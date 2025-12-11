España

La UCO confirma que Ábalos medió con los jefes de gabinete de Maroto y Riberta para beneficiar a una empresa de Aldama de hidrocarburos

El informe expone que Koldo mantuvo contactos directos con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica

Guardar
Víctor de Aldama. (Europa Press)
Víctor de Aldama. (Europa Press)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su asesor Koldo García intervinieron ante los ministerios de Industria y Transición Ecológica para facilitar la obtención de la licencia de operación a la empresa de hidrocarburos Villafuel, vinculada a Víctor de Aldama. Así lo recoge un informe de 182 folios fechado el 3 de diciembre, al que ha tenido acceso Infobae, en el que se detalla el reparto de un millón de euros en comisiones y la implicación directa de altos cargos ministeriales.

El documento de la UCO expone que Koldo García ha mantenido contactos directos con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, Víctor de Aldama ha actuado como intermediario con Manuel García Hernández, director general de la Dirección General de Política Energética y Minas. El informe incluye mensajes que, según los investigadores, respaldan el apoyo de Ábalos a las gestiones necesarias para la obtención de la licencia.

Mensajes intervenidos por la Guardia Civil reflejan que, tras la compra de un chalé en La Alcaidesa y la formalización de la compraventa ante notario por parte del propietario de Villafuel, el entorno de la organización criminal ha vinculado directamente este regalo con el éxito de la operación.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

El informe recoge la percepción de los implicados sobre la relación entre la adquisición de la vivienda y la concesión de la autorización administrativa. “La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada como ‘hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito’”. Según la UCO, este tipo de mensajes evidencia que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro.

“El putero terminaría de hundir al PSOE”

El informe también recoge conversaciones entre los socios de Claudio Rivas, máximo dirigente de la organización criminal, que coinciden con el día en que Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes. En estos mensajes, Aldama ha informado al grupo de la destitución y ha transmitido tranquilidad, sugiriendo que la operación seguiría adelante pese a la salida de su principal apoyo. Uno de los socios del dueño de Villafuel ha manifestado: “Desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE”, lo que, según la UCO, demuestra que existían garantías de éxito para la obtención de la licencia.

El informe de la Guardia Civil señala que la investigación ha permitido determinar las circunstancias que han rodeado la obtención de la autorización administrativa para Villafuel SL entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. Según el documento, Claudio Rivas ha solicitado la intermediación de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado para conseguir la influencia de José Luis Ábalos y que este interviniera en los órganos ministeriales correspondientes, con el objetivo de agilizar la concesión de la autorización y eludir el cumplimiento de los requisitos legales, a cambio de una contraprestación económica.

La UCO ha constatado que Claudio Rivas, a través de la empresa suministradora Have Got Time SL, ha generado un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones de euros durante los años 2021 y 2022, según la Hacienda Pública. Parte de estos fondos se ha destinado al pago de aproximadamente un millón de euros para comprar la voluntad de cargos públicos, penetrando en las estructuras de la Administración con el fin de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas.

Temas Relacionados

Jose Luis ÁbalosUCOGuardia CivilCorrupciónPSOEVíctor de AldamaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Plus Ultra, la aerolínea de accionistas venezolanos acusada de emplear dinero del Estado español para blanquear capitales: una historia marcada por los números rojos

Los empresarios Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles se hicieron con la participación mayoritaria de una empresa que nunca logró salir de las pérdidas

Plus Ultra, la aerolínea de

Juan Muvdi, psiquiatra: “Estar enfadado todo el día es un signo de alarma”

A pesar de que el sentimiento de enfado es normal e incluso saludable, su presencia constante puede ser un problema

Juan Muvdi, psiquiatra: “Estar enfadado

Marta Ortega, presidenta de Inditex, sobre su infancia: “Cuando era pequeña, me decían que tenía mucha suerte”

La hija de Amancio Ortega tan solo tiene un 0,0014% del capital de la empresa, aunque su salario alcanza el millón anual

Marta Ortega, presidenta de Inditex,

Quién es María Guardiola, la discreta funcionaria que llegó a la cima política al convertirse en la primera presidenta de Extremadura

De técnica de la Junta a referente del cambio político en la región, su rápida carrera la ha llevado del despacho a un poder condicionado por pactos y desgaste

Quién es María Guardiola, la

La UCO concluye que la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama y Claudio Rivas sobornó con un millón de euros al exministro Ábalos

La Guardia Civil sostiene que Rivas, “máximo dirigente de la organización criminal” recurrió a Aldama para obtener la influencia de Ábalos

La UCO concluye que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es María Guardiola, la

Quién es María Guardiola, la discreta funcionaria que llegó a la cima política al convertirse en la primera presidenta de Extremadura

La UCO concluye que la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama y Claudio Rivas sobornó con un millón de euros al exministro Ábalos

Cómo funcionaría el vis a vis íntimo que solicita Ábalos: encuentros de hasta tres horas con cama, baño y mobiliario básico

Los mensajes que la secretaria de Mazón intercambió con el entonces president, su jefe de gabinete y Pradas el día de la DANA: “Pero cómo voy a descansar!!”

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

ECONOMÍA

Plus Ultra, la aerolínea de

Plus Ultra, la aerolínea de accionistas venezolanos acusada de emplear dinero del Estado español para blanquear capitales: una historia marcada por los números rojos

El 75% de los empleados de grandes almacenes pide que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario y compensado: “Queremos más tiempo para vivir”

Ángel Malanda, un bombero forestal agredido por la Policía en la manifestación de Madrid: “He notado una especie de agüilla, era gas pimienta”

El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”