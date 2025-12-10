España

La Justicia condena a una doctora de una clínica privada de Madrid a indemnizar con 56.000 euros a una madre por no detectar los defectos en el feto antes de nacer

El bebé nació con diversas malformaciones, entre ellas la ausencia del peroné, una condición que, según los especialistas consultados por la familia, habría podido detectarse en la revisión de la semana 20

Guardar
Mujer embarazada (Freepik)
Mujer embarazada (Freepik)

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena civil contra una médica de una clínica privada de Madrid por negligencia en el diagnóstico prenatal de malformaciones fetales, tras desestimar el recurso de apelación presentado por la profesional. La decisión ratifica la sentencia dictada en primera instancia, que había ordenado a la doctora indemnizar con 56.000 euros a la madre del menor afectado por los daños y perjuicios derivados de la omisión en la detección de anomalías durante la ecografía de la semana 20 del embarazo.

La historia se remonta al embarazo de la demandante, cuando acudía de manera regular a las revisiones pautadas en la clínica afiliada al seguro privado SALUS Seguros de Salud. A las veinte semanas de gestación, un momento clave por tratarse de la ecografía conocida como “morfológica”, destinada a detectar posibles anomalías del feto, la doctora realizó la prueba en las instalaciones de una segunda clínica, equipada con un ecógrafo de mayor precisión.

El informe emitido entonces reflejaba que “todo estaba correcto”, sin indicios de malformaciones, aunque señalaba que algunas anomalías sin expresión ecográfica podían pasar inadvertidas o manifestarse en etapas posteriores.

Sin embargo, cuando nació el bebé presentaba diversas malformaciones, entre ellas la ausencia del peroné, una condición que, según los especialistas consultados por la familia, habría podido detectarse en la revisión de la semana 20. La familia tuvo entonces que pasar por diferentes consultas médicas y hospitales, hasta que en 2018 realizaron al menor una intervención quirúrgica en la que se practicó una amputación infracondílea y una corrección mecánica del miembro afectado. El hijo requiere desde entonces una prótesis cuya sustitución periódica obliga a los padres a enfrentarse, una y otra vez, a trámites administrativos y judiciales para su financiación.

Del proceso penal al civil

Convencida de que la ecografía había sido realizada con falta de diligencia, la madre inició primero un proceso penal ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares. Aunque archivado, aquel procedimiento dejó constancia de que no se había seguido adecuadamente el protocolo previsto para la detección de anomalías fetales, lo que alimentó la posterior reclamación civil.

La demanda presentada en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcalá de Henares sostenía que la negligencia diagnóstica había privado a la madre de la posibilidad de conocer a tiempo la situación del feto y, en consecuencia, de ejercer su derecho a decidir sobre la continuidad del embarazo, en un contexto en el que la ley permitía la interrupción antes de las 22 semanas en caso de graves anomalías.

La sentencia de primera instancia dio la razón a la demandante y condenó a la doctora al pago de 56.000 euros más intereses, rechazando, sin embargo, las pretensiones frente a la clínica en la que se realizó la ecografía por considerar prescrita la acción. La resolución señalaba que la actuación médica no se ajustó a la lex artis, pues el informe ecográfico resultaba inusualmente escueto en la descripción de las extremidades del feto y no reflejaba la verificación detallada de los segmentos óseos, una comprobación que, según los peritos, era ya en 2014 una práctica asentada incluso antes de la publicación formal del protocolo de la SEGO en 2015.

Tras el fallo, la doctora recurrió alegando, entre otros motivos, incongruencia y error en la valoración de la prueba pericial, discutió la interpretación del diagnóstico del menor y denunció que la sentencia había aplicado una teoría, la del llamado wrongful birth, que, a su juicio, no había sido invocada de forma clara en la demanda. También sostuvo que la prescripción apreciada respecto a la clínica debía extenderse a ella.

La doctora tiene que pagar las costas procesales

Tras examinar los argumentos de la apelación presentada por la doctora y contrastarlos con la sentencia dictada en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener íntegramente el criterio del juzgado de Alcalá de Henares. La Sala desestima así uno por uno los motivos del recurso y confirma que la actuación médica no se ajustó a los estándares exigibles, por lo que la responsabilidad civil apreciada inicialmente debía permanecer intacta.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Con esta decisión, la Audiencia reafirma la condena impuesta a la doctora, obligándola a abonar los 56.000 euros fijados como indemnización en la sentencia de 2024, junto con los intereses correspondientes. Además, la resolución acarrea para la apelante la obligación de asumir las costas generadas durante la tramitación del recurso, al considerar el tribunal que no existía ninguna circunstancia que justificara apartarse del criterio habitual del vencimiento procesal.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasSaludSanidasNegligencia MédicaEmbarazoCrianzaMadridTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está

Jorge Torre e Ignacio Palmer, los creadores del sistema, han explicado cómo identificar fácilmente un dispositivo válido desde el pódcast ‘La Linterna’, de ‘La COPE’

Tres claves para diferenciar una

Quién es Melissa Jiménez, la periodista que espera su primer hijo con Fernando Alonso: su matrimonio con Marc Bartra y reportera de Fórmula 1

La reportera de DAZN dará a luz el próximo mes de marzo a su cuarto hijo, según ‘¡Hola!’, después de haber tenido tres junto al futbolista Marc Bartra

Quién es Melissa Jiménez, la

Un frente barre España de norte a sur y deja lluvias generalizadas: estás serán las regiones más afectadas

La Aemet espera “un ambiente suave para la época”, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares

Un frente barre España de

Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su cuarto hijo: “Nos haría mucha ilusión que fuese una niña”

La hija de Isabel Preysler y el tenista se sinceran en una entrevista con ‘¡Hola!’ y revelan que, con la llegada de su cuarto retoño, no se plantean tener más hijos

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son las 10 leyes para tener una vida con paz mental”

Evitar el perfeccionismo, tener un diálogo interno más amable o dejar de intentar complacer a los demás son algunos de los consejos que aporta la experta

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La metáfora de médicos y

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena SER

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo