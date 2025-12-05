España

Kiko Hernández revela el abultado presupuesto de ‘La casa de los gemelos 2’: “Si invierten eso, imagina cuánto van a sacar”

El conocido colaborador se encargará de presentar la segunda edición del polémico reality online

Kiko Hernández, en 'No somos nadie'. (Canal Quickie)

La segunda edición de La casa de los gemelos está dando mucho que hablar por los sorprendentes nombres que formarán parte del casting este polémico reality online, cuya primera edición fue cancelada apenas unas horas después de su estreno por las escenas de extrema violencia entre los participantes.

El polémico reality de Zona Gemelos regresa este domingo 7 de diciembre doblando su apuesta y contando con numerosos rostros televisivos. Así, Kiko Hernández será el presentador del formato, mientras que Coto Matamoros ejercerá como ‘el Verdugo’.

Los potentes nombres del casting, que cuenta con exparticipantes de Gran Hermano, La isla de las tentaciones o Gandía Shore, han generado revuelo por el presupuesto que parece manejar el formato, unas sospechas que ahora ha confirmado su propio presentador al revelar la abultada cifra que se ha invertido en esta edición.

Hernández ha conectado este viernes con el programa No somos nadie, donde ha confirmado que la inversión del formato supera incluso la cifra que manejaba el colaborador Alberto Guzmán: “La inversión es de más de 600.000 euros”, ha asegurado. “Si han invertido eso, piensa todo lo que saben que van a sacar”, agrega Kiko.

Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Coto Matamoros en 'La casa de los gemelos' (Instagram)

Por su parte, Arnau Martínez ha relatado en el programa de TEN que la casa del reality sigue ultimando las obras antes de su gran estreno: “Están ampliando aún más y metiendo más cosas a la casa”.

Dos bajas de última hora

El casting de La casa de los gemelos 2 contará con rostros de otros realities como Eros y Gabriella de La isla de las tentaciones, Labrador de Gandía Shore o Nissy de Secret Story. Además, habrá personalidades de Internet como Triana Marrash, La Falete o El Patica. Sin embargo, el formato ha sufrido dos bajas de última hora que, además, son sus dos nombres más reconocidos en el universo televisivo.

Pese a que Bea la Legionaria y Aramís Fuster habían sido anunciadas como concursantes del programa, finalmente la ex gran hermana no podrá participar por motivos de salud, mientras que la vidente ha dado marcha atrás a su acuerdo con la productora.

Eros Vidal, Gabriella y Nisrrine en 'La casa de los gemelos' (Instagram)

La propia Aramís ha explicado en No somos nadie el motivo de su cambio de opinión. La bruja asegura que cuando cerró su participación no le comunicaron los nombres de los concursantes, además de afirmar que se le ofreció participar gratuitamente.

“Iba a ir por dinero, pero como no hay dinero, no voy”, ha aseverado la vidente, que ha calificado el reality como “zoológico” y “circo” por sus participantes.

En su explicación, Aramís no ha dejado claro si su baja se debe a un motivo económico o de imagen, ya que además de hacer referencia a su caché, ha asegurado no estar dispuesta a compartir programa con ciertos perfiles: “Lo que no voy a hacer es ‘jugarme los cuartos’ con presidiarias, escorts y mucho menos con personas que toman sustancias”, ha sentenciado.

