Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de luz en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en España para este jueves 11 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 11 de diciembre

Precio medio: 96.73 euros por megavatio hora

Precio más alto: 124.79 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 75.0 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 112.74 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.29 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.45 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.5 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.8 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.12 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.11 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.24 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.4 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.38 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.22 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 124.79 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 112.74 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.