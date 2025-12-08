Satín Greco se convierte en la nueva estrella drag de España: así fue la gran final de ‘Drag Race España 5’

Satín Greco se corona como la nueva superestrella drag española de ‘Drag Race España’ . (Atresmedia)

Drag Race España ya tiene nueva reina y su nombre es Satín Greco. La artista andaluza se alzó este domingo con la corona en una final vibrante que puso el broche de oro a una quinta temporada muy celebrada por el público. Tras diez semanas de retos, comedia, looks inolvidables y más de una sorpresa, el jurado decidió que Satín debía convertirse en la nueva superestrella drag del país, llevándose además los 50.000 euros de premio, la cifra más alta entregada hasta ahora en la versión española.

En esta última gala, las cuatro finalistas, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y la propia Satín, vivieron una noche repleta de emociones. El episodio arrancó con una divertida noche de pijamas junto a Supremme de Luxe, la maestra de ceremonias del formato, que volvió a capitanear la final acompañada del jurado habitual: Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Después llegó uno de los momentos más esperados: el estreno del single original de la temporada, BYPASS, que las concursantes interpretaron en un videoclip espectacular.

Luego llegó el turno de los lipsyncs bajo la categoría “mi mejor look drag”, una batalla en la que las reinas lo dieron absolutamente todo. Aunque las cuatro brillaron, solo Margarita Kalifata y Satín Greco avanzaron a la decisión final, donde se jugaban directamente la corona.

Satín Greco, ganadora del concurso y del premio de 50.000 euros

Finalmente, el jurado eligió a Satín Greco como ganadora. La artista destacó durante toda la temporada por su estilo, su talento y una historia personal muy potente. Ella misma lo resumió emocionada al proclamarse reina: “Este programa es todo. Te hace creer en ti misma como artista y como persona. No solo sale otra artista diferente de aquí, sino otra persona”. También dedicó unas palabras al equipo y a sus compañeras: “Esta final es de las dos”, dijo mirando a Margarita, y añadió un mensaje especial para su entorno más cercano: “Me han ayudado a llegar a este momento… sois mi familia y eso no lo consigue cualquiera”.

La quinta temporada de Drag Race España, dirigida por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino y producida por World of Wonder y Atresmedia junto a Buendía Estudios, se ha convertido en la mejor valorada por los fans desde que el formato aterrizó en nuestro país. Su éxito ha sido tal que Atresplayer ya ha puesto en marcha la sexta edición y una segunda entrega de Drag Race España: All Stars, convirtiendo a España en la primera franquicia fuera de EE.UU. en repetir esta variante del show.

Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

El universo Drag Race sigue creciendo imparable. Con adaptaciones en más de una decena de países y más de treinta premios Emmy, el formato creado por RuPaul continúa demostrando que el arte drag es espectáculo, emoción, creatividad y cultura en estado puro. Ahora, Satín Greco se suma al listado de reinas que han dejado huella dentro y fuera del taller más famoso de la televisión. Pero lo mejor es que dentro de muy poco ese listado de divas seguirá creciendo.