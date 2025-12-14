‘Los domingos’, doble galardonada de la noche: lista completa de los ganadores en los Premios Forqué 2025

El Palacio Municipal IFEMA de Madrid ha acogido esta noche la ceremonia de entrega de los Premios Cinematográficos José María Forqué, inspirado en el director de Atraco a las tres (1962) o Estudio amueblado (1969), entre otros clásicos del cine español. De la España de los sesenta con Forqué a los retratos actuales de Alauda Ruiz de Arzúa hay un abismo que se une por la creencia de hacer cine para transformar. Así lo recogía la directora gallega de Los domingos, película doblemente premiada, o el equipo técnico de Sorda.

La 31ª edición de los galardones otorgados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), de la que Enrique Cerezo es el presidente, ha entregado, además, la primera medalla de oro a una productora, Emma Lustres. Con producciones como El niño (2014) o Celda 211 (2009) a sus espaldas, Lustres ha defendido el cine independiente para “mejorar a la sociedad”, aunque ha reconocido que no entiende por qué el mundo de la Cultura “no tiene más apoyo”.

La gala ha estado conducida por Cayetana Guillem Cuervo y Daniel Guzmán, quienes, junto a la inteligencia artificial, han hecho un repaso por las familias de cine y la producción audiovisual estrenada este último año. También han participado artistas musicales para amenizar la entrega de galardones entre discursos. Más bonita que ninguna, canción de Rocío Dúrcal, inauguraba la presente edición, seguida de Chanel y Nil Moliner, quienes han versionado a Luis Miguel con Toda una vida. Del mismo modo, se han subido al escenario Amaral y Mafalda Cardenal; Marwán, junto a Cayetana Guillem Cuervo; y, por último, Jeanette y Chloé Bird, quienes han interpretado Porque te vas.

'El cautivo', de Amenábar, la productora Emma Lustres y el largometraje de animación 'Decorado', galardonados en la 31ª edición de los premios Forqué. / Premios Forqué

Los primeros galardonados: Antonio Flores y la lacra del bullying

La figura de Antonio Flores era la primera obsequiada de la noche. La presente edición ha premiado al documental sobre la vida y muerte de Antonio Flores, símbolo de una estirpe musical que nació con La Faraona, la cantante y bailaora Lola Flores. Flores para Antonio, dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, narra la historia de quien no dudó en volver a reír y nunca más usar la violencia, tal y como queda retratado en la pantalla. Alba Flores, su hija, ha sido la encargada de recoger el Forqué al grito de “¡viva la música" y con un “gracias, papá” en la boca.

El documental sobre Antonio Flores y aquel que aborda el bullying como lacra socail ganan en los Premios Forqué 2025. / Premios Forqué

Junto a Flores para Antonio, los documentales nominados eran Tardes de Soledad, de Albert Serra, Eloy de la Iglesia. Adicto al cine, de Gaizka Urresti, y 2025. Todos somos Gaza, de Hernán Zin. Tras el premio al Mejor Documental, llegaba el dedicado a los cortometrajes, con Ángulo muerto como ganador. Una de “las tiranías más crueles que asolan a nuestra juventud”, como define el productor José Luis Rancaño al acoso escolar, es la temática de este filme. En la misma categoría, se disputaban la estatuilla El cuento de una noche de verano, de María Herrera, y Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique.

‘Anatomía de un instante’ se impone como la mejor serie de 2025

Bárbara Lennie y Miki Esparbé han sido los encargados de entregar los premios a Mejor interpretación femenina y masculina en series de ficción, mientras que Javier Calvo y Ana Rujas lo han hecho con el obsequio a la Mejor Serie de ficción. Entre Candela Peña, Carolina Yuste, Esperanza Pedreño e Ingrid García-Jonsson, era la protagonista de Poquita fe, quien recibía el tercer galardón de la noche. A Pedreño, pese a no haber acudido a la ceremonia, se le ha entregado el premio a Mejor interpretación femenina por su papel de Berta, una mujer insulsa en una vida que considera mediocre. La serie de Movistar cuenta ya con dos temporadas.

