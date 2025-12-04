La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso, último paso previo a su nombramiento por parte del Gobierno como fiscal general del Estado. este jueves en el Congreso en Madrid (EFE/JJ Guillén)

La candidata del Gobierno a fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados como un paso obligatorio antes de ser nombrada y ha querido “reconocer la labor de todos mis antecesores y en particular el trabajo por mi predecesor y todo su equipo por modernizar la Fiscalía”, refiriéndose a Álvaro García Ortiz.

“No puedo, ni debo, eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar (espero y deseo) bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos”, ha añadido.

Ha defendido el trabajo de los fiscales como “garantes de la ley” y se ha defendido de todos los que buscan “sembrar dudas injustificadas” de su labor. “Ello supone desconocer la estructura del Ministerio Público y el trabajo que realizan los 1.800 fiscales que lo componen”.

La lucha para erradicar la violencia de género

Tras repasar su currículum, centrado principalmente en la “lucha para erradicar la violencia de género”, ha destacado los puntos en los que quiere centrarse en el caso de ser elegida fiscal general del Estado.

La primera de ellas ha sido concretamente su especialización y ha descrito la violencia de género como “una de las violaciones de los derechos humanos más grave” y “combatirla con todos los medios necesarios es una obligación de todos los poderes y en concreto de la Fiscalía”.

Ha destacado que fue la primera fiscal que pidió que se utilizara el término ‘feminicidio’ bajo una única razón: “Hay que llamarlo por su nombre, porque lo que no se nombra, deja de existir”.

Por eso, va a basar su mandato en “continuar con el compromiso con las víctimas, atendiendo a su protección” y “trabajar para que se sientan amparadas y acogidas”. También quiere poner el foco en la violencia vicaria, porque como ha indicado en más de una ocasión, “sino protegemos a las madres, no podemos proteger a los niños”.

También considera importante “profundizar el enfoque de género” y dotar a todos los fiscales para que puedan utilizarlo de forma eficiente.

En la misma línea, ha defendido el trabajo de protección de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad y en concreto los menores no acompañados, principalmente en los procesos de determinación de la edad. “En materia de extranjería defender a los migrantes y luchar contra la trata de mujeres para explotación sexual”, ha agregado.

Medioambiente, nuevas tecnologías y corrupción

Otro de los puntos sería la “potenciación de la Fiscalía de Medio Ambiente. ”No es solo una cuestión técnica, es una necesidad ante uno de los mayores retos de nuestro tiempo: el cambio climático". “Fortalecer esta unidad es un recurso para garantizar que la protección del medio ambiente sea una realidad de datos, no de palabras”, ha defendido.

Ha continuado con la lucha contra el narcotráfico, ya que “la situación geográfica convierte a España en una de las principales puertas de entrada de droga en Europa”, por lo que son necesarias “muchas actuaciones”, entre las que ha destacado la “tipificación del delito de almacenamiento y transporte de gasolina” para mover droga.

Sobre el “imparable desarrollo de las tecnologías”, explica que han nacido “nuevas amenazas en el espacio digital”. “La ciberdelincuencia no es un concepto abstracto y la red de fiscales es un pilar básico en su lucha”, por lo que su mayor preocupación será “proteger a los más vulnerables como los ataques a la libertad sexual a los menores”. “Reafirmo el compromiso de que la Justicia no puede tener fronteras tecnológicas”, ha añadido.

Por último, ha mencionado uno de los “fenómenos” de los que la sociedad ha adquirido conocimiento del daño que hace en los últimos años: la corrupción. Por ello, ha querido poner de relieve la importancia de la creación de dos nuevas unidades el año pasado, la de delitos económicos y la de delitos contra la Administración Pública. “Es mi propósito fomentar la coordinación de estas dos nuevas unidades, para así incrementar la efectividad” en la lucha contra la corrupción.