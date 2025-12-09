El Supremo dice que el fiscal general hizo una "estratégica destrucción" de su móvil porque no estaba obligado a borrar

La sentencia del Tribunal Supremo hace hincapié en la coincidencia del borrado de datos del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, con el proceso similar llevado a cabo por otros altos cargos públicos. El fallo destaca que esta sincronía, observada con casos como el de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, no se explica por la supuesta obligación de acogerse a la instrucción 2/2019 sobre protección de datos. Según informó el medio, los magistrados identifican en este comportamiento una acción premeditada y no una rutina administrativa.

El Tribunal Supremo manifestó, de acuerdo con la información publicada, que la eliminación completa de la información en el dispositivo de García Ortiz ocurrió el 16 de octubre de 2024, apenas un día después de que se abriera una causa judicial en su contra por revelación de secretos, relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El medio señaló que, para los jueces, resulta acreditado que el borrado se realizó de manera consciente y deliberada, con el objetivo de eliminar datos potencialmente determinantes para la investigación penal.

Ninguna norma exigía ni permitía a García Ortiz proceder con el borrado integral del contenido de su teléfono móvil, concluyó el Supremo en su resolución de 180 páginas. Según detalló el medio, el tribunal rechaza los argumentos de la defensa, que atribuía la conducta a una supuesta obligación institucional marcada por la Fiscalía General del Estado de realizar supresiones periódicas para la protección de datos y al cambio frecuente de equipo telefónico del exfiscal general. Los magistrados afirmaron que, tras examinar la normativa vigente, no se encuentra justificación alguna para destruir de manera regular toda la información almacenada en un terminal oficial.

El fallo, cuyo adelanto se notificó el 20 de noviembre, impone a García Ortiz la sanción de dos años de inhabilitación, el pago de una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. El informe técnico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado el 7 de febrero de 2025, junto con el peritaje especializado, revela que la eliminación de los datos fue minuciosa y se realizó en fases, según consignó el medio.

La cercanía temporal entre la eliminación de la información y el inicio del procedimiento judicial resulta para el Supremo un indicio claro de que se buscó impedir que esos datos fueran utilizados como prueba en la causa, y no una costumbre ni coincidencia administrativa. El tribunal subraya que García Ortiz, en su calidad de máximo representante del Ministerio Público y con conocimiento de la trascendencia que podían tener ciertos correos electrónicos para la investigación, no preservó mensajes ni documentos electrónicos claves que podrían haber sido decisivos para sustentar o refutar su inocencia.

El Supremo también descarta que el argumento del cambio habitual de dispositivo tenga fundamento suficiente para justificar la desaparición de información relevante, ya que se esperaría que el titular de la Fiscalía General implementara sistemas que garantizaran la conservación de documentos y comunicaciones oficiales. El medio que publicó el fallo resalta que los jueces comparan esta forma de actuar con la de Juan Lobato, exlíder socialista madrileño, quien, a pesar de no tener la formación jurídica de García Ortiz, logró conservar mensajes con valor probatorio en circunstancias equiparables.

Los magistrados agregan que durante la investigación no solo no se aseguraron medidas concretas para restringir el acceso y la posible filtración de correos electrónicos con contenidos sensibles, sino que tampoco se promovieron actuaciones para determinar el origen de las filtraciones. A juicio del tribunal, la Fiscalía General evidenció una “indiferencia institucional” al no responder ante la publicación de esos emails, que contenían información personal y afectaban tanto a González Amador como al fiscal Julián Salto.

El Supremo también analiza el hecho de que García Ortiz recurriera a cuentas privadas de correo electrónico para recibir comunicaciones sobre el caso de González Amador, en vez de usar las cuentas institucionales. Según reportó el medio, esta decisión, justificada por el propio García Ortiz como una cuestión de comodidad, no encuentra respaldo válido desde la perspectiva de la seguridad y confidencialidad. El tribunal aclara que no existen impedimentos técnicos para utilizar ambos tipos de cuentas desde un móvil oficial.

Según recogen los fundamentos jurídicos de la sentencia, la destrucción completa de los datos constituye para los magistrados una “estratégica destrucción” orientada a eliminar información relevante para el proceso. Esta actuación, precisó el Supremo, impidió que determinadas pruebas estuvieran disponibles y tuviesen un impacto potencial en la aclaración de los hechos sometidos a enjuiciamiento, según la información presentada por el medio. El tribunal desestima tanto la invocación de obligaciones reglamentarias en materia de protección de datos como la explicación basada en la renovación habitual del dispositivo como justificaciones plausibles para el borrado.

Por último, el Supremo interpreta que la coincidencia en la supresión de información entre varios altos cargos, así como la falta de un protocolo efectivo para la protección y conservación de datos institucionales, refuerza la idea de que existió una estrategia con la finalidad de influir en el resultado de la investigación y en el proceso judicial. De acuerdo con lo consignado por el medio, los jueces entienden que la conducta de García Ortiz privó a la instrucción de elementos probatorios fundamentales y afectó de manera directa el desarrollo y la transparencia de la causa.