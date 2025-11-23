Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Moreno Bonilla, presidiendo el izado de la bandera un 4 de diciembre.

El Gobierno regional que preside José Manuel Moreno Bonilla va a contrarreloj si quiere organizar el Día de la Bandera el próximo 4 de diciembre. La Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha declarado desierto el contrato para organizar los fastos que se quieren celebrar en el acto público institucional de ese día en el Palacio de San Telmo, sede oficial de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo autonómico estaba dispuesto a invertir 4.670 euros, pero este jueves la administración hizo público que ninguna de las cuatro empresas que se presentaron se llevará la licitación.

El Gobierno de Bonilla aprobó por decreto el 8 de noviembre de 2022 declarar oficialmente el 4 de diciembre como ‘Día de la Bandera de Andalucía’, “con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema”. ¿Por qué el 4 de diciembre? Se eligió esa fecha para conmemorar las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, jornada en la que más de dos millones de andaluces “dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la Comunidad Autónoma”.

La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales de color verde, blanca y verde, de igual anchura, según fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918, en la que se formularon, entre otras cuestiones, propuestas para la adopción de lo que Blas Infante, padre de la patria andaluza, denominó “las insignias de Andalucía”. Desde 2022, el 4 de diciembre es el segundo días más importante para esta comunidad, después del 28 de febrero, el Día de Andalucía, en recuerdo de la misma jornada de 1980 en que se celebró el referéndum por el que se aprobaba la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía.

Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en las calles andaluzas. (X)

El próximo 4 de diciembre estaba previsto un Pleno en el parlamento andaluz, pero dado que coincidía con esta festividad, el PP, que tiene mayoría, aprobó hace un par de semanas cambiar la fecha de ese Pleno entre reproches del PSOE y Por Andalucía. Los populares criticaron que a los socialistas no les importara cambiar un Pleno en el Congreso de los Diputados para que no coincidiera con la Díada catalana, pero sí les ha importado cambiar el Pleno andaluz.

El año pasado, en 2024, el Día de la Bandera comenzó con el despliegue de la enseña en el balcón principal de la puerta de Roma del Palacio de San Telmo. Tras el despliegue, se produjo al tradicional izado en los jardines de la sede de la Junta. Luego, el actor Paco Tous fue el encargado de leer el elogio a la bandera. En 2023, el homenaje corrió a cargo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras. Ahora, habrá que ver si la Junta adjudica un contrato de urgencia para que este año pueda celebrar este día.

Los Omeyas

Blas Infante eligió el color verde de la bandera de Andalucía en representación de los Omeyas, dinastía árabe que incorporó al-Ándalus al mundo musulmán y lo gobernó en forma de Emirato y Califato desde 756 hasta 1031. Y el blanco viene de los Almohades, la dinastía marroquí bereber-musulmana que gobernó al-Ándalus en forma de califato desde mediados del siglo XII hasta 1212. Esto se debe a que consideró estos dos períodos como los de máximo esplendor de poder político en el actual territorio de Andalucía.

En el centro de la bandera se sitúa el escudo de armas de Andalucía, en el que aparece representado Hércules acompañado de dos leones, entre dos columnas unidas entre sí formando un arco, simbolizando así el Estrecho de Gibraltar. Por encima de la cabeza de Hércules aparece una inscripción del arco en mayúsculas amarillas que dice “Dominator Hércules Fundator” y en la parte inferior “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”.