. “Hay chicos muy jóvenes que están consumiendo”, asegura Mariño.

En paralelo, “2025 ha sido el año donde ha habido más repunte de creadoras de contenido de 18 años”, agrega Mara. Este crecimiento se ha conseguido gracias a las nuevas estrategias de la plataforma, como patrocinar a deportistas en sus redes sociales o incluso merchandising que empezaba como ropa de baño, y que ahora está escalando a vestimenta de diferentes temáticas.

“Les estamos diciendo que tienen a mujeres 24 horas disponibles”

La preocupación de Mariño se centra en “estos chicos de 18, 19, 20 años, que entran a OnlyFans y empiezan a pagar una suscripción”, porque al final la plataforma está “moldeando su imagen de cómo ven a las mujeres y cómo ven la sexualidad”. “Les estamos diciendo llanamente que tienen a mujeres 24 horas disponibles para que ellos puedan pedir lo que quieran y recibir lo que quieran de su parte”, agrega la experta. Esto hace que la cosificación del cuerpo de la mujer se convierta en uno de los motivos principales del consumo de este contenido: “Realmente ves que puede consumir a cualquier mujer”, afirma la experta. Más tarde, esto “se traslada a que sales de fiesta y como al final todas son iguales y todas quieren hacer dinero con su cuerpo”, llega la gran pregunta: “¿Por qué no voy yo a tocarla el culo?”.

En este momento “no la veo como una igual, la veo como algo de lo que yo puedo disponer”, porque cuantas más “conquistas sexuales”, más “machote”. Aunque este proceso psicológico puede parecer algo extremo para muchos, la realidad es que algunos “ya vienen educados, cincelados de alguna manera por una sociedad machista que les está diciendo que ellos pueden permitirse una serie de comportamientos por ser hombres que las mujeres no podemos”, argumenta Mariño.

Un 90% de consumidores están casados, pero “ya no somos tan permisivas”

Ante estas exigencias sociales, hemos podido ver que “ellos siguen recibiendo el mismo mensaje”, pero nosotras “ya no somos tan permisivas como podían serlo nuestras abuelas”. Sus actuaciones ahora han cambiado: “Lo que han hecho es sustituir el ‘tengo un amante o me voy de putas’ con ‘tengo una suscripción y estoy viendo estas páginas porno’”. De hecho, según los datos demográficos de OnlyFans, el 90% de los espectadores hombres están casados.

Pero a Mariño le preocupa el otro 10%, el acercamiento estratégico de la plataforma a los más jóvenes, porque “literalmente está pasando delante de nuestras narices”. En los últimos meses, algunos usuarios se han podido dar cuenta de cómo algunos deportistas han cambiado su biografía en sus redes sociales para añadir en el perfil a su nuevo sponsor: OnlyFans.

“Creo que hay muchísima conciencia feminista. Creo que estamos muy pendientes de estas cosas y cuando pasa algo saltamos”, asegura. Pero el hecho de que “esto haya pasado tan desapercibido, a mí también me ha llamado mucho la atención”. Y es que “han apostado por gente que está muy bien vista”, como la pareja de Laura Escanes.

Esta estrategia, según esta especialista, es una “oportunidad redonda de seguir blanqueando su negocio”, pero dejando claro que ya no es un contenido exclusivo para adultos maduros. Un informe de Save the Children señala que “uno de cada tres menores de edad piensan que es una opción razonable tener un OnlyFans para conseguir dinero”. Mariño asegura que hay una cifra “escalofriante” de la “cantidad de menores de edad que hay en OnlyFans”, según los informes anuales. Y es que, se han visto casos de chicas que no tienen aún la mayoría de edad pero que se han puesto en contacto con alguien “que ya tiene una cuenta y puedes participar en ella”. Para Mariño, “sigue siendo el equivalente del sistema prostitucional, pero en una plataforma digital”.

“Se sigue viendo como algo muy reciente y como algo muy inabarcable”

Uno de los problemas por los que este fenómeno no ha sido tratado por el Estado es que “se sigue viendo como algo muy reciente y como algo muy inabarcable”. Un escenario muy similar al modelo que buscaban implementar en las páginas de contenido adulto a través de una “verificación de mayoría de edad para que los chavales no accedieran”. Al final “da igual” porque “en el momento que esas páginas no son españolas, ya no es obligatorio que eso se aplique”, explica Mariño.

Aun así, para la experta, lo urgente es mejorar la educación sexual de los más jóvenes. La propia Mariño hace charlas en centros educativos para hablar de la importancia de estos temas, pero añade que es complicado porque “la educación sexual depende de los recursos adquisitivos que tenga cada centro”.

Con esto, según ella, “se está generando una bola de nieve”, que comienza hoy, pero que “va a ser mucho más bestia” para las mujeres que vienen detrás. Y “nadie se está preocupando”, señala. Por este motivo, “me encantaría que realmente quienes tienen la capacidad de cambiar las cosas se pongan en la piel de las mujeres”, añade Mariño. Al final, el panorama actual es “estar en un espacio como es internet y ser constantemente o cosificadas o agredidas, ya sea con amenazas, con acoso, con imágenes no solicitadas”. Es preciso, por ello, que “nos protejan de lo que está pasando y de lo que se está desarrollando”, concluye.