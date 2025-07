Temu lucha por recuperar clientes tras los aranceles de Trump y se enfrenta el avance de Amazon

Un usuario de Temu.

Temu ha experimentado una abrupta caída en el número de usuarios activos de su aplicación en Estados Unidos. Entre marzo y mediados de julio, esta cifra ha descendido un 54%, según datos de Sensor Tower. Este desplome ha coincidido con un cambio estratégico de la compañía, que ha reducido drásticamente su inversión publicitaria en Google y Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, para mitigar el impacto de las medidas comerciales que ha impuesto el gobierno estadounidense. En este mismo periodo, la plataforma ha enfrentado una nueva amenaza: la creciente dificultad para competir en precios con Amazon, que ha intensificado su ofensiva y ha lanzado Amazon Haul, una sección que replica el modelo de Temu con productos de bajo coste.

El impacto de los aranceles

Temu ha atravesado una crisis de competitividad tras los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos hacia China, según el análisis de The Financial Times que recoge el medio The Street. El gobierno de Donald Trump, nada más asumir en enero, ha subido los aranceles a las importaciones chinas y ha eliminado la regla que permitía la entrada libre de impuestos y con controles mínimos de productos de menos de 800 dólares. Temu, que se había hecho popular por ofrecer una amplia gama de productos con precios entre 1 y 50 dólares, ha visto cómo esta decisión afectaba de lleno a su modelo de negocio.

Como reacción, la empresa ha avisado a sus clientes de que los precios subirían debido al aumento de los costes operativos derivados de las nuevas “reglas comerciales globales y aranceles”. Así, ha incorporado “cargos de importación” de hasta un 145% en varios productos, duplicando el valor final de muchos pedidos. Esta medida ha generado una ola de rechazo entre los consumidores, que han manifestado su frustración por los aumentos de precios.

Para contener el daño, Temu ha dejado de enviar productos directamente desde China a los consumidores estadounidenses y ha indicado en su web que los artículos enviados desde almacenes locales no tendrían recargos adicionales. Aun así, la empresa ya había sufrido una reducción en la demanda y en la visibilidad de su aplicación, obligándola a replantear su estrategia de crecimiento.

Amazon afianza su posición

Aunque las negociaciones bilaterales han permitido rebajar los aranceles estadounidenses a productos chinos hasta el 51%, Temu se ha encontrado con un obstáculo mayor: no puede ofrecer precios más bajos que Amazon en productos de marca. Según The Financial Times, tanto empresas estadounidenses como vendedores independientes han comunicado a Temu que no pueden competir en precios con Amazon para los mismos artículos.

Temu ha intentado atraer a los vendedores ofreciendo comisiones más bajas, pero Amazon ha podido igualar cualquier reducción de precio. La capacidad de Amazon para absorber pérdidas y mantener precios bajos le ha otorgado una ventaja estructural frente a competidores más pequeños, que no pueden sostener esa política sin poner en riesgo su viabilidad.

Noticias del día 31 de julio 2025

Un portavoz de Temu ha defendido ante TheStreet la importancia de la competencia abierta: “Creemos en la competencia justa y abierta. Esto impulsa la innovación, mejora la calidad y ayuda a mantener los precios asequibles para beneficio de consumidores y vendedores. Los vendedores merecen la libertad de elegir dónde y cómo hacer negocios, sin estar limitados. Un mercado más abierto da a los consumidores más opciones y devuelve a los vendedores el poder de crecer en sus propios términos”.

La presión de Amazon sobre los vendedores también se ha reforzado con el sistema “buy box”, que permite a los clientes añadir productos al carrito y comprarlos de inmediato, lo que incrementa la visibilidad y ventas de las marcas. Los vendedores temen perder este privilegio si ofrecen precios más bajos en otras plataformas. Además, Temu ha fijado el precio de venta de los productos en su sitio, lo que ha reducido el margen de maniobra de los vendedores externos para evitar que los recortes de precios se trasladen a Amazon.