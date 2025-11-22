España

Las imágenes del esperado reencuentro de los reyes Felipe VI y Letizia y Juan Carlos I: la llegada de la familia real a El Pardo

Con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, los ‘royals’ españoles han celebrado una comida íntima y familiar junto al Emérito y en el que estará presente la reina Sofía

La infanta Sofía, la princesa
La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y el rey Felipe VI a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha sido el primer miembro de la familia real en llegar este sábado, 22 de noviembre, al Palacio Real de El Pardo para asistir al almuerzo conmemorativo del 50 aniversario de su proclamación como rey y de la instauración de la monarquía parlamentaria en España. El encuentro, de carácter privado y familiar, representa la primera reunión entre el rey Emérito, Felipe VI y la reina Letizia desde el funeral en Windsor por Constantino de Grecia, celebrado en 2024.

Esta cita adquiere especial relevancia tras la reciente publicación de las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, que ha generado controversia tanto en el ámbito institucional como en el privado. En el libro, el monarca reflexiona sobre su trayectoria y ofrece su visión sobre distintos miembros de la familia, señalando en varios pasajes a la madre de la princesa Leonor y a su propio hijo en relación con la cohesión familiar y la gestión de las relaciones internas.

El rey Juan Carlos I
El rey Juan Carlos I llega al Palacio de El Pardo para celebrar en familia el 50 aniversario de su proclamación (Europa Press)

A su llegada, pasada la una de la tarde, Juan Carlos I accedió en un vehículo con lunas tintadas y, desde la parte trasera, saludó a los medios congregados en las inmediaciones del palacio madrileño, escenario elegido para este reencuentro. La jornada supuso el primer encuentro de la familia Borbón en su conjunto desde la difusión de las memorias en Francia, a comienzos de noviembre, y ante la inminente publicación de la obra en España, prevista para diciembre.

La familia real al completo

Entre los asistentes al almuerzo figuraron la reina Sofía, quien fue homenajeada el pasado viernes en el Palacio Real con la entrega del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por parte de Felipe VI, en reconocimiento a décadas de dedicación a la institución. La reina Emérita llegó acompañada de la infanta Cristina, ambas accediendo por la entrada lateral de El Pardo.

Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene
Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene Urdangarin y Miguel Urdangarin a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press)

El movimiento de vehículos fue constante a lo largo de la mañana. La infanta Elena acudió en compañía de su hijo Felipe Juan Froilán y de sus sobrinos Pablo, Irene y Juan Urdangarin, hijos de la infanta Cristina. Al principio, se pensaba que Victoria Federica de Marichalar se ausentaría de este gran día. Aunque, finalmente, las cámaras la captaron entrando al Palacio Real, pues no ha querido perderse una reunión de esta envergadura. A la reunión se sumaron también familiares de la rama griega, como Ana María de Dinamarca, Pablo de Grecia y su esposa, Marie-Chantal.

Juan Urdangarin y Johanna Zott
Juan Urdangarin y Johanna Zott a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia llegaron a El Pardo poco antes de las dos de la tarde en su propio vehículo, en el que también viajaban sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El monarca ejerció de conductor, con la reina como copiloto. Ambas hijas ocuparon los asientos traseros, y la infanta Sofía, junto a su madre, saludó a la prensa bajando brevemente la ventana del coche. La princesa Leonor, por su parte, fue apenas visible.

El almuerzo familiar de este 22 de noviembre en El Pardo constituye un gesto inusual de unidad en la familia real. La última vez que todos los royals españoles se reunieron al completo fue en el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, celebrado hace dos años. Ahora, este reencuentro se produce tan solo unas semanas después de haberse publicado las polémicas memorias de Juan Carlos I, Reconciliación. Pese a ello, el Emérito ha querido ver a los Borbones todos juntos, sin ausencias que pudiesen alimentar una fractura en la familia real.

