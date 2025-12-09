Xavi Abat, abogado, advierte del método de la botella, una nueva estafa: “Si abandonas el vehículo no se trata de un robo, sino de un hurto”

Coche (Freepik)

Xavi Abat, abogado, comparte en su perfil de Tiktok trucos y advertencias a la ciudadanía. Según Abat, la policía ha vuelto a lanzar una advertencia ante el aumento de hurtos y robos en vehículos durante el periodo festivo. La técnica, conocida como el truco de la botella, aprovecha un gesto instintivo del conductor para facilitar el acceso de los ladrones al interior del vehículo.

Los delincuentes actúan cuando el coche está aparcado. Consiste en colocar una botella de plástico en la rueda trasera del vehículo, la más alejada al lugar donde se sienta el conductor. Esta posición estratégica hace que el objeto pase inadvertido y que solo se perciba una vez el vehículo inicia la marcha.

Al arrancar, escuchas que un ruido extraño sale del coche y es por la botella al ser presionada. Ese sonido genera la reacción inmediata del conductor, la persona se detiene, abre la puerta y sale del coche para identificar el origen del ruido. Es justo en ese momento, explica el abogado, cuando los ladrones aprovechan que la puerta ha quedado abierta para entrar rápidamente en el vehículo y sustraerlo o llevarse tus pertencias del interior.

Robos a coches en gasolineras (Guardia Civil)

¿Por qué lo hacen?

El objetivo de los ladrones es claro; evitar que el delito sea considerado un robo. El robo implica el uso de fuerza o violencia, ya sea sobre las cosas o sobre las personas. Este tipo delictivo conlleva penas de prisión que pueden alcanzar hasta los tres años, lo que lo convierte en un delito especialmente perseguido y castigado.

En cambio, el hurto se lleva a cabo cuando no se presentan ninguna de estas condiciones. Además, en caso de detención, un hurto tiene penas inferiores y suele derivar en procedimientos legales más ágiles y sanciones menos severas. Es precisamente esta la diferencia que los delincuentes intentan alcanzar.

Recomendaciones para evitar los robos

Ante esta situación, la policía insta a los ciudadanos a extremar las precauciones, especialmente durante las semanas de mayor actividad comercial y desplazamientos familiares. Entre las recomendaciones se encuentra, obviamente, la de revisar las ruedas de nuestro vehículo.

También, si cerramos el coche a distancia con una llave inteligente, hay que comprobar siempre que el coche esté cerrado. Conviene evitar zonas de aparcamiento que estén aisladas por la noche. Los descampados y los parkings gratuitos suelen tener poca o ninguna vigilancia. Y en el caso de sufrir un robo, es esencial actuar con rapidez. Según los datos de LoJack (servicio de recuperación de vehículos robados), después de 48 horas es improbable recuperar el coche.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Con el incremento de desplazamientos y actividades festivas, el influencer y abogado, hace un llamamiento a sus seguidores, entre los que reúne a dos millones. El truco de la botella es un método simple y eficaz, por ello su difusión en redes sociales y medios de comunicación se considera clave para reducir su impacto.

La vigilancia y la precaución son más importantes que nunca. A medida que nos mantenemos informados y preparados, podemos reducir en gran medida el riesgo de ser víctimas.