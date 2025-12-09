España

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

Los magistrados del Tribunal Supremo dan por acreditado que fue el autor de la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, y responsable de la publicación de la nota de prensa que contenía extractos de este email

La portavoz del grupo parlamentario
La portavoz del grupo parlamentario Popular, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El mundo de la política ha reaccionado a la sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No a la decisión, que ya se conoció hace 19 días, sino a los argumentos que han dado los jueces para dictaminar la inhabilitación al ejercicio del cargo durante dos años. La sentencia, publicada este martes, se ha basado en dos hechos: que fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador a la Cadena SER y que “intervino” en la publicación de la nota de prensa por parte de la Fiscalía General del Estado el día 14 de marzo de 2024 con extractos de este mail.

La primera reacción del Partido Popular ha llegado de la mano de la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, quien ya ha calificado a García Ortiz como “el primer fiscal general del Estado delincuente”. Todavía no había podido leer la sentencia cuando fue preguntada sobre esta cuestión por los periodistas durante la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. No obstante, Muñoz se ha mostrado confiada en que los magistrados habrán dado las explicaciones suficientes que acrediten la condena.

El auto, no obstante, no se ha apoyado en pruebas, sino que habla de “indicios” que dan por desacreditados los testimonios de los periodistas que declararon en el juicio. Los magistrados concluyen que el correo electrónico de 2 de febrero “fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte de García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas)”.

Noticia en ampliación