Las tres series galardonadas en los Premios Forqué 2025: 'Poquita fe', 'Yakarta' y 'Anatomía de un instante'. / Premios Forqué

En el caso masculino, pese a que la única serie que repetía era Poquita fe, con Raúl Cimas como nominado, la premiada por los productores ha sido Yakarta, en la que Javier Cámara se ha llevado el Forqué. En su discurso, Cámara ha querido dedicar la estatuilla a “todos los perdedores”, símil con su personaje en la ficción, además de a sus compañeros de reparto, como la joven Carla Quílez, de 17 años.

Por su parte, Calvo y Rujas han entregado el Forqué a Anatomía de un instante como Mejor Serie de ficción de este 2025. Con un elenco de lo más completo (Eduard Fernández, Álvaro Morte, Manolo Solo, Miki Esparbé, Pedro Casablanc, etc.), ese instante que revive la serie supuso la contención de la respiración de una democracia débil y novel en España, hoy hace ya 44 años. El intento de golpe de Estado de Tejero, cuyo autor de este guion adaptado es Javier Cercas, deja atrás la dictadura franquista. Por si había dudas, uno de sus productores, José Manuel Lorenzo, subraya al finalizar su discurso que, “definitivamente, con Franco no se vivía mejor”.

‘Los domingos’ gana el premio a Mejor Largometraje de ficción

Alrededor de las once de la noche, llegaba el momento de recibir al Mejor Intérprete masculino y femenino de 2025. Para ello, Tamal Novas y Kira Miró obsequiaban a Jose Ramón Soroiz, protagonista de Maspalomas. El actor, de 74 años, encarna al personaje de Vicente, el cual irradia humanidad en su regreso a San Sebastián, donde deberá reencontrarse con su hija y su homosexualidad escondida.

José Ramón Soroiz, protagonista de 'Maspalomas', y Patricia López Arnaiz, protagonista de 'Los domingos', ganadores en la 31ª edición de los premios Forqué. / Premios Forqué

A continuación, llegaba el primer galardón para Los Domingos, de Alauda Ruiz de Arzúa. En este caso, Patricia López Arnaiz, Maite en la ficción, recibía el premio a Mejor Intérprete femenina. Su papel de tía de una niña que quiere ser monja de clausura con 16 años ha cautivado a los y las productores de España, quienes han otorgado el premio a la actriz vasca que ganó el Goya en 2021 por Ane (David Pérez Sañudo).

En los Premios Forqué hay, a diferencia de en otros festivales, un galardón para el Mejor Cine y Educación en valores. Ha sido el turno aquí de Sorda, película dirigida por Eva Libertad, que cuenta en su reparto con Miriam Garlo, una actriz que, como en la ficción, es sorda. Además de estas películas, la gran ovación se la llevaba al final de la gala el filme de Arzúa, que conseguía el premio a Mejor Largometraje de ficción y su segunda estatuilla. En la misma categoría, se disputaban este galardón Maspalomas; Sirat, la española favorita en los Oscar 2026; y Sorda.

trailer 'Los domingos'

La directora gallega ha querido resaltar durante su discurso un cine independiente premiado por la producción española. Y, sobre Los domingos, ha destacado que es “una película que respeta al espectador y lo trata como un adulto”. A través de esta mirada que ella misma trata de reproducir en sus obras, surgen personas “más humanas y menos obedientes”, ha mencionado Alauda Ruiz de Azúa.

'Sorda', 'Los domingos' y 'Belén', galrdonadas en las categorías de largometrajes en los premios Forqué 2025. / Premios Forqué

Y, en el plano internacional, la argentina Belén, de Dolores Fonzi, conseguía imponerse ante La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, película chilena; La ola, de Sebastián Lelio, también chilena; y Papeles, de Arturo Montenegro, una coproducción entre Panamá, Uruguay y España. La recuperación de este símbolo feminista que destaca Fonzi le ha valido el premio a un equipo que ha incidido en la corrupción de la justicia en un país donde no se respetan los derechos de las mujeres. Antes de terminar la gala, también se ha hecho entrega del premio del público a ‘El Cautivo’, de Alejandro Amenábar, así como al Mejor Largometraje de Animación, ‘Decorado’, de Alberto Vázquez Rico.