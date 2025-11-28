Emma Lustres, primera productora Medalla de Oro de los Premios Forqué: "El cine hace de España una potencia cultural"

Durante los últimos años, Emma Lustres ha centrado parte de sus esfuerzos en transformar la forma en que el cine español representa las relaciones entre madres e hijas, proponiendo ángulos menos habituales en la industria. Según informó Europa Press, la productora gallega recibirá el próximo 13 de diciembre la Medalla de Oro de la 31ª edición de los Premios Forqué en Madrid, un reconocimiento a dos décadas dedicadas a impulsar proyectos audiovisuales independientes, con impacto internacional y temáticas sociales relevantes.

Lustres, cofundadora de Vaca Films y responsable de películas reconocidas como 'Celda 211', declaró a Europa Press que su principal interés ha sido reflejar realidades complejas y matizadas en cada proyecto. La productora señaló que cada largometraje constituye una oportunidad para presentar temáticas relevantes ante un público amplio, buscando tanto el reconocimiento de quienes ya han vivido determinadas situaciones como el acercamiento de nuevas generaciones a estos temas. Entre los asuntos tratados en sus producciones figuran las estafas bancarias, analizadas en 'El desconocido'; la violencia y la venganza como motores de acción en 'Quien a hierro mata'; y las tramas de corrupción política, judicial y policial exploradas en 'Código Emperador'. Lustres explicó que en cada uno de estos títulos intenta profundizar en los dilemas y las motivaciones de los personajes, rehuyendo los estereotipos y procurando mostrar el "espectro de grises" de la realidad.

De acuerdo con Europa Press, Lustres ha hecho hincapié en que, tras veinte años en la industria, uno de los retos más persistentes consiste en convencer a los responsables de la toma de decisiones de que “no puede haber las mismas reglas de juego para grandes grupos corporativos que para productores independientes”, dado que los recursos y las condiciones difieren considerablemente. A lo largo de su trayectoria, según explicó, se ha enfrentado a discursos que considera obsoletos y reduccionistas por parte de algunas figuras del sector, lo que la ha llevado a plantear sus proyectos de manera objetiva, mostrando datos y hechos para que el público pueda sacar sus propias conclusiones.

Lustres ha confirmado que su implicación en el desarrollo de los guiones es constante, enfocándose en la construcción de diálogos creíbles y situaciones que representen la diversidad de la experiencia humana. Al respecto, mencionó que a menudo introduce cambios en las escenas para evitar líneas poco verosímiles, especialmente en conversaciones entre mujeres, ya que habitualmente los guiones han sido redactados por hombres. En el caso de las relaciones madre-hija, la productora ha buscado mostrar vínculos adultos y afectuosos, alejados del esquema tradicional que suele presentar a las madres como figuras autoritarias y a las hijas como rebeldes. Lustres confesó que este interés puede estar vinculado a su relación personal con su hija, que ya ha cumplido 18 años.

El medio Europa Press consignó que otro de los aspectos destacados por Lustres es el compromiso con la representación de mujeres reales, así como la participación activa y responsable en la evolución de la industria audiovisual. En este contexto, abordó el problema de la violencia de género, aludiendo a datos recientes de la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural. Según detalló la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura en cifras recogidas por Europa Press, esta unidad ha tramitado 55 denuncias en su primer año, de las cuales el 43% están relacionadas con agresión sexual. Lustres manifestó que el sector no está libre de esta problemática, ya que la violencia atraviesa todas las áreas de la sociedad y persiste el temor a denunciar por las posibles repercusiones, especialmente debido a la visibilidad propia del ámbito audiovisual. No obstante, la productora afirmó que la complejidad de estos casos también exige preservar la presunción de inocencia.

Respecto al galardón que está a punto de recibir, Lustres expresó la expectativa de convertirse en un referente para las niñas que observan el sector audiovisual, haciendo visible el trabajo de las mujeres detrás de la producción cinematográfica, una labor que no suele ser conocida por el público general. Durante una rueda de prensa junto al presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, reconoció que “no sabía qué hacía el productor” y pensaba que esta profesión estaba reservada solo para quienes contaban con elevados recursos económicos. Cerezo, principal impulsor de los Premios Forqué, subrayó durante el encuentro que la figura del productor resulta imprescindible para la existencia del cine.

Europa Press indicó que la edición número 31 de los Premios Forqué contará también con la participación de títulos destacados en la categoría de mejor largometraje de ficción. Entre los nominados figuran ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe y seleccionada como candidata española a los premios Oscar; ‘Los Domingos’, bajo la dirección de Alauda Ruiz; ‘Maspalomas’, codirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; y ‘Sorda’, de Eva Libertad. Estas producciones representan una muestra relevante de la diversidad y el talento actuales en el cine español.

Por otro lado, Lustres defendió que el sector audiovisual desempeña un papel estratégico en la proyección internacional de España, calificando al cine como un factor clave que contribuye a la posición del país como potencia cultural. Según consignó Europa Press, la productora ha dedicado la mayor parte de su carrera a fortalecer las bases del cine independiente y a promover la pluralidad de voces en contraposición a la concentración de poder en los grandes conglomerados mediáticos. En cada elección profesional, Lustres ha apostado por historias con contenido social, enfocadas tanto en el análisis de problemas contemporáneos como en la apertura de debates sobre dilemas éticos y sociales presentes en la sociedad española.