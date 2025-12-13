España

Extremadura deberá indemnizar con 175.000 euros a la esposa y los hijos de un paciente que murió porque tardaron dos años en diagnosticarle el cáncer

A pesar de que existían recomendaciones médicas para derivar al paciente al servicio de hematología, este trámite se demoró durante 20 meses

Guardar
Un radiólogo muestra una imagen
Un radiólogo muestra una imagen TAC. (GMV)

La familia de un paciente fallecido recibirá una indemnización de 175.371 euros por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), tras un retraso de dos años en el diagnóstico de un cáncer que terminó con la vida del afectado. El acuerdo, que ha sido homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres, responde a la reclamación presentada por la esposa del paciente en representación propia y de sus tres hijos, según ha informado la Agencia EFE.

El caso se remonta a noviembre de 2020, cuando el paciente comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza y acudió a los servicios médicos del SES. En ese momento, los profesionales detectaron problemas renales que, con el paso del tiempo, se revelaron como especialmente graves. La reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia detalla que, en marzo de 2021, se le practicó una biopsia cuyos resultados fueron inconclusos. En ese punto, ya había perdido el 50% de la función renal y presentaba signos de una posible enfermedad hematológica subyacente, que nunca llegó a ser investigada de manera adecuada.

A pesar de que existían recomendaciones médicas para derivar al paciente al servicio de hematología, este trámite se demoró durante 20 meses, periodo en el que tampoco se le facilitaron los informes necesarios para avanzar en su diagnóstico. Durante ese tiempo, el paciente no recibió pruebas adicionales ni tratamiento específico para el deterioro de su salud, que se manifestó en forma de dolores óseos, debilidad y edemas. La situación se agravó cuando la función renal descendió por debajo del 20%. Según la reclamación, las solicitudes de diálisis fueron desatendidas de manera reiterada por los especialistas, hasta apenas unas semanas antes del fallecimiento del paciente. Finalmente, el 2 de febrero de 2023, el afectado ingresó en el servicio de urgencias con síntomas graves de hipercalcemia y, seis días después, recibió el diagnóstico de mieloma múltiple.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Falleció dos días después de ser diagnosticado

El paciente falleció dos días después de recibir el diagnóstico, tras un proceso que la familia sostiene que “pudo haberse evitado con un diagnóstico y tratamiento oportunos”, según recoge la información facilitada por la Agencia EFE. La resolución judicial que homologa el acuerdo indemnizatorio pone fin a la reclamación presentada ante la Dirección Gerencia del SES, estableciendo la compensación económica para la esposa y los hijos del fallecido.

No es la primera vez en que Extremadura es condenada por mala praxis en sus servicios de salud. En octubre, el SES también perdió un juicio tras el que deberá abonar 151.205 euros en concepto de indemnización al cónyuge y los cuatro hijos de una mujer que falleció en julio de 2021, como consecuencia de una asistencia sanitaria inadecuada. El retraso en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, detectada en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, fue el factor determinante que condujo al fallecimiento de la mujer. Y en mayo de 2024, el Servicio Extremeño de Salud también fue condenado a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis por la vacuna contra la Covid-19.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

CáncerMédicosHospitalesSanidad EspañaExtremaduraSentencias EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

José María Almoguera se sincera sobre su “muerte súbita” y su distanciamiento con Alejandra Rubio: “Imagino que no se preocupa por mí”

Terelu Campos no ha querido posicionarse en el enfrentamiento familiar: “Os encanta meter mierda. Si lo que queréis es que yo tenga un problema con mi hija, no lo vais a conseguir”

José María Almoguera se sincera

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

La compañía fundada por Rafael del Pino hace historia en Wall Street como la primera firma del Ibex 35 en dar el salto al índice bursátil tecnológico, uno de los selectivos más replicados del mundo

Ferrovial se convierte en la

Las intensas lluvias, el viento y el oleaje ponen en alerta a ocho comunidades

El aviso de nivel ‘naranja’ se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia

Las intensas lluvias, el viento

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Un hombre sufre un ictus tras tomar ocho bebidas energéticas al día, el equivalente a 16 cafés

El paciente, que ahora vive con las secuelas, aseguró no ser conscientes de los riesgos de un elevado consumo de cafeína

Un hombre sufre un ictus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Ferrovial se convierte en la

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas