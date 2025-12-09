España

La administración de lotería catalana que sortea décimos entre calvos: “Habrá un DJ calvo y va a venir hasta mi padre desde Cádiz, que es calvo y peluquero, para rapar a la gente”

Míriam Vázquez, la dueña del local, ha hablado con Infobae España para desvelar todos los detalles de la segunda edición, que tendrá lugar este mismo martes 9 de diciembre. El año pasado repartió el segundo premio de la lotería de Navidad

Un niño frota un décimo
Un niño frota un décimo de Lotería de Navidad en la cabeza de un señor calvo. (Míriam Vázquez)

Con el paso de los años, la pérdida de pelo es algo muy frecuente en los hombres. De hecho, diferentes estudios confirman que España es el país en el que más personas calvas hay, con un 44,5% de la población masculina total. Y aunque la alopecia pueda generar inseguridad y tener repercusión en la autoestima de quienes la padecen, también tiene ventajas. Una de las más habituales es no comprar champú, algo que tu bolsillo seguro que agradece a largo plazo.

Pero, si hay un momento del año en el que los calvos son las personas más queridas es en el sorteo de Navidad. Durante el mes de diciembre, muchas personas buscan suerte frotando sus décimos en diferentes cabezas sin pelo con un objetivo claro: hacerse con El Gordo.

Desde el año pasado, todas las personas calvas tienen la oportunidad de llevarse un décimo gratis. El único requisito es, precisamente, no tener pelo. Al igual que las navidades pasadas, Gaia Loterías, una administración de Sant Boi de Llobregat, ha decidido sortear 30 décimos para personas calvas, aunque este año también se aceptan a personas rapadas.

Míriam Vázquez, la dueña del local, ha hablado con Infobae España para desvelar todos los detalles de la segunda edición, que tendrá lugar este mismo martes 9 de diciembre. Después del éxito y la gran acogida que tuvo el año pasado, no han dudado en repetir la misma fórmula.

Calvos a la espera de
Calvos a la espera de recibir su décimo. (Imagen cedida por Míriam Vázquez)

“Los décimos que pusimos para sortear eran todos del ‘número de los calvos’ del año pasado, que era 54.700. En cuestión de horas se agotó y, hasta el día de Navidad, venía muchísima gente. Además, me daba hasta apuro, porque era gente que venía de lejos“, explica Míriam.

Sin embargo, este año habrá muchos más décimos disponibles, por lo que es más probable hacerse con un décimo. “Tenemos el número completo nosotros, somos la única administración que lo tiene”, asegura. Eso sí, en esta ocasión el elegido ha sido el 95500.

Al igual que la anterior edición, se mantiene el doble cero final, algo que no es casualidad. “La idea es tener un número que acabe en doble cero para hacer referencia a los calvos”.

Hacer un llamamiento a los calvos de España les ha traído suerte. Desde que organizaron el sorteo, Gaia Loterías ha repartido varios premios. “El año pasado dimos el segundo premio de Lotería de Navidad y este año, en febrero, repartimos el primer premio de la Lotería Nacional y en agosto un segundo premio”, confirma Míriam.

La unidad del barrio y la gran acogida

Más allá de la superstición, la administración ha traído al barrio algo mucho más valioso: la ilusión. “La verdad que a la gente le ha encantado la idea. Mucha gente nos ha conocido a raíz de eso”, comenta. Pero la iniciativa no se queda en un sorteo, sino que va a más.

“Habrá un DJ calvo, vamos a estar allí tomando aperitivos y va a venir hasta mi padre desde Cádiz, que es calvo y peluquero, para rapar a la gente que no sea calva y quiera participar”.

Además, desde el día del sorteo habrá un actor calvo que la administración ha contratado para que la gente pueda hablar con él, frotar el décimo y atraer la fortuna. “Va a venir nuestro calvo de la suerte, Raúl, que estuvo el año pasado. Es la estrella, la gente lo busca, y lo adora”.

La iniciativa ha movilizado a los vecinos y a gente de los alrededores, convirtiéndose así en una tradición que, según las palabras de Míriam, va a asentarse durante muchos años en Sant Boi de Llobregat.

