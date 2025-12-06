Espana agencias

CCOO señala que la "responsabilidad máxima" en el Hospital de Torrejón es de Comunidad, "que mira para otro lado"

El Sindicato Comisiones Obreras de Madrid ha señalado este sábado que la "responsabilidad máxima" sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz es de Comunidad de Madrid, a la que ha criticado por "mirar para otro lado".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios el portavoz de CCOO Sanidad Madrid, Samuel Mosquera, quien ha reaccionado así a las declaraciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, donde ha pedido que la polémica de la gestión por parte de Ribera Salud no se traslade a todo el sistema sanitario ni a los profesionales del hospital.

"Por supuesto que no lo vamos a consentir y lo que menos vamos a consentir es que se manipule la información y se diga que tiene que haber alguna responsabilidad de los profesionales sanitarios", ha señalado Mosquera, quien ha recalcado que su profesionalidad y la cualificación "no se puede poner en duda en ningún caso".

En este sentido, ha afirmado que los sanitarios, entre ellos los del Hospital de Torrejón, "llevan años denunciando la mala praxis laboral y asistencial en estos centros". "Y la Administración siempre ha mirado para otro lado. Que no manipule y que no dirija el foco hacia otras direcciones. La responsabilidad máxima es de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

