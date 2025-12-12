España

Temu, Shein y el resto de plataformas deberán pagar un impuesto de 3 euros por enviar pequeños paquetes a la Unión Europea

Los paquetes que se verán afectados por este impuesto de tres euros serán los que tengan un coste de menos de 150 euros

Imagen de archivo del logotipo
Imagen de archivo del logotipo de Temu con el logo de la Unión Europea de fondo (Reuters)

Los ministros de economía de la Unión Europea han acordado este viernes imponer un nuevo impuesto provisional a todos los paquetes pequeños que entren al mercado comunitario a partir del 1 de julio de 2026. Se trata de un arancel temporal que estará vigente hasta que se elimine el umbral de exención de aranceles aduaneros para este tipo de envíos.

En concreto, los paquetes que se verán afectados por este impuesto de tres euros serán los que tengan un coste de menos de 150 euros, que entren dentro del espacio comunitario europeo provenientes del extranjero, algo que afectará principalmente a las plataformas chinas como Shein o Temu, entre otras.

Según detallaron desde la Unión Europea, con la normativa actual se estima que hasta el 65% de los paquetes pequeños que entran dentro del espacio de la UE se infravaloran para evitar el pago de aranceles aduaneros. “Garantizamos que los aranceles se paguen desde el primer euro, creando igualdad de condiciones para las empresas europeas y limitando la entrada de productos de bajo coste”, explicó Stephanie Lose, ministra danesa de Asuntos Económicos.

Además, de su impacto en la competitividad de las empresas de la UE, el umbral también ha suscitado inquietudes medioambientales , dado el incentivo que tienen las empresas de fuera de la UE para dividir los envíos en paquetes individuales al enviar mercancías a la Unión. Según la Comisión, el 91 % de todos los envíos de comercio electrónico con un valor inferior a 150 € procedieron de China en 2024.

La medida estará vigente hasta 2028

Esta medida temporal se da en el marco de la negociación para la creación del Centro de Datos Aduaneros de la UE, una plataforma central propuesta por la UE para interactuar con las aduanas y reforzar los controles, que se prevé que esté operativo en 2028. El centro se está negociando actualmente entre el Consejo y el Parlamento Europeo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero de la UE.

Según han explicado desde el Consejo Europeo, sus capacidades, que permitirán el cálculo y la notificación de la deuda aduanera por artículo, permitirán a las autoridades aduaneras de toda la UE aplicar el régimen aduanero completo a los paquetes pequeños que entran en la UE, armonizando así el sistema con las normas vigentes sobre el IVA para las mercancías importadas.

(Noticia en ampliación)

