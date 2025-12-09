España

El periodista de la SER que declaró en el juicio del fiscal general dice que no le pidieron el WhatsApp con García Ortiz porque “se les habría desmontado el relato”

Miguel Ángel Campos cuestiona que una llamada perdida de cuatro segundos sirva como base para dar por probada una filtración

Álvaro García Ortiz, fiscal general
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el juicio en el Tribunal Supremo. (EFE/J.J. Guillén)

El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia íntegra por la que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. El fallo llega 26 días después de la finalización del juicio y 19 días más tarde del adelanto de la decisión, según consta en el propio calendario procesal. Tras conocerse el contenido completo de la resolución, el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, que declaró durante una de las sesiones del juicio, ha valorado públicamente la sentencia en el programa de la emisora ‘La Ventana’, dirigido por Carles Francino.

Durante su intervención, Campos ha mostrado una crítica frontal a la resolución del alto tribunal, tanto por el contenido del fallo como por la argumentación desarrollada a lo largo de más de 200 páginas. “Estoy triste de ver el comportamiento de la Justicia. Triste de ver cómo se vapulea el Estado de derecho. Te voy a ser sincero. Nunca había sido tan contundente ante una resolución judicial”, ha afirmado el periodista al ser preguntado por su estado de ánimo tras hacerse pública la sentencia.

Campos ha subrayado la excepcionalidad que, a su juicio, presenta la resolución judicial: “Nunca había visto una resolución judicial como esta en más de 25 años como periodista de Tribunales”. En ese contexto, ha acusado al tribunal de seleccionar los elementos que refuerzan su tesis y descartar otros: “Se coge lo que se interesa y lo que no, se descarta. Se miente abiertamente en una resolución judicial por parte de la mayoría del Tribunal”, ha afirmado en antena.

El foco en la llamada y el correo

Uno de los ejes centrales de la crítica de Campos se ha dirigido a la interpretación que realiza la sentencia sobre una llamada telefónica de cuatro segundos que el propio periodista realizó al entonces fiscal general del Estado la tarde del 2 de febrero. Según ha explicado, en las páginas 129 a 132 de la resolución se da por probado que García Ortiz filtró el correo electrónico objeto del procedimiento al periodista de la Ser a partir de la existencia de esa llamada.

“Cómo es posible que el Tribunal, en las páginas 129 a 132, diga como hecho probado que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la Cadena Ser por la existencia de una llamada de cuatro segundos, una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general a las 21:38, antes de que él tuviera ese correo electrónico”, se ha preguntado públicamente Campos.

El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo (Diego Radamés - Europa Press)

El periodista ha detallado que ese intento de contacto formaba parte de su trabajo habitual de contraste de fuentes. “Hice mi trabajo, que era hablar con todos los involucrados en una información y hablar también con la Fiscalía General del Estado”, ha defendido. Según su relato, fue la propia Fiscalía la que le comunicó que al día siguiente habría una nota de prensa, un dato que, según ha explicado, fue añadido a la información que ya manejaba.

Campos ha incidido en que la sentencia también sostiene que esa misma tarde-noche existió un contacto con la Fiscalía General del Estado y que él transcribía literalmente el correo y conocía la próxima divulgación de la nota de prensa. A juicio del periodista, esa reconstrucción no se corresponde con lo ocurrido ni con el material probatorio existente, según ha expuesto en su intervención radiofónica.

Contradicciones sobre su testimonio

Otro de los aspectos que Campos ha cuestionado es el tratamiento que la sentencia hace de su propio testimonio durante el juicio. Según ha señalado, el texto judicial ofrece, a su entender, una lectura contradictoria de su declaración. “La segunda pata es que quiere decir que toda la filtración ha partido de la Fiscalía General del Estado y me llama mucho poderosamente la atención que digan eso, lo cual en teoría es decir que no creen en mi testimonio”, ha afirmado.

Sin embargo, ha añadido que en otros pasajes del fallo se sostiene justo lo contrario. “Luego en las páginas 146 y 161 vienen a corroborar que mi testimonio fue verídico”, ha explicado, aludiendo a fragmentos de la resolución en los que, según ha indicado, se valida su versión de los hechos. Para el periodista, esa doble lectura supone una incoherencia relevante dentro del propio razonamiento judicial.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En ese contexto, Campos también ha cuestionado que durante la fase de instrucción y durante el propio juicio oral ningún magistrado le solicitara que aportara su conversación de WhatsApp con el entonces fiscal general del Estado. “Si consideran que por otra vía pudo filtrarse ese correo, por qué ni en la fase de instrucción, el magistrado Ángel Hurtado, ni tampoco ninguno de los siete miembros del tribunal o su presidente, Andrés Arrieta, durante el juicio oral, ¿por qué ninguno me pidió que mostrara el WhatsApp con el Fiscal General del Estado?”, se ha preguntado en antena.

El periodista ha asegurado que no habría tenido “ningún problema” en mostrar esas conversaciones si se lo hubieran solicitado. “Hubieran visto que efectivamente no había whatsapps ni llamadas de WhatsApp entre el fiscal general y yo”, ha afirmado. A su juicio, el hecho de que no se le pidiera esa prueba responde a que “probablemente, no me lo pidieron porque se les habría desmontado el relato que pretendía montar después”.

