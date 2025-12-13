La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios (FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Después del año 2004 era imposible ver una película sin ver también aquel agresivo anuncio que argumentaba que, si “no robarías un coche”, la piratería debería parecer igual de mal. Por aquel entonces lo más común en términos de consumo ilegal de películas era encontrarlas en alguna sábana en la calle, en fundas con portadas mal impresas en un folio A4 doblado a la mitad y, en su interior, un DVD con el título correspondiente escrito en rotulador.

Más adelante, en pleno auge del Internet, llegó la piratería de los Torrent, de poner a descargar una película temprano por la mañana a ver si, con mucha suerte, al terminar el día uno podía sentarse a verla. Y algo después llegaron las páginas web pirata en las que no hace falta descargar nada para ver nada pero que, con toda probabilidad, entre anuncio cuestionable y anuncio denunciable, se cobraban la interacción metiendo algún troyano en el dispositivo de cualquiera sin que uno pudiese hacer mucho por evitarlo.

El caso es que la piratería de contenido audiovisual ha existido desde que era posible, en distintos formatos y con mayor o menor riesgo para el consumidor; y que sigue existiendo a pesar de todos los esfuerzos que las empresas productoras hacen por intentar que sea imposible, o muy difícil. Un caso que ha salido a la luz recientemente en Elche (Alicante) deja claro que, por lo menos de momento, la piratería no se va a ir a ninguna parte.

Otra publicación en Milanuncios para la venta de DVDs con telenovelas pirateadas (Captura de pantalla)

La operación ‘Pecadora’: intervenidos más de 1.300 DVDs con telenovelas piratas

‘Mientras haya vida’, ‘La encrucijada’, ‘Cuando me enamoro’ o ‘Amor sin límites’ son solo algunas de las telenovelas de un catálogo pirata puesto a la venta en Milanuncios que ha llevado a la detención de una mujer alicantina de 52 años. La Policía Nacional ha adelantado a EFE que la detenida, española y sin antecedentes, ha sido ya puesta en libertad con cargos por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

La operación, denominada ‘Pecadora’ y dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche, se ha desarrollado con una investigación de la Unidad contra la Violencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de la Policía de la ciudad ilicitana que consideran “inédita” por el hecho de que el contenido pirateado sean telenovelas, algo que, parece ser, es poco habitual.

El alijo intervenido por la Policía es de alrededor de 1.300 DVD’s falsificados, siete discos duros, y un ordenador de mesa en los cuales la detenida guardaba series enteras de telenovelas. ‘Corazón salvaje’, ‘Pasión’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Cautiva de amor’, ‘Con esa mirada’, ‘Fugitivas’, ‘La madame’, ‘Un camino hacia el destino’, ‘Teresa’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ o ‘La antorcha encendida’, entre otras muchas: lo único que tenía que hacer cualquier interesado era ponerse en contacto con la mujer a través de Milanuncios.com para que ella enviase el producto, por precios de entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv.

El negocio iba bien, o por lo menos iba, hasta que, en julio de 2025, la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA), interpuso una denuncia sobre la reproducción y distribución masiva de copias piratas de obras. Desmantelado quedó todo el pasado 2 de diciembre tras el arresto y registro domiciliario - y la consecuente incautación del material - de la mujer, quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.