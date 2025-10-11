Muere María Marcote López, la suegra de Amancio Ortega, a los 96 años

Amancio Ortega, fundador de Inditex, la persona más rica de España en 2023, según Forbes. (EFE/Cabalar).

La familia de Amancio Ortega afronta uno de los momentos más duros de sus vidas tras la pérdida de María Marcote López, madre de Flora Pérez, abuela de Marta Ortega y suegra del fundador del grupo textil. De acuerdo con la información adelantada por el medio Look, Marcote falleció este fin de semana a los 96 años en La Coruña, ciudad en la que residió durante sus últimos años, aunque originaria del municipio de Aranga, también en la provincia coruñesa.

El fallecimiento supone una pérdida significativa para el entorno familiar, conocido por su marcada discreción y sus lazos personales. Fuentes cercanas señalan que Marcote se mantuvo especialmente unida a sus nietos, su yerno y el conjunto de la familia, que se encuentra en estos días en duelo por su muerte. Hasta el momento, ningún miembro del grupo familiar ha realizado declaraciones públicas ni ha emitido comunicados, aunque medios locales y diferentes personalidades del sector han traslado sus condolencias de manera privada. De acuerdo con la información de Vanitatis, el velatorio se lleva a cabo en el Tanatorio Albia, mientras que el funeral está previsto en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma, donde posteriormente tendrá lugar el entierro.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega. M. Dylan / Europa Press

Una dura pérdida para la familia Ortega

María Marcote nació el 2 de febrero de 1929 y tuvo ocho hijos, de los cuales siete sobreviven: Flora, Jorge, María, David, Luisa, Rodrigo y Óscar. Uno de sus hijos falleció años atrás. Varios descendientes de Marcote desempeñan cargos directivos dentro del grupo Inditex, pues Óscar es uno de los responsables al frente de Zara y Jorge ocupa funciones en la estructura de Massimo Dutti, ampliando el vínculo de la familia con el entramado empresarial de la compañía.

María Marcote estuvo casada con Manuel Pérez Maceiras, fallecido en 2019 a los 96 años. Maceiras, que integró el consejo de administración de Inditex, estuvo vinculado estrechamente a Amancio Ortega tanto en lo profesional como en lo personal. La pareja, de perfil muy reservado, se mantuvo alejada de la vida pública y los medios, eludiendo tanto la exposición mediática como las apariciones en actos de relevancia social.

De acuerdo con la información recogida por diversos medios, la discreción tradicional de María Marcote y Manuel Pérez influyó también en la actitud de su hija Flora Pérez. Esta última desempeña un papel fundamental dentro de Inditex, tanto en las funciones de gestión como en la dirección estratégica a través de su labor en el Consejo de Administración y como presidenta de la Fundación Amancio Ortega. Flora Pérez, consejera de Inditex y figura relevante en la compañía, ha optado siempre por mantener una posición de segundo plano público, pese a la trascendencia económica y social de la empresa.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

El origen familiar de Flora Pérez se remonta a una infancia humilde en Galicia, antes de reubicarse con sus padres y hermanos en el barrio de Los Castros, en La Coruña. De acuerdo con la información de El Debate, en ese entorno ingresó al mundo laboral a una edad temprana, lo que derivó más adelante en su vinculación profesional y personal con Amancio Ortega. Ambos se conocieron cuando Flora era empleada de Zara, en una etapa previa al crecimiento internacional del grupo.

La relación entre Flora Pérez y Amancio Ortega se consolidó tras el nacimiento de su hija Marta, la actual presidenta de Inditex. Marta Ortega ha tenido una relevancia creciente dentro de la compañía en los últimos años y, recientemente, participó en la Semana de la Moda de París pocos días antes del fallecimiento de su abuela materna.

Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex

Flora Pérez ingresó en el Consejo de Administración de Inditex en 2005 en representación de Pontegadea, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, adquiriendo en 2024 la condición de consejera dominical. Con su presidencia en la Fundación Amancio Ortega, ha reforzado su posición dentro del ecosistema empresarial y social construido en torno al grupo textil.