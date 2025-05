Edurne y Manuel Turizo se estrenan como ‘coaches’ de La Voz Kids 2025′: “La vida se trata de enfrentar muchos noes hasta que llega un ‘sí’”

Entrevista a Edurne y Manuel Turizo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

El próximo sábado, 3 de mayo, se estrena una nueva temporada de La Voz Kids, donde los más pequeños tendrán la oportunidad conquistar con su talento a uno de los cuatro miembros del jurado para continuar su aventura en el programa de televisión de Antena 3. En la edición de 2025, David Bisbal y Lola Índigo tendrán como rivales a Edurne y Manuel Turizo, quienes debutan en el concurso de talentos de Atresmedia.

La que fuera presentadora de Got Talent y el intérprete de Un lady como tú se estrenan como coaches del formato. Una etapa que asumen con mucha alegría y entusiasmo, tal y como explican en una rueda de prensa con diferentes medios, entre ellos Infobae España. “Lo estamos disfrutando mucho. El equipo nos ha tratado muy bien”, señalan los entrevistados, agregando que son una “pequeña gran familia”.

“Somos un jurado muy heterogéneo, muy diferentes entre nosotros. Y eso es lo mágico: que haya diferentes opiniones y distintas maneras de ver y vivir la música”, afirma la pareja de David de Gea, quien confiesa que lo que más le sorprende del programa son las audiciones. “Lo mejor del programa es verte ahí en la silla y simplemente escuchar la voz y dejarte enamorar. Pulsar y darte la vuelta y descubrir de dónde viene esa voz”, explica.

Eso sí, Edurne coincide con Manuel Turizo que uno de los momentos más complicados del espacio es decir que ‘No’ a un niño. “Yo intento decírselos de la manera más normal porque yo siento que hay que normalizar eso en la vida”, manifiesta el cantante colombiano, agregando que es bueno explicarles y decirles por qué esta vez no es posible. “La vida de nosotros ha estado llenas de noes y gracias a los pocos síes hemos podido la oportunidad de aprovechar esas oportunidades. Y siento que es superbonito que ellos lo aprendan también desde tan niños: la vida se trata de enfrentar muchísimos ‘no’ hasta que llega un ‘sí’ que te abre las puertas”, detalla el artista de Montería (Colombia).

“No perder la ilusión, no tirar la toalla”

Para nadie es un secreto que los nuevos coaches de La Voz Kids 2025 cuentan con una extensa trayectoria profesional. Sin embargo, para ellos no ha sido sencillo llegar al punto en el que se encuentran ahora. Así, no dudan en dar un consejo a los jóvenes talentos que buscan un salto a la fama. En esta línea, Edurne y Manuel Turizo puntualizan que es importante “no perder la ilusión”. “No es una carrera fácil. Tiene muchos altibajos y es posible que si, a lo mejor, no consigues lo que quieres pronto, te den ganas de tirar la toalla. Por eso es fundamental no perder la ilusión, aunque pasen los años y haya cosas que te decepcionen un poco más”, admite la también compositora madrileña.

Los entrevistados también revelan qué canción marcó sus inicios en la música. Aunque no ha sido una elección fácil, finalmente, Edurne afirma que I will always love you de Whitney Houston. “La recuerdo siempre porque es la canción que hice en mi primer casting. Yo era muy pequeña cantando esa canción, pero es mi canción". Para Manuel Turizo, el tema es Mariposa Traicionera de Maná.

Y, teniendo en cuenta que se encontraban recordando su infancia, los dos dan respuesta a que si hubieran presentado a un concurso de talentos como es La voz Kids 2025 cuando eran pequeños. Sorprendentemente, los dos coinciden en que no hubieran tenido “la valentía” que tienen los niños que forman parte del formato. “Yo a este nivel no. Sí que me presenté a un casting televisivo, pero no era con cuatro artistas delante de mi ni con todo el público observándote", explica la modelo.

“A mi me encanta la música desde niño, pero yo nunca me atreví. Tampoco tuve la oportunidad de poder hacer lo que ellos están haciendo desde tan chiquitos, de poder aprender tanto”, manifiesta el cantante colombiano. Ahora, los dos se enfrentan a David Bisbal y Lola Índigo, quienes cuentan con una gran experiencia en el programa y con quienes tendrán que batallar para convencer a los jóvenes talentos de que formen parte de su equipo.