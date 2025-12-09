España

Una pareja de 25 años compra una casa abandonada en Asturias: “Es la oportunidad de cumplir un sueño”

Gabi y Tomás han comprado una casa en ruinas que llevaba más de 40 años abandonada en Asturias

Pareja se muda a una casa abandonada (Instagram/@manostotheobra)

La pareja de 25 años ha comprado una casa que llevaba más de 40 años abandonada en la localidad de Doiras (Asturias), junto a un espectacular embalse en el concejo de Boal. La propiedad se encuentra en muy mal estado; ventanas rotas, paredes caídas, vigas podridas... Y hasta murciélagos y ratas. Sin tener mucha experiencia en bricolaje y reformas, y con poco presupuesto, los jóvenes iniciaron hace unos meses esta aventura.

“Somos Gabi y Tomás y hemos comprado una casa en ruinas que llevaba más de 40 años abandonada. Para muchos era una idea demasiado loca… para nosotros, la oportunidad de cumplir un sueño. Queremos devolverle la vida con nuestras propias manos y que vosotros seáis parte de este viaje. Vamos a ir subiendo la reforma y todos los problemas que vayan surgiendo por el camino. Acompáñanos en esta aventura de transformar una ruina en un hogar!”, han compartido en sus redes sociales.

La pareja decidía crear una cuenta de Instagram (@manostotheobra) para narrar y compartir la experiencia que ellos denominan como “el mayor reto” de sus vidas. Hasta la fecha, cuentan con más de 200.000 seguidores. “Quién nos iba a decir que dos meses de reforma podían cambiar tanto las cosas”, cuentan en su perfil.

Pareja en una casa (Instagram/@manostotheobra)

Estado de la vivienda

Asturias vive un momento de dinamismo inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de confirmar que los precios de la vivienda en la región han crecido un 13,5% en este último trimestre, y que es la sexta tasa más elevada del país. En este contexto de absoluta dificultad para acceder a un hogar, los jóvenes están recurriendo al entorno rural.

La finca que Tomás y Gabi han comprado es de casi 400 m², incluye una vivienda de 200 m² repartida en tres plantas y una cuadra. Además de los daños, en las ventanas y en los suelos, la casa tampoco cuenta con un soporte eléctrico ni con agua corriente. Los jóvenes trabajan duro en el proyecto, el primer paso ha sido desbrozar la maleza para descubrir el potencial de la vivienda. Después, llegó la fase más exigente que será rehacer las instalaciones, asegurar la estructura y devolver habitabilidad a un espacio que llevaba décadas cerrado.

Su vida a través de las redes sociales

La pareja afirma que es un proyecto a largo plazo, que lo compaginan con sus trabajos y que buscan el tiempo para trabajar en la reforma de donde no lo hay. Lo hacemos con ilusión, ganas de mejorar y mucho esfuerzo. Porque que sabemos que cada sacrificio valdrá la pena”, relatan.

Sus rutinas son intensas, graban, editan y documentan cada paso para sus seguidores, a la vez que trabajan en la obra. Su público les acompaña en el proceso como si fuera propio. “Nos emociona ver que tanta gente seguís cada avance como si fuera vuestro. Gracias de verdad por estar ahí y por sostenernos incluso cuando no damos más”, escriben.

El pequeño pueblo de Asturias que guarda las reliquias de la Cristiandad: rutas de senderismo y unas bonitas vistas.

Más allá de compartir la reforma de su casa, han convertido su experiencia en un lugar en el que dar consejos, explicar cómo buscar oportunidades parecidas y entre sus planes destacan compartir información sobre financiación.

