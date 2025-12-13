Extremadura deberá indemnizar con 175.000 euros a la esposa y los hijos de un paciente que murió porque tardaron dos años en diagnosticarle el cáncer

Un radiólogo muestra una imagen TAC. (GMV)

La familia de un paciente fallecido recibirá una indemnización de 175.371 euros por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), tras un retraso de dos años en el diagnóstico de un cáncer que terminó con la vida del afectado. El acuerdo, que ha sido homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres, responde a la reclamación presentada por la esposa del paciente en representación propia y de sus tres hijos, según ha informado la Agencia EFE.

El caso se remonta a noviembre de 2020, cuando el paciente comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza y acudió a los servicios médicos del SES. En ese momento, los profesionales detectaron problemas renales que, con el paso del tiempo, se revelaron como especialmente graves. La reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia detalla que, en marzo de 2021, se le practicó una biopsia cuyos resultados fueron inconclusos. En ese punto, ya había perdido el 50% de la función renal y presentaba signos de una posible enfermedad hematológica subyacente, que nunca llegó a ser investigada de manera adecuada.

A pesar de que existían recomendaciones médicas para derivar al paciente al servicio de hematología, este trámite se demoró durante 20 meses, periodo en el que tampoco se le facilitaron los informes necesarios para avanzar en su diagnóstico. Durante ese tiempo, el paciente no recibió pruebas adicionales ni tratamiento específico para el deterioro de su salud, que se manifestó en forma de dolores óseos, debilidad y edemas. La situación se agravó cuando la función renal descendió por debajo del 20%. Según la reclamación, las solicitudes de diálisis fueron desatendidas de manera reiterada por los especialistas, hasta apenas unas semanas antes del fallecimiento del paciente. Finalmente, el 2 de febrero de 2023, el afectado ingresó en el servicio de urgencias con síntomas graves de hipercalcemia y, seis días después, recibió el diagnóstico de mieloma múltiple.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Falleció dos días después de ser diagnosticado

El paciente falleció dos días después de recibir el diagnóstico, tras un proceso que la familia sostiene que “pudo haberse evitado con un diagnóstico y tratamiento oportunos”, según recoge la información facilitada por la Agencia EFE. La resolución judicial que homologa el acuerdo indemnizatorio pone fin a la reclamación presentada ante la Dirección Gerencia del SES, estableciendo la compensación económica para la esposa y los hijos del fallecido.

No es la primera vez en que Extremadura es condenada por mala praxis en sus servicios de salud. En octubre, el SES también perdió un juicio tras el que deberá abonar 151.205 euros en concepto de indemnización al cónyuge y los cuatro hijos de una mujer que falleció en julio de 2021, como consecuencia de una asistencia sanitaria inadecuada. El retraso en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, detectada en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, fue el factor determinante que condujo al fallecimiento de la mujer. Y en mayo de 2024, el Servicio Extremeño de Salud también fue condenado a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis por la vacuna contra la Covid-19.

*Con información de EFE