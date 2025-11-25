La relajante semana de la infanta Sofía en Lisboa, antes de reencontrarse con su abuelo, Juan Carlos I, en el almuerzo de El Pardo

La infanta Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La infanta Sofía ha podido disfrutar de un fin de semana muy familiar: desde la entrega del Toisón de Oro a su abuela, doña Sofía, hasta el almuerzo privado en El Pardo. Sin embargo, la hermana de la princesa Leonor ya venía de una semana intensa, a la par que relajante, en Lisboa.

En el Forward College de la capital portuguesa, la infanta estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La universidad ha compartido unas imágenes en las que sus estudiantes, incluida la hija de los reyes de España, participaban en una serie de actividades para celebrar su Semana del Bienestar.

En palabras del centro, el objetivo de estas jornadas era “relajarse, recargar energías y conectarse mientras celebramos la positividad, la atención plena y la inclusión”. Durante la semana había diferentes temáticas para potenciar el bienestar de los alumnos, como “potenciar el estado de ánimo”, “recargar y reflexionar” o “bienestar activo”.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

“Cada día trae un nuevo tema, código de vestimenta y conjunto de actividades diseñadas para nutrir tanto el cuerpo como la mente: desde almuerzos y sesiones de meditación que impulsan el estado de ánimo a un desafío de remo, celebraciones del orgullo y una reunión para cerrar la semana”, explica la universidad en su cuenta de Instagram.

La vuelta a España de la infanta Sofía

Eso sí, la benjamina de la familia real española tuvo que perderse la actividad que había programada para el viernes, cuando se iba a cultivar el trabajo en equipo. No obstante, tuvo que volver a España para estar desde primera hora de la mañana junto a su familia en el Salón del Trono del Palacio Real. Allí su padre, Felipe VI, entregó a la reina Sofía el Toisón de Oro, la distinción más alta que puede entregar la Corona.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y el rey Felipe a su llegada al Palacio El Pardo (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

También aprovechó su viaje para estar presente también en el almuerzo de El Pardo, un acontecimiento que tampoco se perdió su abuelo, Juan Carlos I. En la cita privada, la familia se pudo reunir prácticamente al completo.

Los estudios de la infanta Sofía

La infanta se graduó del bachillerato internacional en el UWC Atalantic College de Gales, al igual que su hermana. El 8 de septiembre dio el salto a su etapa universitaria en el Forward College.

La modalidad que ha elegido le permitirá estudiar no solo en Lisboa, sino también en París y Berlín, con lo que obtendrá una importante proyección internacional. Sus asignaturas se imparten en su mayoría en inglés, aunque también puede elegir optativas en portugués, francés o alemán.

El Forward College celebra su Semana del Bienestar (Instagram: @forward.college)

Una de las herramientas que aprenderá a utilizar Sofía será la IA (Inteligencia Artificial). Desde el centro destacan la importancia de su conocimiento: “En Forward College, la IA no es solo un tema, es parte de nuestro ADN. Desde el primer día, los estudiantes aprenden a usarlo ética, eficiente y confiadamente”.

La infanta tendrá a su disposición diferentes utensilios que le ayudarán en su camino formativo: “Study Modo, que guía a los estudiantes paso a paso a paso a través de problemas complejos en lugar de simplemente dar respuestas, desarrollado con nuestros científicos. También, Careers Bot, que sugiere oportunidades alineadas con las habilidades y objetivos de cada estudiante”.