‘La casa de los gemelos’ ficha a Kiko Hernández como presentador y suma a Víctor Sandoval y otros rostros de Telecinco a su elenco

Exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ y otros rostros de internet completan la lista de participantes del ‘reality’ de Zona Gemelos

Kiko Hernández, Víctor Sandoval y
Mientras Gran Hermano anuncia el prematuro final de su vigésima edición, La casa de los gemelos, el polémico reality que se retransmite online, continúa confirmando grandes fichajes televisivos para su segunda edición. De hecho, esta vez se han hecho con dos rostros míticos de Sálvame en la época dorada de Telecinco: Kiko Hernández y Víctor Sandoval.

Carlos y Daniel Ramos, los dos hermanos gemelos de Getafe que están detrás del formato de internet, se vieron obligados a cancelar la primera edición por las peleas violentas que se dieron, entre otras cosas grotescas que YouTube no permitía mostrar. Sin embargo, en su segundo intento quisieron mejorar la apuesta y anunciaron sus tres primeros grandes fichajes a principios de esta semana: Aramís Fuster, Labrador y Bea ‘La Legionaria’.

No obstante, la participación de Fuster está en el aire por una publicación que subió anunciando su salida que borró al poco tiempo. Además, Bea ‘La Legionaria’ sí que ha confirmado que no podrá estar en esta segunda entrega por problemas de salud. Pero los gemelos no se dan por vencidos y ya han informado del grupo de concursantes variopintos que han conseguido reunir: Nissy Lahr, de Secret Story, Eros Vidal y Gabriella Hahlingag, de La isla de las tentaciones, el DJ Sweet Flow y diferentes rostros de internet como María Rispa, La Marrash, El Patica, La Falete o La Batres.

Eso sí, los perfiles que más han llamado la atención por su origen en televisión han sido Sandoval, Hernández y Coto Matamoros, que es el hermano de Kiko Matamoros. No es la primera vez que saltan de la televisión tradicional para trabajar en un formato de internet, los dos primeros, por ejemplo, en Ni que fuéramos Shhh. Ellos no serán concursantes, sino que cada uno tendrá un papel especial y concreto.

Su papel en ‘La casa de los gemelos’

Tras decir que no a No somos nadie en Ten con los que fueran sus compañeros de Sálvame, Kiko Hernández será el presentador y maestro de ceremonias del espacio de internet. El tertuliano se ha mostrado muy emocionado en sus redes sociales por su nuevo proyecto y ha lanzado un dardo a Telecinco con una imagen del logo de GH: “Un día me dicen que competiría con el formato que me dio vida televisiva y no me lo creería. La vida cambia, los directivos también y las audiencias... Sobre todo las audiencias...”.

Por su parte, Víctor Sandoval será “el dictador”. “Aparecerá en la casa para establecer unas normas. No unas básicas: unas obligaciones”, explicaron los hermanos durante su directo sobre el rol del televisivo. Será quien tome la iniciativa para proponer retos como “estar con las manos atadas” y la correspondiente duración.

Eros Vidal, Gabriella y Nisrrine
Por último, después de haber participado en otros espacios en los canales de Zona Gemelos, Coto Matamoros será “el verdugo”. De hecho, su papel es uno de los más importantes, puesto que tendrá que sancionar a los concursantes que no cumplan con las normas de convivencia y los que no acaten las órdenes de Sandoval. De esta manera, los hermanos Ramos intentarán que el programa no se vuelva a cancelar por el comportamiento de sus participantes.

