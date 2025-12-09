El importante reto académico al que se ha enfrentado la infanta Sofía en el Forward College: su implicación en causas sostenibles

La Infanta Sofía Ha Acudido Este Viernes Al Palacio De Belem, En Lisboa, Para Saludar Al Presidente De Portugal, Marcelo Rebelo De Sousa. (FRANCISCO GOMEZ).

La Infanta Sofía ha dejado atrás la intensa vida académica del UWC Atlantic College para adentrarse en un escenario completamente nuevo. Tres meses después de haber recogido su diploma del Bachillerato Internacional, la hija menor de los reyes se encuentra plenamente inmersa en su primer año universitario en Lisboa, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.

Esta institución, creada en 2021 y con un marcado carácter cosmopolita, propone a sus estudiantes un itinerario formativo repartido entre tres ciudades: Lisboa, París y Berlín. Así, Sofía solo permanecerá en Portugal durante el primer curso antes de continuar el programa en la capital francesa.

Aunque la rutina de la nieta del rey emérito se mantiene en secreto para preservar su privacidad, las publicaciones institucionales del Forward College han permitido asomarse a algunos de los retos académicos a los que se ha enfrentado. Una de las iniciativas más llamativas ha sido el “Impact Project”, un trabajo colaborativo en el que los alumnos de primer año han tenido que reflexionar sobre cómo imaginar y diseñar un porvenir más sostenible.

El centro detalló que, durante este trimestre, los estudiantes han trabajado con organizaciones locales y especialistas en innovación social. Ese proceso les ha permitido aproximarse a temas vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde nuevas formas de convivencia urbana hasta los retos de la economía digital o el modo en que se mide el impacto social. La metodología se basa en aplicar principios de diseño a problemas reales, con el fin de que los jóvenes sepan transformar conceptos abstractos en propuestas concretas.

“Lo que ha surgido son perspectivas nuevas, pensamiento crítico agudo, e ideas audaces para futuros más deseables, con mucho más aún en desarrollo“, explican en el post de redes. El 5 de diciembre se celebraron las exposiciones finales, que supusieron el cierre simbólico del proyecto y uno de los hitos del trimestre.

Otra de las iniciativas que ha compartido el centro ha sido la Semana de la Lectura, una tradición académica destinada a ofrecer un respiro en pleno trimestre. Durante esos días, los estudiantes tienen la oportunidad de concentrarse en lo aprendido, avanzar en tareas pendientes y preparar las evaluaciones. Al mismo tiempo, se les anima a explorar nuevos entornos o sencillamente a relajarse, un paréntesis que muchos aprovecharon para viajar o refugiarse en la lectura, una afición que también comparte su madre, la reina Letizia.

La inteligencia artificial, integrada en su día a día

Además de las actividades académicas habituales, el Forward College ha reforzado este año su compromiso con la formación en inteligencia artificial. La institución presentó en octubre un programa diseñado para que los alumnos aprendan a manejar herramientas de IA de forma responsable y eficiente. La infanta Sofía, como parte del primer curso, recibió una sesión de iniciación centrada en el uso ético de estas tecnologías.

“En Forward College, la IA no es solo un tema, es parte de nuestro ADN. Desde el primer día, los estudiantes aprenden a usarlo ética, eficiente y confiadamente“, explican. El centro emplea sistemas creados por su equipo de investigación, como Study Mode, pensado para acompañar al estudiante en el razonamiento de problemas complejos, y Careers Bot, que sugiere trayectorias profesionales a partir de las capacidades de cada alumno. El propósito, según el Forward, es que la IA deje de ser un mero recurso externo para convertirse en una herramienta natural dentro del proceso de aprendizaje.

Y, mientras la vida universitaria avanza, la cuenta atrás para las vacaciones ya ha comenzado. Como cada diciembre, se espera que la infanta Sofía regrese a España para pasar las fiestas con los reyes y con la princesa Leonor. La heredera continúa su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, donde afronta su último año antes de completar su paso por los tres ejércitos.

