Francisco Rius, jurista: “Un colegio no puede subir fotografías de tus hijos a redes sociales si no cuenta con tu consentimiento”

Imagen de unos niños abrazados (Composición Infobae)

La publicación de imágenes de menores en Internet por parte de colegios y otras entidades que trabajan con niños está regulada de manera estricta en España. El artículo 92 de la Ley Orgánica de Protección de Datos protege expresamente a los menores y determina que ningún centro educativo puede difundir fotografías de alumnos en redes sociales si no ha obtenido antes el consentimiento correspondiente.

Esta exigencia legal no solo afecta a los colegios, sino que se extiende a cualquier organización o persona que lleve a cabo actividades con menores, haciendo hincapié en la protección del interés superior del menor junto con sus derechos fundamentales. Esta información la ha compartido el jurista Francisco Rius a través de un vídeo en sus redes sociales (@metodorius).

La legislación vigente refuerza la necesidad de contar con autorización expresa, ya que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que la publicación o difusión de datos personales de menores en Internet debe estar respaldada por el consentimiento explícito.

Este permiso puede ser otorgado por el propio menor si tiene la madurez y edad suficiente para hacerlo, o, de lo contrario, debe proceder de sus representantes legales. De esta manera, la ley pretende evitar la exposición imprudente de la imagen y los datos personales de los menores en el entorno digital, donde los riesgos asociados a la privacidad son elevados y las consecuencias difíciles de revertir.

Auge de las redes sociales

El debate sobre la protección de la infancia en Internet ha adquirido especial relevancia en los últimos años debido al auge de las redes sociales y la facilidad con la que se comparten fotografías o vídeos en plataformas accesibles para un público amplio.

Rius, insiste en que el papel de los colegios y otras entidades es fundamental para evitar situaciones que puedan derivar en vulneración de derechos, acoso escolar, utilización indebida de las imágenes o su distribución sin control. Además, un uso irresponsable de las imágenes podría conllevar sanciones legales, tanto administrativas como civiles, para las instituciones que no cumplan con la normativa vigente.

Joven utilizando un teléfono (REUTERS/Hollie Adams)

El cumplimiento de estas obligaciones legales requiere que los colegios desarrollen protocolos internos claros sobre la gestión y el uso de datos personales e imágenes de sus alumnos. Las actividades escolares, excursiones, participaciones en concursos o celebraciones deben documentarse solo cuando exista un consentimiento informado por parte de los padres, madres o tutores legales.

Esta documentación debe estar detallada y firmada, especificando fines, canales de difusión y duración del permiso. Muchas instituciones han optado por restringir o eliminar la publicación de imágenes en redes sociales, y optan por usos internos o privados para compartir el material con las familias, evitando riesgos innecesarios.

Retos del entorno digital

El entorno digital plantea retos adicionales, como la rapidez con que una fotografía puede viralizarse o acceder a terceros sin autorización. Por ese motivo, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda que los centros revisen de manera periódica sus políticas y que trabajen activamente en la formación y sensibilización tanto de los docentes como de las familias para garantizar la protección de los menores.

Imágenes de la Policía Nacional, quienes han liderado una operación internacional contra la pornografía infantil en la que se ha detenido a 20 personas. (Fuente: Policía Nacional)

En definitiva, la ley establece que la imagen y los datos de un menor en Internet no pueden tratarse de manera superficial ni sin control. La protección de estos datos es obligatoria y, en ausencia de consentimiento, la publicación está prohibida. La normativa busca así preservar la seguridad y la privacidad de los menores, subrayando la responsabilidad de los colegios y cualquier entidad que trabaje con niños para garantizar el cumplimiento de estos derechos fundamentales en todos los entornos, especialmente el digital.